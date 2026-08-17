/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : IAS અને IPS લોબીમાં એક જ ચર્ચા.. કરે તો ક્યા કરે? કમલમ કાર્યાલયમાં શું બદલાયું?

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
ભાજપના પ્રદેશ કમલમ કાર્યાલયમાં બધું બદલાયું, શું કમલમમાં બેક ડોર એન્ટ્રી બંધ?
ભાજપના પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ કોબામાં રંગે-ચંગે 15મી ઓગસ્ટની ઉજવણી કરવામાં આવી. જો કે પહેલી વખત ભાજપ સંગઠનમાં ફેરફાર થયા હોવાનો અહેસાસ ભાજપના જ કાર્યકરોને થયો. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સી. આર. પાટીલ હતા ત્યારે અને હવે પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા બન્યા એ પછી 15 મી ઓગસ્ ની ઉજવણીની રૂપરેખા જ નહિ, પણ ઘણું બધું બદલાયેલું જોવા મળ્યું. સી.આર. પાટીલ વખતે 15મી ઓગસ્ટની ઉજવણી જે દિશામાં થતી હતી તેનાથી બિલકુલ ઉલટી દિશામાં જગદીશ વિશ્વકર્માની આગેવાનીમાં ઉજવણી થઈ. તિરંગો ફરકાવવાની જગ્યા બદલાઈ. પ્રથમ વખત સ્ટેજ, વક્તા અને પ્રમુખનું પ્રવચન ગોઠવાયું. કાર્યકર્તાઓ માટે ખુરશી મૂકાઈ. ભારત માતાના કટ આઉટને પુષ્પાંજલિ કરવાની જગ્યા પણ બદલાઈ. દર વખતે કમલમ કાર્યાલયના પાછળના મેદાનમાં ઉજવણી થાય છે. આ વખતે ત્યાં જ ઉજવણી કરાઈ, પણ કમલમ કાર્યાલયના પાછળના દરવાજેથી પ્રવેશ બંધ કરાયો. કમલમના મુખ્ય દરવાજેથી નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓએ પ્રવેશ કર્યો. આ ઘટનાથી કેટલાક નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ પણ બોલ્યા કે ભાજપમાં પાટીલના સમયમાં જે બેક ડોર એન્ટ્રી થઈ, એ હવે બંધ છે. જેને આવવું હોય તે મુખ્ય પ્રવેશ દ્વારથી જ પ્રવેશી શકે છે.
મુખ્યમંત્રી અમેરિકાના પ્રવાસે ગયા, તો CM પદનો ચાર્જ કોની પાસે?
સામાન્ય રીતે મુખ્યમંત્રી વિદેશ પ્રવાસ જતા હોય ત્યારે આ મહત્વના હોદ્દાનો ચાર્જ આપીને જતા હોય છે. ભૂતકાળમાં સાત દિવસથી વધારે દિવસ માટેનો પ્રવાસ હોય તો ચાર્જ અન્ય સિનિયર મંત્ ને અપાતો હોય છે. તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ વિદેશ પ્રવાસે ગયા હતા, ત્યારે ચાર્જ સોંપીને ગયા હતા. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ 17 થી 24 ઓગસ્ટ દરમિયાન અમેરિકાના પ્રવાસે છે. ત્યારે સ્વભાવિક રીતે મુખ્યમંત્રીનો ચાર્જ કોની પાસે આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય. 2002 બાદ અમેરિકાના પ્રવાસે જનાર ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ બન્યા છે. જો કે મુખ્યમંત્રીના ચાર્જના મુદ્દા ઉપર આ વખતે સીધી રીતે ચાર્જ સોંપાયો નથી. આમ પણ મંત્રીમંડળમાં નાયબ મુખ્યમંત્રીનું પદ છે, એટલે ચાર્જ સોંપવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. સાથે આ વખતના મંત્રીમંડળમાં મુખ્યમંત્રી પાસે ગૃહ વિભાગનો હવાલો પણ નથી. ગૃહ વિભાગ નાયબ મુખ્યમંત્રી પાસે છે. સામાન્ય રીતે મુખ્યમંત્રીની હાજરીમાં રાજ્યમાં કોઈ અસાધારણ સંજોગો નિર્માણ થાય તો તેની પહોંચી વળવા માટે ચાર્જ સોંપાતો હોય છે. મોટેભાગે અસાધારણ સંજોગો ગૃહ વિભાગ અંતર્ગત જ આવતા હોય અને ગૃહ વિભાગનો હવાલો નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પાસે છે, એટલે ચાર્જ સોંપવાની જરૂરિયાત ન હોવાનું નિષ્ણાતોનો મત છે.
IAS દંપતી સરકારી ખર્ચે વિદેશ પ્રવાસે
રાજ્યના ઉદ્યોગ અને ખાણ ખનીજ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ મમતા વર્મા અને મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના અગ્ર સચિવ સંજીવ કુમાર પતિ-પત્ની છે. બંને નસીબદાર છે કે મુખ્યમંત્રી સાથેના વિદેશ પ્રવાસમાં બંનેનો સમાવેશ થયો છે. કદાચ ગુજરાતમાં આ પ્રકારની પહેલી ઘટના બની છે કે સરકારી ખર્ચે પતિ-પત્ની બંને વિદેશ પ્રવાસમાં ગયા હોય. આ IAS દંપતી અમેરિકા અને કેનેડાનો પ્રવાસ સાથે કરશે. વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2027 આ IAS દંપતી માટે કાયમની યાદગીરી બની રહેશે. મિલનસાર સ્વભાવ અને કામમાં નિપુણતા બંને IAS અધિકારીની ઓળખ છે.
ભાજપના નેતાઓ અને મંત્રીઓની દિલ્હી મુલાકાત વધી
ગુજરાતના રાજકારણ માટે આવનાર સમય ખૂબ મહત્વનો બની રહેશે. 2027 માં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજવાની છે. આ સમય જેમ નજીક આવી રહ્યો છે તેમ ભાજપના નેતાઓ અને મંત્રીઓની દિલ્હી મુલાકાત વધી રહી છે. તાજેતરમાં જ મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા તેમજ ભાજપના સંગઠન મહામંત્રી સહિત તમામ મહામંત્રી દિલ્હીની મુલાકાતે જઈ આવ્યા. આ મુલાકાત સંસદો સાથેની બેઠક માટે હતી તેવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. સૌનું ધ્યાન ખેંચે તેવી રીતે કેબિનેટ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા એક જ સપ્તાહમાં બે વખત દિલ્હીની મુલાકાત લીધી છે. પ્રથમ મુલાકાતમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને બીજી મુલાકાતમાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારીતા મંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ જ પ્રકારે નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ એક સપ્તાહમાં બે વખત દિલ્હીની મુલાકાતે ગયા છે. આ તમામ મુલાકાતોને ઔપચારિક મુલાકાત તરીકે કહેવામાં આવી રહી છે. જો કે રાજકીય રીતે આ મુલાકાતો ચર્ચાનો પણ વિષય બની છે.
IAS અને IPS લોબીમાં એક જ ચર્ચા.. કરે તો ક્યા કરે ?
સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર એમ. નાગરાજનની બદલી આખરે સમગ્ર શિક્ષા અભિયાનના પ્રોજેક્ટ ડિરેક્ટર તરીકે થઈ. હવે ગુજરાત હાઇકોર્ટના આદેશના પગલે IPS રાજદીપસિંહ નિકુમની બદલીનો ઓર્ડર ગમે ત્યારે આવશે. આ બંને ઘટનાઓ આઈએએસ અને આઇપીએસ અધિકારીઓમાં ખૂબ ચર્ચા જગાવી છે. સરકાર કે રાજકીય નેતાઓના બિન સત્તાવાર આદેશનું પાલન કરવું કે ન કરવું તે ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. અધિકારીઓ પણ મનગમતું પોસ્ટિંગ મેળવવા સરકાર કે નેતાઓની પગચંપી કરતા અચકાતા નથી. તેના પરિણામે સારા અને માઠા પરિણામો ભોગવવા પડે છે.