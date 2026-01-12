Prev
ગાંધીનગરના કાવાદાવા : દાદાના નવા મંત્રીમંડળમાં અનફીટ મંત્રીઓની સંખ્યા વધી! આરોગ્ય મંત્રીનું ‘આરોગ્ય’ બગડ્યું

Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’ 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:27 AM IST

ગાંધીનગરના કાવાદાવા : દાદાના નવા મંત્રીમંડળમાં અનફીટ મંત્રીઓની સંખ્યા વધી! આરોગ્ય મંત્રીનું ‘આરોગ્ય’ બગડ્યું

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.

સુરેન્દ્રનગરમાં NA એટલે ના, વડોદરામાં NA એટલે હા
સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેક્ટર ડો.રાજેન્દ્ર પટેલને જમીન NA (એનએ) ના કેસમાં સસ્પેન્ડ થવાનો વારો આવ્યો. આ ઘટના પછી તમામ અધિકારીઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. હવે સરકારી ફાઈલ પાસ કરતી વખતે મહેસુલ વિભાગના અધિકારીઓ 100 વખત વિચાર કરે તેવી સ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે. તેના કારણે અધિકારીઓમાં N.A એટલે 'ના' ની વ્યાખ્યા ચર્ચાનો વિષય બની. જોકે તેનાથી બિલકુલ વિપરીત સ્થિતિ વડોદરાની થઈ છે. વડોદરાના પાંચ ધારાસભ્યોએ અધિકારીઓ કામ કરતા ન હોવાની રજૂઆત કરી. મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો. આ પાંચ ધારાસભ્યોમાંથી એક એવા ધારાસભ્યએ વડોદરામાં N.A. એટલે "હા" અધિકારીઓ પાસે કરાવવા દબાણ ઊભુ કર્યું હોવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. વડોદરામાં કાયમ માટે અધિકારી અને ધારાસભ્યો વચ્ચે કકળાટ થતો રહ્યો છે. ભૂતકાળમાં પણ વડોદરાના દબંગ ધારાસભ્યો બિન્દાસથી અધિકારીઓ સામે અવાજ ઉઠાવતા રહ્યા છે. IAS વિનોદ રાવ ભૂતકાળમાં તેનો ભોગ બન્યા હતા. પણ આ વખતે સૌથી આશ્ચર્ય જગાવે તેવી બાબત પણ બની. જે પાંચ ધારાસભ્યોએ વિરોધ કર્યો એ પાંચેય ધારાસભ્ય પહેલા મુખ્યમંત્રી અને પછી પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માને મળ્યા હતા. આ મુલાકાત બાદ પાંચેય ધારાસભ્યોએ પોતાની જ સરકારના અધિકારીઓ વિરુદ્ધ મીડિયામાં આવીને દબાણ ઊભુ કર્યું. પ્રધાનમંત્રીની ગુજરાત મુલાકાત પહેલા ભાજપના ધારાસભ્યો મીડિયામાં આવે તે આશ્ચર્ય ચોક્કસ ઊભું કરે.

IAS અને IPS માં ‘ગુજરાતી‘ અને ‘નોન ગુજરાતી’ની ભેદરેખા 
IAS અને IPS અધિકારીઓમાં ફરી એક વખત ગુજરાતી અને નોન ગુજરાતી શબ્દ પ્રયોગ શરૂ થયો. આમ તો આ જ ભેદરેખા સિવિલ સર્વિસમાં કાયમ રહી જ છે. રાજ્યના મુખ્ય સચિવ અને પોલીસવડા જેવા ગરિમાપૂર્ણ હોદ્દા પર નોન ગુજરાતી અધિકારીઓને ક્રીમ પોસ્ટિંગ કે ગુજરાતી અધિકારીઓને અન્યાય જેવા આક્ષેપ દબાતાં સ્વરે થયા છે. ગુજરાતી IAS કે IPS અધિકારી પર ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ અને પગલા સરકાર દ્વારા સરળતાથી લેવાય છે. જોકે નોન ગુજરાતી હોય તો અધિકારીઓની લોબી ચક્રવ્યૂહ ઘડી આખરે ક્લિનચિટ મળે તેવી હૈયા વરાળ ગુજરાતી લોબીએ ઠાલવી. ગુજરાતી અધિકારીનો પ્રભાવ વધે કે નોન ગુજરાતી લોબી સામે પડે એટલે નિવૃત્તિ સુધી સાઈડ પોસ્ટિંગમાં મૂકી દેવામાં આવે છે. ભાજપના જ નેતા વરુણ પટેલે પણ ડો. રાજેન્દ્ર પટેલ સામેની કાર્યવાહી પછી આ મુદ્દો ઉપાડ્યો. ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે કોઈ સમાધાન ન હોઈ શકે. જોકે હવે ગુજરાતી અધિકારીઓના લોબીંગ માટે વિવિધ સમાજો આગળ આવ્યા છે. પોતાના સમાજના અધિકારીઓને સારું પોસ્ટીંગ મળે તેવું દબાણ સરકાર પર ઊભું કરવામાં આવી રહ્યું છે.

મુખ્યમંત્રીનો રવિવાર અને નાયબ મુખ્યમંત્રીનો શનિવાર ચર્ચાનુ કેન્દ્ર
રાજનેતાઓ અનેક કારણોસર ચર્ચાનું કેન્દ્ર બનતા હોય છે. જો કે સત્તાસ્થાને હોય એટલે નાની નાની બાબતો પર લોકોનું ધ્યાન હોય છે. અત્યારે અહીં ચર્ચા પહેરવેશને લઈને થઈ રહી છે. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા મોટાભાગે સફેદ લેંઘો અને ઝભ્ભો પહેરે છે કોર્પોરેટ કે ઉદ્યોગના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની હોય તો જગદીશ વિશ્વકર્માનો પહેરવેશ બદલાઈ જાય છે. જ્યારે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ ઉર્ફે દાદા રવિવારે ઝભ્ભો જ પહેરે. બાકીના દિવસોમાં પેન્ટ શર્ટ જેવા સિમ્પલ અને સોબર કપડાં પહેરે છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી  દાદાની માફક હવે શનિવારે મોટાભાગે ઝભ્ભો પહેરતા થયા છે. સામાન્ય દિવસોમાં યુવાનોના આઇકોન હોય એવી રીતે કપડાં પહેરતા નજરે પડે. કેટલાક અધિકારીઓ નાયબ મુખ્યમંત્રીના શનિવારના ઝભ્ભા પરથી બોલતા થયા કે હવે નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ મુખ્યમંત્રીનું અનુકરણ કરી રહ્યા છે. ચોક્કસ રવિવારનો શનિવાર કર્યો છે. કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા પેન્ટ શર્ટ અને ઉપર કોટી કે જિન્સ હોય અને સફેદ લેંઘો ઝભ્ભો પણ હોય. વિરોધ પક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરી મોટાભાગે પેન્ટ શર્ટમાં જ નજરે પડે.

દાદાના નવા મંત્રીમંડળમાં અનફીટ મંત્રીઓની સંખ્યા વધી 
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે પહેલીવાર પોતાનું ભારણ ઘટાડી ફુલ ફ્લેગ મંત્રીમંડળની રચના કરી. જોકે આ મંત્રીમંડળમાં અનફિટ મંત્રીઓની સંખ્યા વધી રહી છે. જે મુખ્યમંત્રી માટે ચિંતાનો વિષય બની છે. અગાઉના મંત્રીમંડળમાં એક માત્ર પુરુષોત્તમ સોલંકી માંદગીને કારણે કેબિનેટમાં સતત ગેરહાજર રહેતા હતા. જો કે હવે એકમાંથી આ સંખ્યા ત્રણ ઉપર ગઈ છે. ત્રણ મંત્રીઓ કેબિનેટમાં સતત ગેરહાજર રહે છે. પુરુષોત્તમ સોલંકી ઉપરાંત બીજા બાહુબલી ગણાય તેવા કાંતિ અમૃતિયા પણ તેમની તબિયતને કારણે કેબિનેટ બેઠકમાં આવી શક્તા નથી. તેવી જ રીતે હવે દાદાના પહેલા મંત્રીમંડળમાં ખૂબ સુંદર કામગીરી કરનાર પ્રફુલ પાનસેરીયા પણ કેબિનેટ બેઠકમાં સતત ગેરહાજર રહે છે. આરોગ્ય મંત્રી બનેલા પ્રફુલ પાનસેરીયાનું આરોગ્ય બગડ્યું છે. કમરનો દુખાવો અસહ્ય બન્યો છે. ઓપરેશન કરાવ્યા બાદ પણ સતત દુખાવો રહેતા તેમના આરોગ્ય વિભાગનો હવાલો મુખ્યમંત્રી હસ્તક કરાયો છે. પ્રફુલ પાનસેરીયા સ્વભાવે મક્કમ છે. જોકે છેલ્લા કેટલાય મહિનાઓથી કેબિનેટ કે પોતાના કાર્યાલયમાં હાજર રહી શકતા નથી. તેના કારણે હવે મંત્રીમંડળમાં અન્ફીટ મંત્રીઓની સંખ્યામાં થઈ રહેલો વધારો દાદા માટે ચિંતાજનક બન્યો છે.

