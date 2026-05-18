/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : IAS કે IPS અધિકારીની પત્ની કે પરિવાર સરકારી ગાડીમાં નહીં ફરી શકે! હારનું ઠીકરું કોની પર ફોડવું?

Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
IAS કે IPS અધિકારીની પત્ની કે પરિવાર સરકારી ગાડીમાં નહીં ફરી શકે
વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને કારણે પેટ્રોલ ડીઝલમાં કરકસરના પગલાં સરકારે ભરવાના શરૂ કર્યા. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે આપત્તિને અવસરમાં પલટી નાખ્યું. રાજ્ય સરકારમાં સિનિયર આઈએએસ અધિકારીઓ પાસે અનેક વિભાગો કે હોદ્દાના રુએ બોર્ડ નિગમના ચાર્જ હોય છે. જેના કારણે આ અધિકારીઓ એક કરતાં વધુ ગાડીઓ ફેરવતા હોય છે. એક ગાડી પોતાના માટે અને બીજી બધી ગાડી પોતાના પરિવારજનો કે શાકભાજી લેવા જેવા ઘરકામ માટે સરકારી ગાડી વપરાતી હોય છે. જોકે હવે સરકારે આઈએએસ અધિકારીને એક જ ગાડી વાપરવાની સૂચના આપી છે. અધિકારી પાસે ગમે તેટલા હોદ્દાના ચાર્જ હોય, પણ એક જ ગાડી અધિકારી વાપરી શકશે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ ઉર્ફે દાદાના આ નિર્ણયને આપત્તિમાંથી અવસર શોધી કાઢ્યો હોવાની ચર્ચા છે.
કાર પુલિંગ કરીને આવતું IAS દંપતી
પેટ્રોલ ડીઝલની કરકસરમાં અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને કાર પુલિંગ કરવા કહેવાયું છે. જોકે રાજ્ય સરકારમાં એક IAS દંપતી લાંબા સમયથી કાર પુલિંગ કરીને જ આવે છે. મોટાભાગના દિવસોમાં પતિ પત્ની સરકારી ગાડી શેરિંગ કરીને જ ઓફિસે આવે છે. બપોરે ભોજનના સમયે પણ આ દંપતી એક જ ગાડીમાં ભોજન માટે ઘરે જવાનું પસંદ કરે છે. કેબિનેટની બેઠક હોય તો કદાચ સમયની અનુકૂળતા ન રહેતા અલગ અલગ ગાડીમાં પહોંચે છે. પતિ સ્વર્ણિમ સંકુલ વન અને બિલકુલ તેના સામેના જ બ્લોકમાં પત્ની કામ કરે છે. એટલે એક જ ગાડીમાં આવવાની અનુકૂળતા પણ વધારે જળવાઈ રહે છે.
CR ની સક્રિયતા ચર્ચાનો વિષય બની
કેન્દ્રીય મંત્રી અને ભાજપના પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ સી. આર. પાટીલ ખૂબ સક્રિય જોવા મળે છે. સોશિયલ મીડિયા અને મીડિયાની તેમની ટીમ પણ સક્રિય છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની કરકસરની અપીલ બાદ સી.આર. પાટીલે સૌપ્રથમ એસ્કોર્ટ અને પાઇલોટિંગ ગાડી છોડવાનો નિર્ણય લીધો. આ નિર્ણય લેવાની ઝડપ ચોક્કસ કાબિલે તારીફ છે. સી.આર.ના નિર્ણય બાદ જ રાજ્ય સરકારના મંત્રીઓ અને સરકાર આ દિશામાં કામ કરતી જોવા મળી.
JV ને પ્રધાનમંત્રીનો ટેકો મળતા ખુશ
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે આવીને ગયા. આ પ્રવાસને કારણે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને તેમના ટેકેદારો ખૂબ ખુશ છે. પ્રધાનમંત્રીએ તેમના પ્રવચનમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોને વિધાનસભાની ચૂંટણી કરતા પણ ભાજપ માટે વધારે સારા ગણાવ્યા. બસ આ જ વાતથી પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માના ટેકેદારોમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ છે. પ્રદેશ પ્રમુખ ભૂતકાળના પ્રદેશ પ્રમુખ કરતા એક આની પણ ઓછા ઉતર્યા નથી તે વાતથી ખુશ છે. તેમાં પણ પ્રધાનમંત્રીનું સર્ટિફિકેટ મળતા ખુશી સમાતી નથી.
આ પણ વાંચો :
એક્શન હીરોના રોલમાં મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરીયા
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં કામગીરી કરવાની આગવી છાપ મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયા છોડવામાં સફળ થયા છે. ભૂતકાળમાં શિક્ષણ રાજયમંત્રી હતા ત્યારે અને અત્યારે આરોગ્ય વિભાગના સ્વતંત્ર હવાલાથી એક્શન હીરોની જેમ પગલાં ભરી રહ્યા છે. આકસ્મિક રીતે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં મુલાકાત લીધી. આ મુલાકાતમાં ગેર વહીવટ દેખાતા તાત્કાલિક હોસ્પિટલના જવાબદાર ડોક્ટરની બદલીના આદેશ કર્યા. આવી જ રીતે વિસનગરમાં જુનિયર ફાર્માસિસ્ટની બદલી કચ્છમાં કરી. દવાઓ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં દર્દીઓને દવા ન આપતો હોવાની ફરિયાદોને આધારે બદલી થઈ અને તપાસના આદેશ પણ અપાયા છે. આ એ જ વિસનગર છે, જ્યાંથી ભૂતકાળના આરોગ્ય મંત્રી આવતા હતા.
હજુ મોટાપાયે વહીવટી તંત્રમાં ફેરફારો થશે
મહેસુલ વિભાગની ચિંતન શિબિર પૂર્ણ થયા બાદ 72 IAS અધિકારીઓની બદલીના આદેશો થયા. મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ચિંતન શિબિરમાં અધિકારીઓને દર્પણ બતાવ્યું હતું. તેના જ ભાગરૂપે 72 આઈએએસ અધિકારીઓની બદલી થઈ હોવાની ચર્ચા છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં નવા પદાધિકારીઓ અને નવા અધિકારીઓ સાથે મળીને કામ કરી શકે એ માટેનો પણ આ એક પ્રયોગ છે. જોકે હજુ IAS અને IPS અધિકારીઓની બદલી આ મહિનાના અંતમાં કે જૂન મહિનાના પ્રારંભમાં થશે તેવી ચર્ચા એ પણ જોર પકડ્યું છે. નીચેથી શરૂ થયેલી બદલીઓ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય અને એસીએસ અધિકારીઓ સુધી પહોંચી શકે છે.
હારનું ઠીકરું કોની પર ફોડવું તેની ગતિવિધિ કોંગ્રેસમાં તેજ બની
કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને વિપક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરીનું પ્રતિનિધિ મંડળ દિલ્હી દરબારમાં જઈ આવ્યું. હારના કારણોની સમીક્ષા કરવામાં આવી હોવાની ચર્ચા છે. કોંગ્રેસની હાર માટે જવાબદાર કોણ આ પ્રશ્ન દર હાર પછી પૂછાતો રહે છે. કેન્દ્રીય નેતૃત્વ સમીક્ષા કરે છે અને ભવિષ્યમાં આમ ન થાય તેના માટે પગલા ભરશે તેવી ખાતરી આપે છે. જોકે કોંગ્રેસનો કાર્યકર હાર માટે કોંગ્રેસના જ નેતાઓને જવાબદાર ગણે છે. જ્યારે નેતાઓ કોંગ્રેસના આંતરિક જૂથવાદને જવાબદાર ગણીને સંતોષ માને છે. અત્યારે કોંગ્રેસમાં હારનું ઠીકરૂ કોની પર ફોડવું તેની શોધખોળમાં વ્યસ્ત છે.