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ગાંધીનગરના કાવાદાવા : સચિવાલયમાં ભારત સરકાર લખેલી ગાડી MLA ની નીકળી, ક્લાસ-1 અધિકારીની રીલબાજી વાયરલ

Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’ 

Written ByDipti Savant
Published: Jul 20, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:00 AM IST
ગાંધીનગરના કાવાદાવા : સચિવાલયમાં ભારત સરકાર લખેલી ગાડી MLA ની નીકળી, ક્લાસ-1 અધિકારીની રીલબાજી વાયરલ
Source: Bureau

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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