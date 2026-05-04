ગાંધીનગરના કાવાદાવા : IAS અધિકારીઓમાં ગુજરાતી વર્સિસ નોન-ગુજરાતી! પોલીસવડા ચાર્જમાં જ ચાલશે
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
IAS અધિકારીઓમાં કાવાદાવા, ગુજરાતી વર્સિસ નોન-ગુજરાતી
IAS અધિકારીઓમાં પ્રાંત લોબી અને ગુજરાતી વર્સિસ નોન-ગુજરાતીનું રાજકારણ કઈ નવું નથી. જો કે ગેસ કેડરમાંથી IAS બનેલા અધિકારીઓ અને સીધી ભરતીથી IAS થયેલા અધિકારીઓ વચ્ચે શીતયુદ્ધની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. ગેસ કેડરના 2008 ની બેચના બે આઈએએસ અધિકારી ડી.પી. દેસાઈ અને હિતેશ કોયાની સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિએ આગમાં ઘી હોમવાનું કામ કર્યું છે. ગુજરાતના આ બંને અધિકારીઓએ સમય પહેલા સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ સ્વીકારી. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના અંગત ગણાતા ડી. પી. દેસાઈની નિવૃત્તિ પાછળ અમેરિકા પોતાના પરિવાર સાથે સેટલ થવાનું કારણ સામે આવ્યું છે. તેમની પુત્રી અમેરિકામાં સેટલ્ડ થયેલી છે. જો કે હિતેશ કોયાએ પણ પારિવારિક કારણસર જ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ સ્વીકારી છે. જોકે આ અધિકારીઓમાં પોતાના ઉપરી અધિકારી સાથેના કડવાશભર્યા સંબંધો પણ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિમાં જવાબદાર હોવાની ચર્ચા ગેસ કેડરના અધિકારીઓમાં થઈ રહી છે. ગેસ કેડરના અધિકારીઓ સાથે પોલિટિકલ વિંગ સંબંધો ધરાવતી હોવાના કારણે ઘણી વાર સિનિયર નોન ગુજરાતી આઈએએસ અધિકારીઓને આંખના કણાની જેમ ખૂંચતું હોય છે. વાત વાતમાં ગુજરાતી અધિકારીઓનું અપમાન થતું હોવાની પણ ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. આગામી દિવસોમાં હજુ બીજા કેટલાક ગુજરાતી કેડરના આઈએએસ અધિકારીઓ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ સ્વીકારે તો નવાઈ નહીં.
સરકારી કચેરીને તાળા મારી IAS અધિકારીનો વિદાય સમારંભ યોજાયો
રાજ્યના ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર બી.એચ. તલાટી ગયા અઠવાડિયે જ નિવૃત્ત થયા. જોકે નિવૃત્તિના છેલ્લા દિવસે જ જીવનભર યાદ રહી જાય તેવા કડવા અનુભવનો સામનો કરવો પડ્યો. ઉચ્ચ ટેકનિકલ શિક્ષણ કમિશનરની કચેરીએ IAS બિપીન તલાટી નિવૃત્તિના દિવસે વિદાય સમારંભ યોજાયો હતો. જો કે તે જ દિવસે તેમની અંડરમાં આવતા સરકારી ઈજનેરી કોલેજના પ્રાધ્યાપકોએ સાહેબની નિવૃત્તિ બગાડે તેવું વર્તન કર્યું. પ્રધ્યાપકોએ બિપીન તલાટી સામે કાળા કપડાં પહેરી ઓફિસમાં હલ્લાબોલ કર્યું. બિપીન તલાટી વિરુદ્ધ સૂત્રોચારો પણ બોલાવ્યા. કહેવાય છે કે આ અધિકારી સામે ઈજનેરી પ્રોફેસરોને ભારે નારાજગી હતી. તેમના પડતર પ્રશ્ન ઉકેલવામાં IAS અધિકારી સહાયભૂત થયા ન હતા. આથી જ અધિકારીના નિવૃત્તિના દિવસે પ્રોફેસરોએ તેમની નિવૃત્તિ શાંતિપૂર્ણ ન થવા દીધી. પરિસ્થિતિ એટલી હદ સુધી બગડી કે ઉચ્ચ ટેકનિકલ શિક્ષણ કમિશનરની કચેરીએ તાળા મારીને વિદાય સમારંભ યોજવો પડ્યો.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોમા ત્રિપુટી છવાઈ
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોમાં ભાજપે ભવ્ય વિજય મેળવ્યો છે. કોંગ્રેસ દર વખતની જેમ હારનું ઠીકરૂ કોની પર ફોડવું તેનું ચિંતન કરશે. આમ આદમી પાર્ટીની બેઠકોમાં વધારો થયો છે. જો કે સુરત મહાનગરપાલિકામાં આમ આદમી પાર્ટીનો સફાયો થયો. આપની આદિવાસી બેલ્ટમાં એન્ટ્રી પણ મજબૂત થઈ છે. જો કે ભાજપનો વિજય ભવ્ય છે. વિધાનસભામાં 160 બેઠકો લાવીને તત્કાલીન ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર.પાટીલ અને મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની ટીમે કમાલ કરી હતી. જોકે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોમાં ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા, મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી મતદારોમાં ભાજપની લોકપ્રિયતા વધારવામાં સફળ રહ્યા છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામમાં 54% થી વધારે ભાજપનો વોટ શેર રહ્યો છે. જે અત્યાર સુધીના ભાજપના વોટ શેરમાં સૌથી વધુ રહ્યો છે. ભાજપની ત્રિપુટી એટલે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલનો મૃદુ અને મક્કમ ચહેરો, પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા મધ્યમાર્ગી રણનીતિકાર અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ શાર્પ શૂટરની ભૂમિકા ભજવી. તેનું પરિણામ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામો છે.
વાણી વિલાસ રાજનેતાઓને રાજનીતિમાં ડુબાડશે
રાજનેતાઓ ના પ્રવચન સાંભળવા એક લ્હાવો માનવામાં આવતો. જેમાં રામ મનહર લોહિયા, ઇન્દિરા ગાંધી અને અટલ બિહારી બાજપાઈના પ્રવચન તેમના દુશ્મનો પણ શાંતિથી સાંભળતા હતા. જોકે આજકાલ રાજનેતાઓ પ્રવચન કરતા વાણીવિલાસ કરી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકા અર્જુન ખડગેના ગુજરાતીઓ માટેના નિવેદને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની હારનું એક કારણ બની. આપના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાના વાણી વિલાસે પત્રકારો, પોલીસ અધિકારીઓ અને પાટીદારોમાં જ તેની છાપ નીમ સ્તરે પહોંચાડી. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માના બનાસકાંઠામાં કોંગ્રેસ સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર સંદર્ભે આપેલા નિવેદનથી કોંગ્રેસના હાથમાં મજબૂત મુદ્દો આપ્યો. આ રાજનેતાઓએ રાજકારણમાં ભૂતકાળને યાદ રાખવો જોઈએ. કારણ કે સોનિયા ગાંધીએ નરેન્દ્ર મોદીને મોતના સોદાગર કહ્યા ત્યારે તેનું પરિણામ શું આવ્યું. ગુજરાતના જ ભાજપના અનુભવી પીઠ પુરુષોત્તમ રૂપાલા પણ ક્ષત્રિયો માટેના એક નિવેદનથી કેવી સ્થિતિમાં મુકાયા તે ભૂલવું ન જોઈએ.
ડો.કે. એલ. એન. રાવની કમનસીબી, હજુ પોલીસવડા ચાર્જમાં જ ચાલશે
રાજ્યમાં DGP ની જગ્યા ચાર્જમાં જ ચાલે છે. IPS વિકાસ સહાયની નિવૃત્તિ પછી ડો.કે.એલ.એન.રાવને ઈન્ચાર્જ ડીજીપી બનાવવામાં આવ્યા છે. આ ઈન્ચાર્જ DGP બનાવતી વખતે એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે, UPSC ની બેઠક મળી નથી એટલે ઈન્ચાર્જ DGP થી ચલાવવું પડશે. જ્યારે UPSC ની બેઠક મળશે ત્યારે ગુજરાતને ફુલ ફ્લેઝ DGP મળી જશે. મોટાભાગે હાલના ઈન્ચાર્જ DGP રાવને જ રેગ્યુલર ડીજીપી બનાવવામાં આવશે. જો કે ડો.કે.એલ.એન.રાવ ની કમનસીબી છે કે, UPSC ની બેઠક ગુજરાતના ડીજીપી સંદર્ભે હોય છે, ત્યારે કોઈને કોઈ કારણસર મુલતવી રાખવાની ફરજ પડે છે. એટલે કે ગુજરાતને હજુ ઈન્ચાર્જ DGP થી જ ચલાવવું પડશે.
