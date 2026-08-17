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ગાંધીનગરના કાવાદાવા : IAS અને IPS લોબીમાં એક જ ચર્ચા.. કરે તો ક્યા કરે? કમલમ કાર્યાલયમાં શું બદલાયું?

Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’ 

Written ByDipti Savant
Published: Aug 17, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:00 AM IST
ગાંધીનગરના કાવાદાવા : IAS અને IPS લોબીમાં એક જ ચર્ચા.. કરે તો ક્યા કરે? કમલમ કાર્યાલયમાં શું બદલાયું?

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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ગાંધીનગરના કાવાદાવા : IAS-IPS લોબીમાં ચર્ચા, કરે તો ક્યા કરે? કમલમમાં શું બદલાયું?
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