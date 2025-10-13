ગાંધીનગરના કાવાદાવા : સલાહકારને ખ્યાલ આવી ગયો કે, મંત્રી સાહેબ હવે ગાંધીનગરમાં નથી રહેવાના!
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ કાર્યકર્તા બની કાર્યકરો વચ્ચે બેઠા
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ બનેલા જગદીશ વિશ્વકર્માએ રાજ્યભરની યાત્રા શરૂ કરી છે. ભાજપના કાર્યકરોમાં શિથિલતા દૂર કરી નવો ઉત્સાહનો સંચાર કરવા આ યાત્રા ઉપયોગી સાબિત થશે. ભાજપના પૂર્વ પ્રમુખ સી.આર પાટીલે પણ પ્રમુખ પદ મળતા જ કાર્યકરોને મળવા યાત્રા કાઢી હતી. જોકે નવા પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા સામે અનેક પડકારો આવીને ઊભા છે. પ્રદેશ સંગઠનની રચના, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અને લાંબા સમયથી પાર્ટીના કાર્યક્રમમાંથી વિમુખ થયેલા કાર્યકરોને મુખ્ય ધારામાં લાવવા. ભાજપ સંગઠનની તાકાતથી જ જીતતું આવ્યુ છે. કાર્યકર તેમાં કેન્દ્રસ્થાને હોય છે. જોકે છેલ્લા કેટલાય સમયથી કેન્દ્રસ્થાનેથી કાર્યકર દૂર ગયો છે. તેને ફરી જોડવાનો સૌથી મોટો પડકાર છે. એટલે જ શનિવારે કમલમમાં યોજાયેલી બેઠકમાં ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા એક કાર્યકર બની સ્ટેજ ઉપર નહીં પણ કાર્યકરો વચ્ચે જઈને બેસી ગયા હતા. પોતે પ્રમુખ નહીં પણ કાર્ય કર બનીને જ બીજા કાર્યકરને પોતાની પાસે ખેંચી શકે. ભાજપમાં પણ હવે અનેક જૂથ છે જો કે કાર્યકર એ કોઈ જૂથનો નહીં એ પાર્ટીનો જ કાર્યકર હોય છે.
મંત્રીને ગાંધીનગરનો દરજી માફક ન આવ્યો
આ વાત રાજ્ય કક્ષાના એક મંત્રીની છે. થોડા દિવસ પહેલા દિવાળીના કપડા સીવડાવવા મંત્રીએ ગાંધીનગરના એક દરજીને બોલાવ્યો. માપ આપ્યું અને ૪ જોડીથી વધુ કપડા સિવડાવવાનું નક્કી કર્યું. જોકે દરજીને સૂચના અપાઈ કે પહેલી જોડી થઈ જાય પછી બતાવી જજો. મંત્રીનું કામ હતું એટલે દરજીએ પણ હોશભેર પહેલી જોડી તૈયાર કરી નાખી. મંત્રી શાબાશી આપશે તે ગણતરીએ મંત્રીને તૈયાર જોડી લઈને બતાવવા આવ્યો. મંત્રીએ પણ હોંશભેર ટ્રાયલ લીધું. જોકે તેમાં લંગોટના ભાગે ગડબડ જણાઈ. એટલે મંત્રીએ આ સરખું કરવા માટે કીધું. મંત્રી બીજા કપડા આ દરજી પાસે સીવડાવવા તૈયાર હતા. પણ સલાહકારે ના પાડી કે, ‘સાહેબ આપણે આપણા વિસ્તારના જ દરજી જોડે બાકીના કપડા સીવડાવીશું.’ આ સાંભળી મંત્રી પણ સલાહકારની વાત સાથે સહમત થઈ ગયા. મંત્રીએ કહ્યુ કે, ગાંધીનગરનો દરજી અમને નહીં ફાવે. આમ પણ આજકાલ અનેક મંત્રીઓ ગાંધીનગરમાં રહેશે કે નહીં તેની ચર્ચા ચાલે છે. કદાચ મંત્રીના સલાહકારને ખબર હશે કે સાહેબ હવે ગાંધીનગરમાં નથી રહેવાના. એટલે પછી વિસ્તારનો દરજી કામ આવશે.
આપ સક્રિય બન્યું તો કોંગ્રેસના વિરોધ પક્ષના નેતા સીમિત બન્યા
ગુજરાતના રાજકારણમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી આપ પાર્ટી વધારે સક્રિય બની છે. ધારાસભ્ય તરીકે ગોપાલ ઈટાલીયા ચૂંટાયા પછી તેની સક્રિયતામાં વધારો થયો છે. વિસાવદરની વાત હોય કે સુરત હોય, ગોપાલ ઈટાલિયા છવાયેલા રહે છે. કોઈને કોઈ મુદ્દા પર ભાજપને કહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જોકે તેનાથી બિલકુલ ઉલટુ કોંગ્રેસ પક્ષે વિધાનસભાના નેતા તરીકે કે વિપક્ષના નેતા તરીકે તુષાર ચૌધરીને જવાબદારી સોંપી છે. અમિત ચાવડા આ જગ્યા ઉપર જેટલા સક્રિય હતા, તેટલા સક્રિય તુષાર ચૌધરી નથી. તુષાર ચૌધરી સ્વતંત્ર રીતે ખૂબ ઓછા મુદ્દાઓ ઉપાડે છે. જે મુદ્દા ઉપાડે તે મુદ્દા પણ પોતાના મતવિસ્તાર ખેડબ્રહ્મા કે તેમનો જૂનો અને મૂળ મતવિસ્તાર વ્યારાના જ મુદ્દાઓ લઈને સામે આવે છે. વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના તેઓ નેતા છે અને હવે ગુજરાતના મુદ્દાઓ ઉપાડવા જોઈએ, પણ પોતાના મતવિસ્તાર અને જૂના મત વિસ્તાર વચ્ચે સીમિત થયા હોવાની રાજકીય ચર્ચા પણ ચાલી રહી છે.
‘મોદી પંખામાં હાથ આવશે તો હાથ કપાઈ જશે’ તે ચર્ચાએ કમલમમાં જોર પકડ્યું
કોબા કમલમ કાર્યાલયમાં થોડા દિવસ પહેલા મોદી પંખો નાખવામાં આવ્યો. આ પંખાની વિશેષતા છે કે, એ ફરે એટલે તેમાંથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્રશ્યમાન થાય છે. પ્રધાનમંત્રીની અનેક તસવીરો આ પંખામાં એલઈડી લાઇટને કારણે સર્જાય છે. મીડિયા સેલની ઓફિસમાં આ પંખો નાખવામાં આવ્યો છે. સૌનું ધ્યાનનું કેન્દ્ર પણ આ પંખો બન્યો છે. આમ તો બે વર્ષ પહેલાં આ જ પ્રકારના બે પંખા ભાજપના જ કાર્યકર દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા. બે વર્ષ પછી આ પંખો કમલમમાં લાગ્યો છે. પહેલીવાર કોઈ પણ જુએ તો એને પસંદ પડી જાય એવો પંખો છે. જોકે કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓ પણ આ પંખો જોઈને સહજતાથી બોલી ઊઠે છે. ‘મોદી પંખો છે હાથ આવી જશે તો કોઈ નહીં બચાવી શકે!’
બાયપાસ પછી મંત્રી યુવાન થયા
શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના એક કાર્યક્રમમાં મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત પોતાનું સંબોધન ભારે ઉત્સાહ અને જોશ સાથે કર્યું. મંત્રીનો ઉત્સાહ અને જોશ તેમના અવાજમાં છલકાતો હતો. મંત્રીનું પ્રવચન પૂરું થયા બાદ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ પોતાનું પ્રવચન આપવા ઉભા થયા. મુખ્યમંત્રીએ પણ ટકોર કરી કે મંત્રીએ હૃદયની બાયપાસ સર્જરી કરાવ્યા પછી યુવાનની જેમ જુમ જુસ્સાથી બોલી રહ્યા છે. જોકે ‘હું આ પ્રકારે નહીં બોલી શકું...’ તેવી સ્પષ્ટતા મુખ્યમંત્રીએ પણ કરી. આ સાંભળીને બળવંતસિંહ રાજપુત સહિત હોલમાં બેઠેલા તમામના ચહેરા ઉપર હાસ્યનું મોજુ ફરી વળ્યું. આ કાર્યક્રમમાં હાજર કેટલાક ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકરોએ પણ અંદરો અંદર ચર્ચા ચાલુ કરી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જેના લગ્ન પ્રસંગમાં આવતા હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે મંત્રીમાં નવો ઉત્સાહ અને જોશ દેખાય.
