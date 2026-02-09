ગાંધીનગરના કાવાદાવા : ગોપાલ, જિગ્નેશ અને ચૈતર... સત્તા માટે કે સત્તા સામે પડકાર? ભાજપ માટે JV નો માસ્ટરસ્ટ્રોક
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
મુખ્યમંત્રી ઉર્ફે દાદાનો પ્રેમ અને ગુસ્સો
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને મૃદુ અને મક્કમ ગણવામાં આવે છે. સરકારી કાર્યક્રમોમાં આ પ્રકારનું સંબોધન પણ થાય છે. સાચા અર્થમાં મુખ્યમંત્રીએ પોતાની મૃદુતા અને મક્કમતા પણ બતાવી. બનાસકાંઠાની આઠ વર્ષની દીકરીને આપેલું વચન પૂરું કરવા દીકરીને મળવા પહોંચી ગયા હતા. દીકરી માટેનો મુખ્યમંત્રીનો પ્રેમ સહજ રીતે આ ઘટનામાં છલકાયો. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને દાદુ તરીકે તેમનો પૌત્ર સંબોધે છે. ‘પરીક્ષા પે ચર્ચા’ કાર્યક્રમમાં આ દાદુએ પોતાના પૌત્રને યાદ પણ કર્યો. મોબાઈલ જોવાની બાળકોમાં જિજ્ઞાસા હોય એ સ્વાભાવિક છે અને તેનું ઉદાહરણ પોતાના પૌત્રને ટાંકીને જ વિદ્યાર્થીઓને મુખ્યમંત્રીએ આપ્યું. પોતાના પૌત્રને યાદ કરતા સમયે મુખ્યમંત્રીના ચહેરા ઉપર ખુશીની લાગણી અને સ્નેહ છલકાતો જોવા મળ્યો. આ જ સ્નેહ બનાસકાંઠાની દીકરીને મળીને પણ મુખ્યમંત્રીના ચહેરા પર જોવા મળ્યો. આ તો તેમની મૃદુતાના દર્શન હતા. જોકે મક્કમતા પણ ગુસ્સે થઈને મુખ્યમંત્રી વ્યક્ત કરી શકે છે. વડોદરાની એક ઘટના વખતે મુખ્યમંત્રીનો ગુસ્સો જોવા મળ્યો હતો. એ જ પ્રકારે તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમમાં SIR નો પ્રશ્ન ઉભો કરવાનો પ્રયત્ન કરનાર વ્યક્તિ સામે પણ મુખ્યમંત્રી ગુસ્સે કે નારાજ થયા. અધિકારીઓની કામગીરીથી મુખ્યમંત્રી નારાજ હોય તો હળવી ટકોર કરીને નારાજગી વ્યક્ત કરી લે છે. જોકે બહુ ઓછા પ્રસંગોએ મુખ્યમંત્રી ગુસ્સે થતા હોય છે.
ગુજરાતના IAS અને IPS અધિકારીઓએ ધરતી પર પગ મૂકવો પડશે
સરકારી તંત્રમાં IAS અને IPS અધિકારીઓને પ્રજા સરકારી બાબુ તરીકે ઓળખે છે. એસી કચેરીઓમાં બેસીને પ્રજાની સંવેદનાઓ સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેના કારણે પ્રજાની સાચી સંવેદના સમજી શકતા નથી. જોકે હવે પ્રજાની વચ્ચે જઈને આ અધિકારીઓને પ્રજાની મુશ્કેલીઓ અને સંવેદનાઓ સમજવી પડશે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આવા અધિકારીઓને જમીન પર મોકલવાનો તખ્તો ગોઠવી કાઢ્યો છે. મુખ્યમંત્રીએ પ્રભારી સચિવને ફરજિયાત પોતાના જિલ્લામાં જવાનો આદેશ કર્યો. આ આદેશ પછી જેટલા અધિકારીઓ પોતાના જિલ્લામાં ગયા તેની સમીક્ષા બેઠક પણ કરી. એટલે IPS અધિકારીઓને ખબર પડી કે હવે ગ્રાઉન્ડ પર ગયા વગર નહીં ચાલે. આજ સ્થિતિ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ આઇપીએસ અધિકારીઓને જિલ્લાની ફાળવણી કરી પોલીસ સ્ટેશન સુધી જવાનો આદેશ કર્યો છે. પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા અધિકારીઓનો રિપોર્ટ ips અધિકારીને ફરજિયાત આપવો પડશે. આ રિપોર્ટમાં માત્ર સારા જ પાસા નહીં પણ ખરાબ પાસાને પણ લખવા પડશે. પોલીસ સ્ટેશનમાં આવતા અરજદારોની મુશ્કેલીઓને કેવી રીતે દૂર કરી શકાય. અરજદારો સાથે અધિકારીઓનું વર્તનની નોંધ નાયબ મુખ્યમંત્રીના કાર્યાલય સુધી લેવામાં આવશે. એટલે હવે IAS અને IPS અધિકારીઓ જાણી ગયા છે કે, ઉનાળાની ગરમીમાં એસીમાં નહીં પણ ધરતી પર ઉતરવું પડશે.
મંત્રીઓ માટે સાચા અર્થમાં રાજ્યપાલ ‘આચાર્ય’ બન્યા
ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે રાજ્યપાલ શું કરી શકે તે કરી બતાવ્યું. પ્રાકૃતિક ખેતી માટે તેમની કામગીરી અનોખી રહી છે. જોકે આજે આપણે તેમની કાર્ય પ્રણાલી વિશે વાત કરવી છે. તેમની એક્ટિવનેસ મંત્રીઓને પણ શરમાવે તેવી છે. સરકારી કાર્યક્રમોમાં સમયસર પહોંચવું. કોઈપણ જાતના થાક કે કંટાળા વગર નિયત કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવી. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતનો શ્રીલંકાનો પ્રવાસ તેનું આદર્શ ઉદાહરણ છે. આ પ્રવાસમાં તેમની સાથે મંત્રીમંડળના સૌથી યુવા એવા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ જોડાયા હતા. શ્રીલંકામાં સવારે 10:00 વાગ્યાથી શરૂ કરીને મોડી સાંજ સુધી અનેક બેઠકો આ તમામ બેઠકોમાં રાજ્યપાલે સક્રિય રીતે હાજરી આપી પોતાની એક્ટિવનેસના દર્શન કરાવ્યા. નાયબ મુખ્યમંત્રીના શબ્દોમાં જ કહીએ તો જ્ઞાન અને શિસ્ત રાજ્યપાલ પાસેથી શીખવા જેવા ગુણ છે. જો રાજકીય નેતાઓ કે કાર્યકરો રાજ્યપાલને "આચાર્ય" તરીકે ગણે તો આમુલ પરિવર્તન પ્રજાલક્ષી કામોમાં આવી શકે.
ભાજપ માટે JV નો માસ્ટરસ્ટ્રોક
ભાજપ દ્વારા અત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજ્ય અને વિધાનસભા 2027 ની ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા ઉર્ફે JV સાયલન્ટલી કામ કરી રહ્યા છે. પ્રદેશ માળખાની જાહેરાત પછી જિલ્લા સંગઠનની કામગીરી પણ મોટાભાગની પૂર્ણતાને આરે છે. મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં સંગઠનની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. આ સંગઠનની જાહેરાતમાં પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ માસ્ટરસ્ટ્રોક માર્યો છે. ગુજરાતમાં અનેક નાની નાની જ્ઞાતિઓ છે. કોઈ એક જિલ્લામાં આ જ્ઞાતિઓનું પ્રભુત્વ નથી. પણ ગુજરાતની 182 બેઠકો ઉપર આ જ્ઞાતિ સીધી કે આડકતરી અસર કરી શકે છે. આ જ્ઞાતિ નાની હોવાના કારણે તેઓને વિધાનસભાની ટિકિટ અપાવી શકાતી નથી. આવી જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ જિલ્લા સંગઠન અને પ્રદેશ સંગઠનમાં ખાસ કરવાનો આગ્રહ JV એ રાખ્યો. તેના કારણે આવી તમામ જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ ભાજપના જિલ્લા સ્તરથી લઈને પ્રદેશ સ્તર સુધી કરવામાં આવ્યો. આના પરિણામો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની અને વિધાનસભા 2027 ની ચૂંટણીમાં જોવા મળી શકે છે.
ગોપાલ, જિગ્નેશ અને ચૈતર... સત્તા માટે કે સત્તા સામે પડકાર
ગુજરાતમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપ એકધારું શાસન કરતી આવી છે. તેના કારણે પ્રજામાં સ્વભાવિક સત્તા સામે એન્ટી-ઈન્કમબન્સી જોવા મળે છે. જો કે અત્યાર સુધી ભાજપ તેને ખાળવામાં સફળ રહી છે. વિપક્ષમાં એકજુથતાનો અભાવ પણ કારણભૂત રહ્યો છે. કોંગ્રેસ અને આપ પ્રજાનો ચહેરો બની શકી નથી. આ વખતે વિપક્ષ પાસે ગોપાલ ઈટાલિયા, જિગ્નેશ મેવાણી અને ચૈતર વસાવા પ્રજાનો ચહેરો બનવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તાર અને સૌરાષ્ટ્ર પ્રભાવિત સુરતમાં ગોપાલ ઈટાલિયા, આદિવાસી પટ્ટામાં ચૈતર વસાવા અને ઉત્તર ગુજરાત અને જ્ઞાતિ આધારિત વિસ્તારમાં જીગ્નેશ મેવાણી પોતાની વોટ બેંક મજબૂત કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. જોકે સત્તાધારી ભાજપને ચેલેન્જ આપે એ પહેલા આ યુવા નેતાઓને પોતાના જ પક્ષમાં જ અનેક પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હવે ભાજપ પણ સમજી ગયું છે કે, સત્તા સામે પડકાર આવે તે પહેલા આ હથિયારોને બુઠ્ઠા કરી દેવા તે જ રાજનીતિની રણનીતિ ગણાશે.
