/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : જગદીશ વિશ્વકર્માએ ભાજપની જૂની પરંપરા ફરી જીવંત કરી, નિતીનકાકાને આખરે પ્રજાની વ્યથાનો ખ્યાલ આવ્યો

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
શાળા પ્રવેશોત્સવની ઔપચારિકતા પૂર્ણ
રાજ્યભરમાં 23 જૂનથી 25 જૂન દરમિયાન શાળા પ્રવેશોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી. મુખ્યમંત્ થી માંડીને મંત્રીમંડળના સભ્યો, IAS અને IPS અધિકારીઓ રાજ્ય પરની શાળાઓમાં ગયા. શાળામાં જઈને વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો સમક્ષ પ્રવચન પણ થયું. તેનો ફાયદો શું તે સવાલ દબાતા સ્વરે અધિકારીઓ અને મંત્રીઓ પૂછી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં આ મૂળ પરંપરા ઉમદા હેતુથી તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને હાલના પ્રધાનમંત્રી અને હાલના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શરૂ કરી હતી. ગુજરાતમાં તે સમયે મુખ્યમંત્રી પોતે નાના ભૂલકાઓને આંગળી પકડીને શાળાએ લઈ જતા હતા અને અભ્યાસનું મહત્વ સમજાવતા હતા. શાળાની મુશ્કેલીઓ વિદ્યાર્થીઓની મુશ્કેલીઓ જાણી તેને દૂર કરવાનો ઉદ્દેશ તેમાં છુપાયો હતો. જો કે આ ઉદ્દેશ આનંદીબેન પટેલ મુખ્યમંત્રી હતા ત્યાં સુધી જળવાયો. ત્યાર પછીની સરકારોએ આ પરંપરા નરેન્દ્ર મોદીએ શરૂ કરી છે એટલે કોઈ પણ સંજોગોમાં પૂરી કરવી પડે એટલે ઔપચારિક રીતે જ પૂરી કરવામાં આવી રહી છે. 2003 અને આજે 2026 એટલે કે 23 , 24 વર્ષ પછી કોઈપણ જાતનો ફેરફાર નહીં. કેટલાક અધિકારીઓ દર વર્ષે સરકારનો આદેશ માની આ ઔપચારિકતા પૂરી કરે છે. આવા જ એક અધિકારીએ પોતાની હૈયા વરાળ કાઢતા કહ્યું કે, બે દાયકા પછી પણ શું ગુજરાતમાં શિક્ષણ બદલાયું નથી. ત્રણ દિવસના આ કાર્યક્રમને કારણે સચિવાલયમાં એક સપ્તાહ સુધી અઘોષિત રજા રહે છે.
નિતીનકાકાને આખરે પ્રજાની વ્યથાનો ખ્યાલ આવ્યો
મહેસાણા કડી રોડ ઉપર ડાયવર્ઝનને કારણે સતત ટ્રાફિક રહેતો હોય છે. આ ટ્રાફિકમાં થોડા દિવસો અગાઉ રાજ્યના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ ફસાયા. પોલીસ તંત્રમાં સપાટો બોલાવ્યો. જે વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ભારે વાયરલ થયો. જો કે સોશિયલ મીડિયામાં જે પ્રકારની કોમેન્ટ આવી એ દરેક રાજનેતા માટે ચિંતાજનક છે. હંમેશા રાજકારણમાં નીતિનભાઈ પટેલ એક સન્માનજનક નામ રહ્યું છે. ભાજપ સરકારમાં સૌથી વધુ મંત્રી રહેવાનો રેકોર્ડ પણ તેમના જ નામે હશે. જો કે છેલ્લા પાંચ વર્ષથી તેઓ સરકારમાં નથી. સાથે કોનવે વાળી ગાડી પણ તેઓએ મૂકી દીધી છે એટલે ટ્રાફિકની સમસ્યા શું છે અને લોકો કેવી રીતે હેરાન થાય છે તેનો સાચો અહેસાસ પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રીને થયો. ગુજરાતના એક નાગરિક તરીકે નીતિનકાકાની હૈયા વરાળ સાચી છે અને પ્રધાનમંત્રીની પેટ્રોલ ડીઝલ બચાવવાની અપીલનું પાલન કરવાનો પ્રયાસ પણ કાબિલે તારીફ છે.
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખનો નોખો સંકલ્પ
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા બન્યા બાદ સતત તેઓ પ્રવાસ કરતા રહે છે. ટૂંકા ગાડામાં ગુજરાતનો આ ત્રીજો પ્રવાસ તેઓએ શરૂ કર્યો છે. પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા પછી અભિવાદન, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અને હવે આભાર માટે પ્રવાસ કરી રહ્યા છે. દરેક પ્રવાસમાં મીટીંગ કે સભા પણ કરે છે. જો કે જગદીશ વિશ્વકર્માએ નોખો કહી શકાય એ પ્રકારનો એક સંકલ્પ કર્યો છે. કોઈપણ પ્રકારની મીટિંગ કે બેઠક તેઓ હોટલમાં કરતા નથી. ભોજન પણ હોટલમાં ગ્રહણ કરતા નથી. તેમના પ્રવાસ દરમિયાન મોટાભાગે ભોજન અને બેઠક કાર્યકર્તાના ઘરે જ કરે છે. બહુ એવું લાગે કે અહીં જગ્યાનો અભાવ છે, તો જ સર્કિટ હાઉસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આમ પણ ભાજપની જૂની પરંપરા કાર્યકર્તાના ઘરે ભોજન અને બેઠકની રહી છે. તે પરંપરા જગદીશ વિશ્વકર્માએ ફરી શરૂ કરી છે. 2027 વિધાનસભા ચૂંટણી સુધી આ જ પરંપરા ચાલુ રાખશે તેવી આશા રાખી શકાય.
ગુજરાતમાં 25 IAS નિવૃત્ત થશે
ગુજરાતમાં 2026 ના વર્ષ દરમિયાન કુલ 25 જેટલા નોમિની IAS અધિકારીઓ નિવૃત્ત થવાના છે. સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો દર વર્ષે નિવૃત્ત થતા IAS અધિકારીઓની જગ્યા ઉપર બીજા વર્ષના ક્વોટામાં નોમિની IAS નું પ્રમોશન આપવામાં આવતું હોય છે. તાજેતરમાં જ 18 અધિકારીઓને IAS નું પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું. ગુજરાતમાં 325 ની આસપાસ કુલ IAS સંખ્યાબળ છે, જેમાંથી વન-થર્ડ એટલે કે 33% ગુજરાતના અધિકારીઓને IAS નું પ્રમોશન આપી બનાવવામાં આવે છે. જેમાં અત્યાર સુધી સૌથી વધુ ચાલુ વર્ષે 25 જેટલા નોમિની આઇએએસ અધિકારીઓ નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. એટલે આગામી વર્ષે ગુજરાત કેડરના અધિકારીઓને IAS નું પ્રમોશન આપવામાં આવશે. આગામી બે વર્ષ દરમિયાન નોમિની IAS અધિકારીઓની નિવૃત્તિની સંખ્યા વિશેષ જોવા મળશે. જોકે તેના કારણે હવે પછીની પ્રમોશનમાં નોમિની IAS ની સંખ્યામાં સતત વધારો થશે.
બોલો, ધારાસભ્ય પદ રદ કરવામાં વિલંબ
આપ પક્ષના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને સાત વર્ષની સજા મળતા તેમનું ધારાસભ્ય પદ રદ થઈ જાય. જો કે હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે તેમનું ધારાસભ્ય પદ રદ થયું નથી. વિધાનસભાના નિયમો પ્રમાણે બે કે બેથી વધુ વર્ષની કોઈપણ ધારાસભ્યોને સજા થાય તો તે જગ્યા ખાલી ગણવાની જોગવાઈ છે. કોર્ટનો ઓર્ડર વિધાનસભાને મળે એટલે તે વિધાનસભા બેઠકને ખાલી ગણી કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચને જાણ કરવામાં આવે છે. જેના કારણે ચૂંટણીપંચ એ જગ્યા ઉપર પેટાચૂંટણી યોજવા માટેની કાર્યવાહી કરી શકે. જો કે ચૈતર વસાવાની સજાનો કોર્ટનો ઓર્ડર વિધાનસભાને મળી ગયો છે. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી વિદેશના પ્રવાસે છે. એટલે કદાચ વિલંબ થઈ શકે. પણ ચૈતર વસાવા આદિવાસી વિસ્તારમાંથી આવે છે એટલે સરકાર પણ ‘તેલ દેખો અને તેલની ધાર દેખો’ ની નીતિ અપનાવી રહી છે. ચૈતર વસાવા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાંથી તેમની સજા સામે સ્ટે મેળવે તો તેમનું ધારાસભ્ય પદ જતું અટકી શકે.