/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : સચિવાલયમાં ભારત સરકાર લખેલી ગાડી MLA ની નીકળી, ક્લાસ-1 અધિકારીની રીલબાજી વાયરલ

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
બોલો! સચિવાલયમાં ભારત સરકાર લખેલી ગાડી ધારાસભ્યની નીકળી
ગત મંગળવારે સચિવાલયમાં ભારત સરકારનું બોર્ડ ગાડીના કાચ ઉપર રાખી ફરતી ગાડી જોવા મળે. સ્વર્ણિમ સંકુલ-1 પાસે આ ગાડી ઊભી રહી. જોકે ગાડીમાં બેઠેલા ડ્રાઈવરે મોટેથી ગાડીમાં ગીતો વગાડતા સૌનું ધ્યાન ખેંચાયું. ગાડીનો ડ્રાઇવર પોતાના સાહેબ મંત્રીને મળીને આવે એટલે લેવા ઉભો હતો. મંગળવારે ભારે ભીડ હોય છે. જો કે, ભારત સરકારનું બોર્ડ એટલે સિક્યુરિટી કે પોલીસવાળાએ કોઈએ ડ્રાઇવરને કહેવાની હિંમત ન કરી. એક મહાનુભવે પૂછ્યું, ડ્રાઇવરને એટલે ડ્રાઈવરે ભાજપના જ એક સાંસદનું નામ આપ્યું. આ ગાડી એમની છે. થોડીવારમાં ગાડી બિલકુલ સ્વર્ણિમ સંકુલ-1 આગળ આવીને ઉભી. કેટલાક અપરિચિત ચહેરા ગાડીમાં બેઠા અને ભાજપના જ એક ધારાસભ્ય ગાડીમાં બેસવા આવ્યા. ત્યારે પૂછપરછ કરતાં ખબર પડી કે આ ગાડી તો સુરતના જ એક ધારાસભ્ય છે. તો પછી ‘ભારત સરકાર’ ગાડી પર કેમ લખ્યું. ત્યારે જાણવા મળ્યું કે, સચિવાલય કે અન્ય કોઈપણ જગ્યાએ ધારાસભ્ય લખીએ એના કરતાં ‘ભારત સરકાર’ લખેલી ગાડીનો વધારે પ્રભાવ પડે છે. સુરતથી આવતા ટોલટેક્સ પણ ભરવો પડતો નથી. ગાડીમાં ધારાસભ્ય હોય કે ન હોય તેમના માણસોને રાહત મળે છે.
IAS અધિકારીએ બદલી માટે મહિલા IAS અધિકારીના ખભાનો ઉપયોગ કર્યો
રાજ્ય સરકારમાં ન ગમતી જગ્યાઓ ઉપરથી બદલી મેળવવા સરકારી અધિકારીઓ અનેક પ્રકારના હથકંડા અપનાવતા હોય છે. જો કે થોડા સમય અગાઉ એક IAS અધિકારીએ પૂર્વ આઈએએસ મહિલા અધિકારીના ખભાનો ઉપયોગ કર્યો હોવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. 1988 બેચના પૂર્વ IAS મહિલા અધિકારીના ખભાનો ઉપયોગ થયો. દિલ્હીમાં બદલી કરવાના પાવર પણ 1988 બેચના સિનિયર IAS અધિકારી પાસે હતા. આથી ગુજરાતના આઈએએસ અધિકારી આ પૂર્વ મહિલા અધિકારી પાસે બદલી માટે ભલામણ કેન્દ્રની સ્વાયત સંસ્થાના મુખિયા પાસે કરાવી. બંને એક જ બેચના હોવા કારણે ભલામણનો સ્વીકાર પણ થયો. આખરે ન ગમતી જગ્યા ઉપરથી ગુજરાતના IAS અધિકારીને ગમતી જગ્યા મળી. IAS અધિકારીઓ પોતાની જ બેચના અધિકારીઓનું માન સન્માન કોઈ પણ ભોગે જાળવે છે.
CMO માં ઈ-મેલ કર્યા પછી શું? તે જાણવા "દાદા" પોતે મેદાનમાં
સામાન્ય રીતે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં દરરોજના અનેક ઈ-મેલ આવતા હોય છે. કેટલાક ઈ-મેલ મુખ્યમંત્રી સાથેની મુલાકાત કે મુખ્યમંત્રીનું ધ્યાન દોરી શકાય તે માટે અનેક લોકો ઈ-મેલ કરે છે. કોર્પોરેટ કંપનીઓ ઇ-મેલ દ્વારા જ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય સાથે સીધો સંપર્ક રાખે છે. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં આ માટે એક અલગ તંત્ર આના માટે કામ કરે છે. અત્યાર સુધી કોઈ મુખ્યમંત્રીએ આ તંત્ર કેવી રીતે કામ કરે છે તે જાણવાનો પ્રયાસ નહીં કર્યો હોય. જો કે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ ઉર્ફે દાદાએ ગમે તે કારણ હોય, પણ એક દિવસ એકાએક મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં ઇ-મેલ આવ્યા પછી શું તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો. પોતાના કાર્યાલયમાંથી કશું કીધા વગર સીધા જ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં પહોંચી ગયા. હાજર અધિકારીઓને ઈ-મેલ બાદ શું થાય છે તેની સમગ્ર પ્રક્રિયા સમજાવવાની સૂચના આપી. હાજર અધિકારીઓએ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં કોઈ ઈ-મેલ કરે તો તેને કેવી રીતે આગળ ફોરવર્ડ કે તેની પરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે તે સમજાવ્યું. ચોક્કસ દાદા સમગ્ર પ્રક્રિયા જાણી ખુશ થયા પણ સાથે કોઈ ઈ-મેલ પર મિસચીપ ન થાય તે જોવા પણ સૂચના આપી.
સરકારના ક્લાસ-1 અધિકારીની રીલબાજી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
રાજ્ય સરકારના ક્લાસ વન અધિકારી કુણાલ ગઢવીની રીલબાજી સોશિયલ મીડિયામાં ભારે વાયરલ થઈ છે. કુણાલ ગઢવીએ ક્લાસ-1 અધિકારીની લાઈફ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ પ્રયાસમાં તે પોતે પોતાની કચેરીમાં હીરોની જેમ એન્ટ્રી મારે છે અને સિક્યુરિટી ગાર્ડ ઉભો થાય છે. પોતાની કચેરી પોતાના નામની નેમ પ્લેટ વગેરે બતાવીને ફાંકા ફોજદારી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. સોશિયલ મીડિયાની રીલ બનાવવામાં સરકારી કચેરીનો પણ ઉપયોગ કર્યો. પોતાની ચેમ્બરની વૈભવતા પણ આ રીલમાં બતાવી. આ રીલ ખૂબ વાયરલ થઈ. હવે આ સરકારી અધિકારીને રીલબાજ અધિકારીની ઉપનામ પણ સરકારી તંત્રના જ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ આપી રહ્યા છે.
જાહેર કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્યને પૂર્વ ધારાસભ્ય કહેતા ખોટું લાગ્યું
રાજ્ય સરકારના રાજ્યકક્ષાના મહેસુલ મંત્રી સંજયસિંહ મહીડાના મતવિસ્તારમાં થોડા દિવસ એક કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં વિધાનસભાના સિનિયર ધારાસભ્ય પંકજ દેસાઈ હાજર હતા. આ કાર્યક્રમમાં માઇકમાં સંબોધન વખતે પંકજ દેસાઈને પૂર્વ ધારાસભ્ય કહીને સંબોધવામાં આવ્યા. બસ પછી તો શું થયું. પંકજ દેસાઈએ પોતે ‘પૂર્વ નહીં ચાલુ ધારાસભ્ય છું’ તેવો ખુલાસો કર્યો અને ‘ધારાસભ્ય તરીકે મતદારો માટેની પોતાની દરેક ફરજ બજાવું છું. પ્રજાની વચ્ચે છું અને પ્રજાના કામ કરું છું એટલે જ ચૂંટાવું છું’ તે સુધીની કામગીરી જાહેર કાર્યક્રમમાં કહી દીધી. પંકજ દેસાઈ ઉર્ફે પંકજ ગોટી તરીકે જાણીતા છે. કદાચ આ પૂર્વ ધારાસભ્ય બોલવામાં તેમને રાજકીય ગંધ આવી હશે એટલે તરત જાહેર કાર્યક્રમમાં જ પોતાનો ઉભરો ઠાલવી દીધો. આ ચર્ચા છેક ગાંધીનગર સુધી પહોંચી.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી બાદ કોંગ્રેસનો બોધપાઠ
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં રેકોર્ડ બ્રેક 750 થી વધુ બેઠકો ભાજપની બિનહરીફ થઈ. કોંગ્રેસ ચૂંટણી લડ્યા વગર જ આટલી બેઠકો હારી ગઈ. હવે કોંગ્રેસે મનોમંથન કર્યું, કારણ કે અનેક બેઠકો ઉપર કોંગ્રેસના ઉમેદવારોના ફોર્મ ગેરલાયક થયા હતા. ઉમેદવારી ફોર્મમાં ક્ષતિ હોવાનો લાભ ભાજપને મળ્યો. આવું ન થાય ભવિષ્યમાં તે માટે કોંગ્રેસે બોધપાઠ લીધો હોય તેવું લાગે છે. આગામી દિવસોમાં ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી આવશે. હજુ ચૂંટણી જાહેર થવાની વાર છે. જો કે કોંગ્રેસે અત્યારથી જ તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિ પટેલ દ્વારા ચૂંટણી પંચની જેમ જ ઉમેદવારી ફોર્મ છપાવી સંભવિત ઉમેદવારોને તેનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ચૂંટણી પંચના ઉમેદવારી ફોર્મમાં જે વિગતો જોઈએ છે તે વિગતો ફરજિયાત ભરવા આ પ્રકારનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. કારણ કે ફોર્મમાં ઉમેદવારની ખોટી માહિતી ન જાય તેની તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. કોંગ્રેસે અનેક બેઠકો ઉમેદવારી ફોર્મમાં ખોટી માહિતી આપવાથી ગુમાવી હતી. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ દ્વારા આ પ્રકારે પ્રથમ વખત હારના કારણોથી બોધપાઠ લીધો છે. શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખનો આ પ્રયાસ કોંગ્રેસ માટે સારો છે. જો કે કોગ્રેસના પ્રદેશ નેતૃત્વે કોઈ બોધપાઠ લીધો છે કે નહીં તેની ચર્ચા કોંગ્રેસમાં શરૂ થઈ છે.