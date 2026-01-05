ગાંધીનગરના કાવાદાવા : મુખ્યમંત્રીના દિલ્હીના આંટાફેરા વધે એ સમજાયું, પણ સુરતના ફેરા કેમ વધ્યા
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
રાજકીય પક્ષોને ટક્કર મારે તેવું IPS લોબીનું રાજકારણ
રાજકીય પક્ષો ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ કે પછી આમ આદમી પાર્ટી દરેકનું અલગ રાજકારણ છે. જોકે આજે રાજકીય પક્ષોના નહીં પણ IPS અધિકારીઓના રાજકારણની વાત સામે આવી. દરેક જગ્યાએ લોબિંગ તો થતું હોય છે. રાજ્યના પોલીસવડાની નિમણૂંકને લઈને આ રાજકારણ સામે આવ્યું. વિકાસ સહાયનું એક્સટેન્શન પૂરું થયું અને તેમનો ચાર્જ સૌથી સિનિયર 1992 બેચના કે એલ એન રાવને સોંપવામાં આવ્યો. ત્યારે એવું લાગતું હતું કે હવે થોડાક દિવસમાં રેગ્યુલર ડીજીપીનો ઓર્ડર થશે. જોકે બીએસએફમાં એડિશનલ DGP શમશેર સિંહને તાત્કાલિક ગુજરાત પરત લાવવામાં આવતા નવી રાજકીય ચર્ચાએ જોર પકડ્યું. 1991 બેચના IPS શમશેર સિંહ હવે સૌથી સિનિયર છે. માર્ચ 2026 માં તેઓ નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પ્રમાણે તેઓને રાજ્યના પોલીસવડા બનાવવા શક્ય નથી. પોલીસવડા પાસે ઓછામાં ઓછો છ મહિનાનો સમય નિવૃત્તિનો બાકી હોય તેમને જ બનાવી શકાય છે. શમશેર સિંહને પાછા ગુજરાત લાવતા કે.એલ.એન. રાવને DGP પદેથી દુર રાખવાની રાજકીય ચાલ હોવાની ચર્ચા IPS લોબીમાં શરૂ થઈ છે. એક તરફ શમશેર સિંહને બીએસએફમાં એડિશનલ ડીજીપી તરીકે નિવૃત્ત ન કરી ડીજીપી કેડરમાં નિવૃત્ત થઈ શકે એટલે આમ કર્યું હોવાની પણ ચર્ચા છે. જોકે શમશેર સિંહને ગુજરાત પરત લાવવાનો સમયને વધારે સૂચક મનાય છે. હવે સરકાર શું કરશે તેની પર સૌની નજર છે. કહેવાય છે કે, IPS અનેક પ્રકારની ભાષા, પ્રાંત અને બેન્ચ જેવી લોબિંગ કામ કરે છે. એટલે જ કદાચ ભૂતકાળમાં ક્યારેય ન બની હોય તેવી પોલીસવડાની જ ટ્રાન્સફર ગુજરાતમાં કરવામાં આવી હતી. અનેક IPS અધિકારીઓ પોલીસ વડાના પદ સુધી પહોંચે તે પહેલાં રાજ્ય બહાર ટ્રાન્સફર થઈ છે. ગુજરાતના ડીજીપી પદ માટે જે તે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓ પણ લોબિંગ દિલ્હી સુધી કરતા હોય છે.
જીતુભાઈ સમજી ગયા કે રાજકીય વિરોધીઓને ગળે મળો એટલે સોશિયલ મીડિયા લેશે
રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા અને કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીનો આપના પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી અને ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાને ગળે મળતો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ થયો. જીતુ વાઘાણી ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે. તેઓ સારી રીતે જાણે છે કે મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયામાં શેની નોંધ લેવાય છે. એટલે જ થોડા સમય પહેલા કોંગ્રેસથી નારાજ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ડો.કિરીટ પટેલ સ્વર્ણિમ સંકુલ-1 માં આવ્યા અને નીચે જ જીતુ વાઘાણી સાથે મુલાકાત થઈ. મીડિયા પણ હાજર હતું એટલે જીતુ વાઘાણીએ મીડિયાને સામે ચાલીને કહી દીધું કે, લો હું કિરીટ પટેલને મળું છું તે લઈ લો, તમારામાં ન્યુઝ તરીકે ચાલશે. આમ પણ જીતુ વાઘાણી પ્રદેશ પ્રમુખ હતા ત્યારે કોંગ્રેસના કેટલાય ધારાસભ્યોની વિકેટ પાડવામાં સફળતા મેળવી હતી. હવે કોની વિકેટ પાડવામાં જીતું વાઘાણી ભૂમિકા ભજવે છે તે મહત્વનું છે.
કોંગ્રેસની જન આક્રોશ યાત્રા પૂરી, પણ ધારાસભ્યનો આક્રોશ યથાવત
કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને વિરોધ પક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરીની આગેવાનીમાં જન આક્રોશ યાત્રા કાઢવામાં આવી. પ્રજાનો અવાજ બનવાનો કોંગ્રેસે પ્રયાસ કર્યો. જોકે યાત્રા બનાસકાંઠામાં હતી ત્યારે કોંગ્રેસના જ ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીના નિવેદનથી જન આક્રોશ યાત્રા મુદ્દા પરથી હટી. જન આક્રોશ યાત્રાની પૂર્ણાહૂતીના તબક્કે પાટણના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે યાત્રા કરતા મીડિયામાં વધારે માઇલેજ મેળવ્યું. પાટણના પોતાના વિરોધી નેતાની પ્રદેશ કોંગ્રેસની બોડીમાં નિમણૂંકનો કિરીટ પટેલે ખુલ્લેઆમ વિરોધ કર્યો. કોંગ્રેસના દંડક પદથી રાજીનામું આપવાની ચીમકી આપી. આખરે પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા સાથેની ટેલિફોનિક વાતચીતથી કિરીટ પટેલે સંતોષ માન્યો અને વિધાનસભા કોંગ્રેસના દંડક પદેથી રાજીનામું આપવાનું માંડી વાળ્યું. તે સમયે વિરોધ પક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરીએ સ્પષ્ટ પણ કર્યું હતું કે, કિરીટ પટેલને દંડક એ પક્ષની વ્યવસ્થાનો ભાગ છે, સત્તાવાર પદ નથી. જે હોય તે પણ કોંગ્રેસની જન આક્રોશ યાત્રામાં પહેલા જિગ્નેશ મેવાણી અને પછી કિરીટ પટેલ પક્ષ કરતા વધારે સોશિયલ મીડિયા અને મીડિયામાં વેઇટેજ મેળવી ગયા. કોંગ્રેસે જ નક્કી કરે કે તેને ફાયદો થયો કે નુકસાન.
મુખ્યમંત્રીના દિલ્હી અને સુરતના આંટા વધ્યા... રહસ્ય અંકબંધ
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના પ્રવાસનું આયોજન આયોજનપૂર્વક થતું હોય છે. જોકે રાજકીય વર્તુળોમાં છેલ્લા એક મહિનાથી મુખ્યમંત્રીના પ્રવાસોએ રાજકીય ચર્ચામાં સ્થાન મેળવ્યું છે. મુખ્યમંત્રીની દિલ્હી મુલાકાત વધી રહી છે. સ્વાભાવિક છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના માર્ગદર્શન માટે જતા હોય. મંત્રીમંડળના ફેરબદલ અને પ્રદેશ માળખાની રચના પહેલા તે સંદર્ભની મુલાકાતો દિલ્હીની હોઈ શકે. જોકે આ બંને કામગીરી પૂર્ણ થયા પછી પણ દિલ્હીની મુલાકાતો ચાલુ રહી છે. એટલે હવે બોર્ડ નિગમમાં નિમણૂંક જેવા મુદ્દાઓને લઈને જતા હશે તેવી રાજકીય ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને સોશિયલ એન્જિનિયરિંગ માટે પણ જતા હોઈ શકે. મુખ્યમંત્રીની દિલ્હીની જ મુલાકાત વધી હોય એવું નથી, પણ સુરતની મુલાકાતો પણ વધી છે. એક જ મહિનામાં સુરતમાં ત્રણથી ચાર કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રીએ હાજરી આપી છે. જેને પણ રાજકીય રીતે સૂચક માનવામાં આવી રહી છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રીનો લોક દરબાર
ગુજરાતના રાજકારણમાં લોક દરબાર પ્રજાના પ્રશ્નો સાંભળવા માટે યોજાતો રહે છે. અત્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની ચેમ્બર સોમવારે અને મંગળવારે લોક દરબારમાં ફેરવાય છે. સોમવાર અને મંગળવાર બે દિવસ પ્રજા, ધારાસભ્યો અને સાંસદ સભ્યો માટે અનામત રાખવાની સૂચના મુખ્યમંત્રીએ આપી છે. મુખ્યમંત્રીની સૂચનાનું જો કોઈ મંત્રી અક્ષરસઃ પાલન કરતું હોય તો તે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી છે. સોમવારે અને મંગળવારે નાયબ મુખ્યમંત્રીની ચેમ્બરમાં કિડાયારું ઉભરાતું હોય તેવી લાઈનો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને મંગળવારે 1000 થી 1200 લોકો પોતાના પ્રશ્નોને લઈને નાયબ મુખ્યમંત્રી પાસે પહોંચે છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી સિવાયના વિભાગોના પ્રશ્ન પણ વધારે સંખ્યામાં હોય છે. જાણે લોક દરબાર ભરાયો હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાય છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી દ્વારા વહેલી સવારથી મોડે રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી તમામને સાંભળવામાં આવે છે. જરૂર જણાય તો તેઓ સીધા જ જે-તે અધિકારીને ફોન કરી પોતાની પાસે આવેલી રજૂઆતનો યોગ્ય ઉકેલ લાવવાની સૂચના આપે છે. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ પ્રજાના પ્રશ્નોને સાંભળવા અને તેનું ફોલોઅપ કરવા સુધીનુ વ્યવસ્થા તંત્ર ગોઠવ્યું છે. નાયબ મુખ્યમંત્રીની જેમ મુખ્યમંત્રીની સૂચનાનું પાલન તમામ મંત્રીઓ કરે તો ચોક્કસ પ્રજામાં સરકારની ઈમેજને અસર કરે.
