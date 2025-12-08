ગાંધીનગરના કાવાદાવા : JV પોતાની ઓરિજિનલ સ્ટાઈલમાં આવ્યા, મંત્રીઓનું મનગમતું ન થયું!
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
ભાજપમાં હવે ઉભા ઉભા કામ થશે? JV પોતાની ઓરિજિનલ સ્ટાઈલમાં આવ્યા
પ્રદેશ ભાજપના પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા પ્રમુખ બન્યા ત્યારથી યાત્રા અને કાર્યક્રમોમાં વ્યસ્ત રહ્યા. હવે મોટાભાગની યાત્રાઓ અને કાર્યક્રમો પૂરા થયા છે. કમલમ કાર્યાલયમાં પ્રમુખની ચેમ્બરમાં જગદીશ વિશ્વકર્મા હવે નજરે પડશે. જોકે જગદીશ વિશ્વકર્મા મંત્રી હતા, ત્યારે તેઓ પોતાની ચેમ્બરમાં સ્ટેન્ડિંગ વર્કિંગ ટેબલ લઈને આવ્યા હતા. પોતે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન આ સ્ટેન્ડિંગ વર્કિંગ ટેબલના સહારે ઉભા ઉભા જ કામ કરતા હતા. કોઈપણ મુલાકાતથી આવે ત્યારે જગદીશ વિશ્વકર્મા પોતાની જગ્યાએ ઊભા હોય અને મુલાકાતીને સાંભળે અને તેને યોગ્ય જવાબ આપે. આ ટેબલના કારણે અરજદારો સાહેબ ઉભા હોય એટલે પોતાનું કામ ફટાફટ પતાવી કે રજૂઆત કરીને નીકળી જતા. જગદીશ વિશ્વકર્માની ખાસ માંગણીને કારણે હવે આ વર્કિંગ સ્ટેન્ડિંગ ટેબલ મંત્રીની ચેમ્બરમાંથી કમલમ કાર્યાલયમાં લઈ જવામાં આવ્યું. એટલે હવે પ્રદેશ પ્રમુખ પ્રમુખની ચેમ્બરમાં પણ ઉભા ઉભા કામ કરશે. સ્વાભાવિક છે કે પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખને હજુ કેટલા બધા કામો કરવાના બાકી છે. પોતાની ટીમની રચનાથી માંડીને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના નિર્ણયો પણ આ વર્કિંગ સ્ટેન્ડિંગ ટેબલ પર ઉભા ઉભા લેવાશે.
બાપુ કોર્પોરેટર પાક્કા? ‘જૈસી કરણી વૈસી ભરણી’ ના સિદ્ધાંતે જોર પકડ્યું
ગુજરાતના રાજકારણમાં ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર જૂતું મારવાની ઘટનાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. ભૂતકાળમાં ગોપાલ ઈટાલિયાએ વિધાનસભા પરિસરમાં સૌથી પાવરફુલ ગણાતા પૂર્વ ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા ઉપર જૂતું ફેંકીને લાઈમલાઈટમાં આવ્યા હતા. હવે જામનગરમાં ગોપાલ ઈટાલીયા ઉપર જૂતું મારવાની ઘટના બની. આ ઘટનાને કારણે ‘જૈસી કરણી વૈસી ભરણી’ ના સિદ્ધાંતની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. સચિવાલયમાં મંત્રીઓ અને રાજનેતાઓમાં ખાસ ચર્ચા ઊભી કરી છે. ગોપાલ ઈટાલિયા ઉપર જૂતું ફેકાયા પછી એક નેતાએ કોમેન્ટ પણ પસાર કરી કે મંત્રી ઉપર જૂતું ફેંકી ગોપાલ ઈટાલિયા ધારાસભ્ય બન્યા. તો ધારાસભ્ય ઉપર જૂતું ફેંકી જાડેજા બાપુ હવે કોર્પોરેટર તો બનશે જ. આમ પણ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી નજીક છે. જામનગર કોર્પોરેશનમાં જૂતું ફેકનાર બાપુને કોઈ રાજકીય પક્ષ ટિકિટ આપે અને બાપુ જીતે તો કોર્પોરેટર તો બની શકે. રાજકારણમાં નેતા ઉપર કાળી શાહી, જોડું કે કાળા વાવટા ફેંકવા કે બતાવવા નવું નથી. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં આ પ્રકારની રાજનીતિ થશે તેવા સંકેતો જામનગરની ઘટના ઉપરથી મળી રહ્યા છે.
મંત્રીઓનું ધાર્યું ન થયું, મનગમતા પીએ અને પીએસ ન મુકાયા
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ બાદ લાંબા સમય પછી મંત્રીઓને પીએ અને પીએસની નિમણૂંક કરાઈ છે. જોકે આ નિમણૂંકને કારણે કેટલાક મંત્રીઓ ભારે દુઃખી થયા હોવાનું જાણવા મળે છે. પોતાના મહત્વના વ્યક્તિનું લોબિંગ કર્યા પછી પણ તેઓનું નામ આવ્યું નથી. કેટલાક જૂના મંત્રીઓના પીએ-પીએસ ચાલુ રાખવા માટે આગ્રહ કરતા હતા, તેમાં પણ ફેરબદલ થયો છે. કેટલાક જૂના મંત્રીઓના જુના પીએ-પીએસમાં બદલાતા મનથી શોભજનક સ્થિતિમાં મુકાયા છે. આ મંત્રીઓ જુના પીએ પીએસ ને ચાલુ જ રાખશે તેવી હોશિયારી મારતા હતા. હવે સરકારે બદલી કાઢ્યા છે એટલે જુના સેટિંગ તૂટી જશે. નવા સાથે મનમેળ કરવામાં સમય જશે.
indico એરલાઈન્સને કારણે ગુજરાતના ias ips અધિકારીઓ દુઃખી
ડિસેમ્બર માસ એટલે પેન્ડિંગ રજાઓ પૂરી કરવાનો મહિનો ગણી શકાય. ડિસેમ્બર મહિનામાં મોટાભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ વેકેશનમાં જતા હોય છે. ગુજરાતના આઈએએસ અને આઈપીએસ અધિકારીઓએ આ વખતે દુબઈ અને યુરોપની ટુર બુક કરાવી છે. indigo ફ્લાઈટની સર્જાયેલી મુશ્કેલીને કારણે આ અધિકારીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા. એક આઇપીએસ અધિકારી અને આઈએએસ અધિકારીએ સાથે દુબઈની ટુર નક્કી કરી હતી. પેકેજ અઢી લાખથી વધુનું પસંદ કર્યું. 5 ડિસેમ્બરથી દુબઈ જવાનું હતું, પણ ફ્લાઈટ રદ થતાં મનની મનમાં જ રહી ગઈ. આજ સ્થિતિ રાજ્ય સરકારના અનેક ઉચ્ચ અધિકારીઓની થઈ છે. કેટલાક અધિકારીઓ 10 ડિસેમ્બર બાદ જવાના છે એટલે કદાચ ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હશે તે ફ્લાઈટ તેના શિડ્યુલ પ્રમાણે રાબેતા મુજબ થાય.
મુખ્યમંત્રીના સલાહકાર સરકારના અમલીકરણનો અહેવાલ આપે તો પણ સારું
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના મુખ્ય સલાહકાર હસમુખ અઢીયા વહીવટી સુધારણા પંચના અધ્યક્ષ પણ છે. રાજ્ય સરકારમાં કેવા પ્રકારની સુધારણાઓ કરવી જોઈએ તેની તેવો ભલામણ કરે છે. આ સમિતિ રચાયા પછી અત્યાર સુધીમાં 6 અહેવાલ મુખ્યમંત્રીને સોંપવામાં આવ્યા છે. આ અહેવાલમાં ખૂબ સારી ભલામણો કરવામાં આવી છે. આ ભલામણોને અમલમાં મૂકવામાં આવે તો ગુજરાત દેશનું સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રજા લક્ષી રાજ્ય બને. જોકે વહીવટી સુધારણા પંચની ભલામણોના અમલીકરણ માટે પણ વધુ એક સમિતિ બનાવી પડે તેવી સ્થિતિ સરકારમાં છે. વહીવટી સુધારણા પંચના પહેલા અહેવાલનું પણ અમલીકરણ ન થયું હોવાની સચિવાલયમાં ચર્ચા છે. જોકે વહીવટી સુધારણા પંચે પોતાનો છઠ્ઠો અહેવાલ પણ મુખ્યમંત્રીને સોંપી દીધો છે. છઠ્ઠા અહેવાલમાં ભરતી પ્રક્રિયા નિયત સમય મર્યાદામાં પૂરી કરવી અને ભરતી પ્રક્રિયાનું દસ વર્ષનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર કરવું તેવી ભલામણ કરાઈ છે. જો કે લાંબા સમયથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરતી પ્રક્રિયાનું 10 વર્ષનું જ ટાઈમ ટેબલ જાહેર કરતી હોય છે. હા કદાચ તેનું અમલીકરણ ન થઈ શકે તે વસ્તુ અલગ છે.
