ગાંધીનગરના કાવાદાવા : દબદબો ભોગવતા નેતાઓ સાઈડલાઈન થયા, તો સાઈડલાઈન થયેલા નેતાઓ દબદબામાં આવ્યા
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
JV ની ભાજપ ટીમ જાહેર, હવે શહેર જિલ્લાનો વારો
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની નવી ટીમ જાહેર થઈ. આ ટીમમાં પ્રદેશ પ્રમુખની મહેનત જોઈ શકાય છે. કોને લેવા કરતા કોને ન લેવા તેની ઉપર વધારે ભાર મૂકાયો. પૂર્વ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલના સમયમાં કમલમ કાર્યાલયથી દૂર થયેલાને પુનઃ પ્રવેશ અપાયો. રાજકારણમાં કશું કાયમી નથી, તેનો પણ સંદેશ અપાયો. દબદબો ભોગવતા નેતાઓ સાઈડલાઈન થયા, તો સાઈડલાઈન થયેલા નેતાઓ દબદબામાં આવ્યા. સમગ્ર ટીમમાં યુવા મોરચાના પ્રમુખ પ્રશાંત કોરાટ અને કાર્યાલય મંત્રી શ્રીનાથ નવી ટીમમાં સામેલ થયા. પ્રશાંત કોરાટને પ્રમોશન સાથે પ્રદેશ મહામંત્રી બનાવ્યા. નવી ટીમમાં જ્ઞાતિના સમીકરણો અને જિલ્લાના સમીકરણોનો સારો સમન્વય કરવામાં આવ્યો. જોકે 2027 ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં અનેક ધારાસભ્યોને ટિકિટ લેવી મુશ્કેલ બનશે તેવી ચર્ચા નવી ટીમ પછી શરૂ થઈ. દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી પૂર્વ મંત્રી ગણપત વસાવા અને ઝંખના પટેલનો સમાવેશ પોસ્ટ સંકેતોએ આપી દીધા છે. હવે શું થશે. જોકે નવી ટીમ બની ગયા પછી હવે શહેર અને જિલ્લા પ્રમુખો અને તેમની ટીમ બનશે. શહેર અને જિલ્લા પ્રમુખોની નિમણૂંક જગદીશ વિશ્વકર્મા આવ્યા એ પહેલા થઈ ચૂકી છે. એટલે તેમાં પણ ફેરબદલ થાય તો નવાઈ નહીં. જે થાય તે પણ લાંબા સમય બાદ પ્રદેશ ભાજપના પાંચ મહામંત્રીઓ સાથે કામ કરશે.
CMO ડાઉનગ્રેડ થયું, અધિક મુખ્ય સચિવ નહીં પણ હવે અગ્ર સચિવથી ચાલશે
રાજ્ય સરકાર દ્વારા લાંબા સમય બાદ 26 IAS અધિકારીની બદલી કરવામાં આવી. મુખ્ય સચિવ મનોજ દાસ બન્યા બાદ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં ખાલી જગ્યા ભરવામાં આવી. સામાન્ય રીતે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં અધિક મુખ્ય સચિવ કક્ષાના અધિકારી મૂકાતા હોય છે, પણ લાંબા સમય બાદ અગ્ર સચિવ સંજીવ કુમારને મૂકાયા. અવંતિકા સિંગની બાદબાકી CMO માંથી થઈ. હવે દિલ્હીથી ડાયરેક્ટ 6 માસ પહેલા મૂકાયેલા વિક્રાંત પાંડે અને અજય કુમાર સચિવ તરીકે કામગીરી કરશે. બંને દિલ્હીની નિમણૂંક કરી કે.કૈલાશનાથનની ખોટ પૂરી કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. એટલે જ હવે વિક્રાંત પાંડેને માહિતી ખાતુ પણ સોપાયું. હજુ આગામી 10 થી 15 દિવસમાં IAS અધિકારીઓમાં બદલીના નવા ઓર્ડર પણ થશે.
પાણીની બોટલ માટે લોબિંગ થયું, પ્લાસ્ટિકની બોટલ પાછી આવી
સરકારમાં પર્યાવરણ જાગૃતિ માટે કાચની બોટલમાં પાણી અપાતું. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયથી શરૂ કરી ઘણા બધા મંત્રીઓના કાર્યાલયમાં કાચની બોટલ જોવા મળતી. ’સખી નીર’ના નામે સચિવાલયમાં પ્લાન્ટ પણ શરૂ થયો. જોકે હવે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય અને મંત્રીમંડળના સભ્યોની કચેરીમાં કાચની બોટલ ગાયબ થવા લાગી છે અને તેની જગ્યાએ પુનઃ પ્લાસ્ટિકની બોટલ શરૂ થઈ. આ પ્લાસ્ટિકની બોટલ બનાવનાર કંપનીઓ દ્વારા પોતાના એજન્ટોને વધુ વપરાશ માટે ફરતા કરી દીધા છે. થોડા દિવસો પહેલા જ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં એક એજન્ટ દ્વારા પોતાની કંપનીની બોટલ મંગાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું. તેના કારણે મોટી તકરાર બોલાચાલી રૂપે થઈ. પ્લાસ્ટિકની પાણીની બોટલના કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાની જ કંપનીની બોટલ મંગાવવાનો આગ્રહ રાખ્યો. જોકે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં મચક ન આપવામાં આવતા કોન્ટ્રાક્ટરે વિરુદ્ધમાં અરજી કરવાની પણ ધમકી આપી. આ પ્રકારનું વર્તન કરવા પાછળનું કારણ સચિવાલયમાં અને ખાસ કરીને મુખ્યમંત્રી અને મંત્રીઓના કાર્યાલયમાં વર્ષે દહાડે કરોડો રૂપિયાનું પાણી બોટલોમાં પીવાય છે.
પોલીસને પોલીસ પર જ વિશ્વાસ નથી, ક્રાઈમ કોન્ફરન્સમાં જોવા મળ્યું
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા બે દિવસની ગાંધીનગર સ્વર્ણિમ સંકુલમાં ક્રાઈમ કોન્ફરન્સ યોજી. ક્રાઈમ કોન્ફરન્સમાં IPS અધિકારીઓ સારી રીતે ધ્યાન આપે એટલા માટે નાયબ મુખ્યમંત્રીએ પહેલા જ દિવસે તમામ અધિકારીઓને પોતાના મોબાઈલ બહાર મૂકવાની સૂચના આપી. બહાર મોબાઇલ સુરક્ષિત રહે એ માટેની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી. ખાસ મોબાઈલ સ્ટેન્ડ પણ મૂકવામાં આવ્યું. જોકે આ સ્ટેન્ડમાં કોઈ અધિકારીઓએ પોતાના મોબાઈલ મૂક્યા નહિ. નાયબ મુખ્યમંત્રીની સૂચના હોવાને કારણે દરેકે પોતાના સરકારી વાહનો પરત બોલાવી ડ્રાઇવરને પોતાના મોબાઈલ રાખવા આપ્યા. એક મહિલા IPS અધિકારીએ તો ત્યાં સુધી કહી દેવાયું કે, મોબાઈલ અહીં ના મૂકાય. અહીં મોબાઈલ અને મોબાઇલમાં આવતા ફોન કોલ્સની સુરક્ષા કે ગુપ્તતા ન રહે. ફરજ પર હાજર પોલીસ અધિકારી કર્મચારીએ પણ સહજતાથી કહ્યું કે, પોલીસને પોલીસ પર જ વિશ્વાસ નથી.
સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટરે સોલર ઉપર પગ મુકતા ઈડી આવી
સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર ડો.રાજેશ પટેલ અને કલેક્ટર કચેરીના અધિકારી કર્મચારી પર ઇડીની રેડ IAS અને IPS અધિકારીમા ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. જમીન NA કરવાનું કૌભાંડ સામે આવ્યું. સચિવાલયમાં બેઠેલા અધિકારીઓ ભૂતકાળમાં કલેક્ટર રહીને જ આવ્યા છે. એટલે તેઓ સારી રીતે જાણે છે કે જમીનના NA કરવા પાછળની કંઈ રમત હોય છે. આ રમત દરેક જિલ્લાઓમાં અને મહાનગરપાલિકાઓમાં રહેમ નજરે ચાલતી જ હોય છે. જોકે સુરેન્દ્રનગરમાં રમાયેલી રમત સોલરના ઉદ્યોગપતિએ ઉજાગર કરી. PMO સુધી પહોંચ ધરાવતા આ સોલર ઉદ્યોગપતિએ ફરિયાદ કરી તેના જ કારણે ડબલ એન્જિનની સરકારમાં પણ ઇડીએ સીધા સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર પર હાથ નાંખ્યો. જોકે, હવે આ ઘટના આગામી દિવસોમાં અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ બને તો નવાઈ નહીં. મર્યાદા અધિકારીઓ ચૂકે છે એટલે જ PMO એ દરમિયાનગીરી કરવી પડે છે. સુરેન્દ્રનગરની ઘટનામાં રાજકીય આગેવાનો ઉપર પણ છાંટા ઉડે તેવી ચર્ચા થઈ રહી છે.
જેઠા ભરવાડના રાજીનામાએ સુશાસનનો ભોગ લીધો
25 મી ડિસેમ્બર સ્વર્ગસ્થ અટલ બિહારી બાજપાઈનો જન્મદિવસ. આ દિવસને રાજ્ય સરકાર સુશાસન દિવસ તરીકે ઉજવે છે. રાજ્ય સરકારે આ દિવસે અનેક નવા કાર્યક્રમો અને પોલિસીની જાહેરાત કરી અટલજીને યાદ કર્યા. જોકે આ જ દિવસે વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ જેઠા ભરવાડે ઉપાધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપ્યું. પોતાના અંગત કારણે રાજીનામું આપ્યું. તેનાથી મીડિયામાં સુશાસન દિવસ ઢંકાઈ ગયો. જેઠા ભરવાડનું રાજીનામું છવાઈ ગયું. જેઠા ભરવાડના રાજીનામાં આપતી વખતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા, સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકરજી હાજર હતા. ત્યારે સવાલ એ ઉભો થાય છે કે, જેઠા ભરવાડનું રાજીનામું 25 ડિસેમ્બરે જ કેમ પડ્યું. પહેલાથી આયોજિત જ આ રાજીનામું હતું તો પછી 24 ડિસેમ્બર નહીં, 26 ડિસેમ્બર નહીં પણ 25 ડિસેમ્બરે આપવામાં આવતાં અનેક સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે.
