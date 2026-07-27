/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : 2027 ની ચૂંટણી સુધીમાં ગંદી રાજરમત માટે ઓડિયો-વીડિયો સામે આવે તો નવાઈ નહીં!

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
શું આંદોલન પાછળ ગંદી રાજરમત?
ગુજરાત અને દેશમાં ભૂતકાળમાં અનેક આંદોલનો થયા. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીએ અંગ્રેજો સામે આંદોલન કરી આઝાદ ભારતો પાયો મૂક્યો. રાજકીય આંદોલનો ક્રાંતિકારી રહ્યા. સામાજિક આંદોલનો પણ ગુજરાતે જોયા. જોકે Gen-Z ના નામે આમ આદમી પાર્ટીએ શનિવારે ગાંધીનગરમાં સરકારને ઘેરવા આંદોલન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, અને પોલીસ તંત્રએ નિષ્ફળ બનાવ્યો. આ આંદોલન માટેની ભૂમિકા તૈયાર કરવાનો એક ઓડિયો વાયરલ થયો. આ ઓડિયોએ આંદોલન પાછળની રાજ રમતને ઉજાગર કરી. આ કથિત ઓડિયોમાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને કાર્યકર વચ્ચેની વાતચીત હતી. આંદોલનને સફળ કેવી રીતે બનાવવું, કેવી રીતે નિર્દોષ યુવાનોને પોલીસ મારે એ પહેલા મારવા. બસમાં તોડફોડ અને આગચંપી આંદોલન ઉગ્ર કરવું, જિલ્લાઓમાં કેવી રીતે તેને ફેલાવવું તે સમગ્ર વાત આ ઓડિયોમાં છે. જે પણ ગુજરાતી આ ઓડિયો સાંભળે તો તેને ગુજરાતમાં ભૂતકાળમાં પાટીદાર આંદોલનનો ઘટનાક્રમ કેવી રીતે આગળ વધ્યો હશે તેની ઝલક નજર સામે આવે. ચોક્કસ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આ ઓડિયો AI ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને બનાવ્યો હોવાનો દાવો કરાયો છે. જે હોય તે, પણ આંદોલનોમાં આ જ પ્રકારનો ઘટનાક્રમ થતો હોય છે. નિર્દોષ યુવાનો માર્યા જતા હોય અને આંદોલનનો જશ ખાટી નવા યુવા નેતૃત્વ ખુરશી સુધી પહોંચતું હોય છે. 2027 વિધાનસભાની ચૂંટણી સુધીમાં ગંદી રાજરમત માટે આવા અનેક ઓડિયો અને વિડિયો સામે આવે તો નવાઈ નહીં.
સિનિયર મહિલા IAS અધિકારીને કોણે આપી ચેતવણી?
રાજ્ય સરકારમાં અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે મમતા વર્મા કાર્યરત છે. પોતાના કામમાં ચીવટ માટે જાણીતા છે. જોકે ગત સપ્તાહે લેખિતમાં ચેતવણી તેમને આપવામાં આવી. મૂળ વાત એમ છે કે વિધાનસભાની કાગળ મેજ પર મૂકવાની સમિતિએ મમતા વર્માની ગેરહાજરીની ગંભીર નોધ લીધી. ઉદ્યોગ અને ખાણ ખનીજ વિભાગ અંતર્ગત કેટલાક બળ કોર્પોરેશનના ઓડિટ રિપોર્ટ વિલંબથી મૂકવામાં આવ્યા હતા. જેની તપાસ વિધાનસભાની સમિતિએ શરૂ કરી. આ તપાસમાં અધિક મુખ્ય સચિવને હાજર રહેવા તાકીદ કરાઈ હતી. મમતા વર્માએ બેઠકના આગલા દિવસે મોડી સાંજે પત્ર લખીને પોતે હાજર રહી નહીં શકે તેવી જાણકારી આપી. બસ પછી સમિતિની બેઠકમાં મહિલા IAS અધિકારીનો વારો પાડી દેવાયો. સમિતિએ લેખિતમાં ચેતવણી આપી. આગામી બેઠકમાં ફરજિયાત હાજર રહેવાનો આદેશ પણ મહિલા અધિકારીને કર્યો. હવે જોઈએ કે આગામી બેઠકમાં અધિક મુખ્ય સચિવ હાજરી આપે છે કે કેમ?
નેતાઓ પાણીમાં ઊતર્યા, પણ વિસ્તારોમાંથી પાણી ન ઉતર્યા
ગુજરાત પર વરસાદી આફત આવી. પહેલા સુરત અને પછી બીજા રાઉન્ડમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને અમદાવાદનો વારો આવ્યો. સુરતમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પાણીમાં ઊતરી કમાલ કરી. બીજા રાઉન્ડમાં તો સરકાર અને સંગઠન સાથે પાણીમાં ઊતર્યુ. અમદાવાદમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને પ્રભારી મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, નવસારી અને વલસાડમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ, આદિજાતિ મંત્રી નરેશ પટેલ, આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરીયા પાણીમાં ઊતર્યા. તો અમદાવાદ ગોમતીપુરમાં ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ પાણીમાં ઊતરી પ્રજાજનોના દુઃખ દર્દ સાંભળ્યા. અમદાવાદીઓએ તો મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને નીચે ઉતારી પાણીમાં લઈ ગયા. મુખ્યમંત્રી ઉતરતા CMO ના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ પણ વરસાદી પાણીમાં ઉતરવું પડ્યું. જોકે, આના ઉપરથી સચિવાલયમાં ચર્ચા શરૂ થઈ. નેતાઓ પાણીમાં ઊતર્યા પણ વિસ્તારોમાંથી પાણી ન ઉતર્યા.
દાદાનું એક્શન, પ્રમુખનું રિએક્શન અને નાયબ મુખ્યમંત્રીની સંવેદના
ગત સપ્તાહ દરમિયાન અલગ અલગ કારણોસર સરકાર અને સંગઠન એક્શન અને રિએક્શન મોડમાં જોવા મળ્યાં.
મુખ્યમંત્રીનું એક્શન
મુખ્યમંત્રીએ સ્વાગત જન ફરિયાદ ઓનલાઇન કાર્યક્રમ અંતર્ગત આકસ્મિક રીતે જોડાયા. મહેસાણા, કચ્છ અને ભાવનગર સાથે જોડાતા અરજદારોના પ્રશ્નનું નિરાકરણ લાવવાના આદેશ કર્યા. મહેસાણામાં બિલ્ડર દ્વારા ગ્રાહકને પૈસા પરત ન આપવાનું કેસ સામે આવ્યો તો ભાવનગરમાં ગૌચરની જમીન ઉપર દબાણનો કેસ આવ્યો. મુખ્યમંત્રીએ કલેક્ટરને તાકીદે પગલાં ભરવા આદેશ આપ્યો. દાદાનું આ એક્શન જોઈ અધિકારીઓ પણ ભયભીત બન્યા.
પ્રમુખનું રિએક્શન
આ જ રીતે, લાંબા સમય બાદ ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા રિએક્શન આપ્યું. પ્રધાનમંત્રી આવાસની બહાર કોંગ્રેસના રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીએ એક્શન કરતા ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખે અમદાવાદ કોંગ્રેસ કાર્યાલયની બહાર રિએક્શન આપ્યું. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ વિરોધ નોંધાવા રોડ પર ઉતર્યા. ભૂતકાળમાં ભાજપના પ્રમુખ તરીકે આરસી ફળદુ હતા ત્યારે વિરોધ માટે વિરોધના કાર્યક્રમમાં સામેલ થતાં હતાં. હવે આ સિલસિલો ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ પુનઃ શરૂ કર્યો છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રીની સંવેદનશીલતા
હવે સરકારની સંવેદનાની વાત. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કોરોના સમયગાળામાં એસટી બસના કોરોના વોરિયર્સને યાદ કર્યા. આ સમયમાં એસટી બસના કર્મચારીઓ રાત દિવસ જોયા વગર કોરોના વોરિયર્સ તરીકેની ભૂમિકા ભજવી. જો કે તેમાં કેટલાક કર્મચારીઓનું કોરોનાને કારણે દુઃખદ અવસાન થયું. સરકારે સરકારી કર્મચારી કે કોરોના વોરિયર્સના મૃત્યુ થતા રૂપિયા 25 લાખની સહાય આપી હતી. પણ એસ.ટી બસના કર્મચારીઓ નિગમમાં આવતા હોવાના કારણે મૃત્યુ પામનારા કર્મચારીના પરિવારને કોઈ લાભ મળ્યો ન હતો. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કોરોના સમયની ફાઈલ ઉપરથી ધૂળ ખંખેરી સંવેદનાપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો. તેના જ કારણે એસટી નિગમના કોરોના દરમિયાન મૃત્યુ પામનાર કર્મચારીઓના પરિવારજનોને રૂપિયા 25 લાખની વ્યક્તિગત ચૂકવણી કરવામાં આવી.