ગાંધીનગરના કાવાદાવા : કિરીટ કાકા આજે નહીં તો કાલે રાજીનામું આપશે! PSI માંથી PI નું પ્રમોશન કાગળ ઉપર જ રહ્યું!
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
ભાજપ કે પ્રદેશ પ્રમુખ નહીં, અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીની તટસ્થતાને સલામ
ગુજરાત વિધાનસભામાં અધ્યક્ષની ખુરશી પર પક્ષાપક્ષીના આરોપ લાગતા રહ્યા છે. ભૂતકાળમાં અનેક વખત અધ્યક્ષ સામે વિરોધ પક્ષ દ્વારા અસંતોષ વ્યક્ત કરાયો. કેટલાક અધ્યક્ષો સામે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત લાવવા સુધીની ચીમકી વિરોધ પક્ષ કોંગ્રેસ દ્વારા આપવામાં આવી હોવાના દાખલા છે. કચ્છના સ્વ. ધીરુભાઈ શાહ અધ્યક્ષ હતા, ત્યારે સત્તાધારી પક્ષની તરફેણ કરવા સામે આંદોલન સુધી વિપક્ષ ગયો હતો. જોકે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકે શંકર ચૌધરી બન્યા બાદ વિપક્ષમાં બેઠેલા કોંગ્રેસ કે આમ આદમી પાર્ટીને અન્યાયની ફરિયાદ ઊઠી નથી. તેમાં પણ ચાલુ વિધાનસભા સત્રમાં ઐતિહાસિક કહી શકાય તેવી તટસ્થતા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ બતાવી છે. રાજ્યપાલના પ્રવચનના દિવસે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા રાજ્યપાલ સાથે આવ્યા. આ પ્રશ્ન વિપક્ષ દ્વારા ઉપસ્થિત ગૃહમાં કરવામાં આવ્યો. શાસક પક્ષના પ્રમુખ સંદર્ભે કોઈપણ ટીકા ટિપ્પણીથી અધ્યક્ષનું સ્થાન દૂર રહેતું હોય છે. જો કે જગદીશ વિશ્વકર્મા માટે અધ્યક્ષે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પોતે આમંત્રણ આપ્યું ન હોવાની નિખાલસ વાત કરી. કોંગ્રેસના ઉપનેતા શૈલેષ પરમારે ઉપાડેલા મુદ્દાને સમર્થન આપ્યું. સામાન્ય સંજોગોમાં આવી ઘટના બનતી નથી. સમગ્ર ઘટના ઉપર ઢાંક પીછાડો કે વાત ઉડાવી દેવાતી હોય છે. ચોક્કસ આ ઘટનામાં ટ્રેઝરી બેન્ચમાંથી એક પણ મંત્રી કશું ન બોલ્યા તે આશ્ચર્યજનક છે. આજ રીતે ગૃહમાં ચુંટણી પંચની મતદાર યાદીની ક્ષતિઓ પર વિપક્ષને ચર્ચા કરવાની મંજૂરી આપી. આમ અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ તટસ્થતા બતાવી. જેના કારણે વિપક્ષ પણ અધ્યક્ષની કામગીરીથી સંતોષ વ્યક્ત કરી રહ્યો છે.
લો બોલો, મંત્રી ટેબ્લેટનો ઉપયોગ માથું ઓઢવા માટે પણ કરે!
ગુજરાત વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન અનેક અવનવી ઘટના સામે આવે છે. ગુજરાત વિધાનસભાને પેપરલેસ દરેક ધારાસભ્યોની જગ્યા ઉપર ટેબ્લેટ ગોઠવવામાં આવ્યા છે. આ ટેબ્લેટનો ઉપયોગ ધારાસભ્યો અનેક રીતે કરી રહ્યા છે. કેટલાક ધારાસભ્યો ટેબ્લેટ ઉપર લખેલું કાગળ મૂકી જાણે ટેબ્લેટમાંથી જોઈને પ્રશ્ન પૂછતા હોય તેવો દેખાવ કરે છે. જોકે એક મંત્રી આ ટેબ્લેટનો ઉપયોગ અરીસાની જેમ પણ કરતા હોવાની ચર્ચા શરૂ થઈ છે. ટેબ્લેટ બંધ હોય એટલે પોતાનો ચહેરો સારી રીતે જોઈ શકાય. આ મંત્રી અવારનવાર કાંસકો કાઢી માથું પણ સરખું કરી લે છે. આ મંત્રી પોતાના વિભાગ સિવાયની કામગીરી ગૃહમાં ચાલતી હોય એટલે પોતાનો ચહેરો કેવો લાગે છે તે જોવામાં જ બંધ ટેબ્લેટ ઉપર સમય પસાર કરતા હોય છે.
કોંગ્રેસના કિરીટ કાકાને રાજીનામું આપવાની ઉતાવળ છે?
વિધાનસભાનું સત્ર શરૂ થયું તે પહેલા જ કોંગ્રેસના નેતાઓથી નારાજ ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ રાજીનામું આપવા પહોંચ્યા હતા. દંડક પદ્ધતિથી રાજીનામું આપવાની ધમકી કોંગ્રેસને આપી હતી. જો કે એ પછી કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાની સમજાવટ બાદ મુલતવી રાખ્યું હતું. હવે ગૃહમાં ફરી એક વખત કિરીટ કાકાએ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલને ચેલેન્જ આપીને પોતે ખોટા હોય તો ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામું આપી દેવાની વાત કરી. મંત્રીએ કિરીટ પટેલને ‘રાજીનામું ન આપશો’ તેવી વાત કરી. અને જો રાજીનામું આપો તો ભાજપમાં જગ્યા ખાલી જ હોવાનું કહી જાહેરમાં નિમંત્રણ પણ આપ્યું. ગૃહમાં બનેલી આ ઘટના બાદ ભાજપ અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોમાં કિરીટ કાકા આજે નહીં તો કાલે રાજીનામું આપશે તેવી ચર્ચા પણ શરૂ થઈ. આમ પણ ભૂતકાળમાં અનેક વખત કિરીટ પટેલ ભાજપમાં જોડાય છે તેવી ચર્ચાએ જોર પકડ્યું હતું. કિરીટ પટેલના વિરોધીઓ આ વાતને વધારેને વધારે ફેલાવતા પણ રહ્યા છે.
હાર્દિક પટેલના ડિનર ડિપ્લોમસીની ચર્ચા
પાટીદાર આંદોલનનો મુખ્ય ચહેરો હાર્દિક પટેલ આજે ભાજપના એક ધારાસભ્ય છે. ભાજપના ધારાસભ્ય બન્યા બાદ હાર્દિક પટેલમાં 360 ડિગ્રી પરિવર્તન જોવા મળ્યું છે. પક્ષના શિસ્તબદ્ધ સૈનિકની જેમ પોતાના વિસ્તારને સાચવીને બેઠા છે. જોકે તાજેતરમાં હાર્દિક પટેલ દ્વારા તમામ ધારાસભ્યોને એકઠા કરવામાં આવ્યા હતા. આ રાજકીય રીતે નહીં પણ સામાજિક રીતે આમંત્રણ આપીને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ગાંધીનગર પથિકાશ્રમની હોટલમાં ધારાસભ્યો અને મિત્રો માટે રાત્રિ ભોજનનું આયોજન કરાયું. હાર્દિક પટેલના ઘરે એક વર્ષ પહેલા પારણું બંધાયું હતું, તેની આ ઉજવણી હતી. મુખ્યમંત્રીથી માંડીને મંત્રીમંડળના સભ્યો ધારાસભ્યો અને પાટીદાર આંદોલનના પોતાના અંગત મિત્રોને બોલાવ્યા હતા. ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓ પણ હાર્દિકના આમંત્રણને માન આપી પહોંચ્યા હતા. જોકે ભાજપના જ કેટલાક ધારાસભ્યો અને હાર્દિક પટેલની ડિનર ડિપ્લોમેસી તરીકે જુએ છે.
વાહ રે તંત્ર... એક વર્ષથી PI પણ પગારમાં PSI
રાજ્ય સરકારનુ વહીવટી તંત્ર ગજબનું છે. ‘વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ’ વાળા ડીઆઈજી કક્ષાના પાંચ અને એક એસપી કક્ષાના અધિકારીના નસીબ પર મહેરબાન થયું. તેમને જે તે જગ્યાએ એટેચ કરવામાં આવ્યા. હજુ કેટલાકને એટેચ કરવાના બાકી રાખ્યા છે. આપણે વાત અહીં આઈપીએસની નહીં પણ પી.આઈ કરવાની છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા એક વર્ષ પહેલા 250 પીએસઆઇને પીઆઇના પ્રમોશન આપવામાં આવ્યા. જોકે એક વર્ષ પછી પણ આ પીઆઈ પીએસઆઇ તરીકેનો જ પગાર મેળવી રહ્યા છે. કોઈને પણ આશ્ચર્યમાં મુકે તેવી આ ઘટના છે. પીએસઆઈ માંથી પીઆઈ બને એટલે કર્મચારી અધિકારીમાં એક આનંદનો માહોલ હોય. પરંતું આ 250 પી.આઈ આજે એક વર્ષ પછી પણ પીએસઆઇ તરીકે જ કામ કરે છે. પગાર પણ પીએસઆઇ તરીકે જ મળે છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા પ્રમોશન આપ્યા બાદ પીઆઇ તરીકેનું પોસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યું નથી. જેના કારણે પીએસઆઇ તરીકે જ્યાં કામગીરી કરતા હતા અને જે કામગીરી કરતા હતા તે જ કામગીરી તેઓ કરી રહ્યા છે. લાંબા સમય બાદ પીએસઆઈ માંથી પીઆઇ બન્યા પણ પ્રમોશન કાગળ ઉપર જ રહ્યું છે.
