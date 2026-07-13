/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : આદિવાસી સમાજ બાદ પાટીદાર સમાજમાં પણ રાજકીય અંડર કરંટ શરૂ થયો, મોડા ઉઠનાર મંત્રી વહેલા ઉઠતા થયા

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
બોલો! મુખ્યમંત્રી સોમવાર અને મંગળવારે IAS અને IPS ને નહીં મળે
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ સોમવાર અને મંગળવારે એમ.એલ.એ અને પબ્લિક દિવસે પોતાના કાર્યાલયમાં અચૂક હાજર રહેવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ દિવસે સામાન્ય જનતા અને અગાઉથી એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી હોય તેઓને જ મળે છે. સોમવાર અને મંગળવારે પબ્લિક દિવસ હોવાના લીધે IAS કે IPS ઓફિસર સીધા મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં મુખ્યમંત્રીને મળવા જઈ શક્તા નથી. મુખ્યમંત્રીએ જ સૂચના આપી છે કે અધિકારીઓએ ઇમર્જન્સી સિવાય સોમ અને મંગળ બે દિવસ એપોઇન્ટમેન્ટ વગર આવવું નહીં. ભૂતકાળમાં મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં ધારાસભ્યો બહાર રાહ જોઈને બેઠા હોય અને અધિકારી આવે એટલે સીધા જ મુખ્યમંત્રીને મળવા જતા રહેતા હતા. જો કે આ વ્યવસ્થામાં બદલાવ કરાયો છે. ધારાસભ્ય અને પ્રજાનો સોમવાર અને મંગળવાર હોવાથી હવે અધિકારીઓ પણ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં ગુસવાની હિંમત કરતા નથી. મુખ્યમંત્રીએ સોમવાર અને મંગળવાર બે દિવસ મંત્રીઓને પણ મીટીંગ કે પ્રવાસ કરવાનું ટાળવાની સૂચના આપી છે. મંત્રીઓ માને કે ન માને પણ મુખ્યમંત્રી તેનું પાલન કરે છે.
ખૂબ મોડા ઉઠનાર મંત્રી વહેલા ઉઠતા થઈ ગયા
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં એક સિનિયર મંત્રી ખૂબ મોડા ઊઠવાની ટેવવાળા હતા. પોતાની કચેરીએ પણ બપોરે 12 વાગ્યે કે બે વાગ્યા પછી જ આવતા. જો કે આ સિનિયર મંત્રીમાં થોડા દિવસથી મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે. સવારે 10:00 વાગે પોતાની કચેરીમાં બીજા મંત્રીઓ આવે એ પહેલા પહોંચી જાય છે. આ હકારાત્મક પરિવર્તન પણ સચિવાલયમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ગુજરાત મુલાકાત અને અમદાવાદ એરપોર્ટ ઉપર મંત્રીઓ સાથેની બેઠક બાદ આ પરિવર્તન આવ્યું હોવાની ચર્ચા પણ ચાલી રહી છે. એક ચર્ચા મુજબ ભાજપ સાથે જ જોડાયેલી એક ભગીની સંસ્થાએ મંત્રી મોડા આવતા હોવાની ફરિયાદ દિલ્હી સુધી કરી હતી. કારણ ગમે તે હોય પણ આ મંત્રીમાં સકારાત્મક પરિવર્તન સમયસર આવ્યું છે.
રાજકીય નેતાઓ કરતા જ્યોતિષી અંબાલાલ સોશિયલ મીડિયામાં છવાયા
સામાન્ય રીતે સોશિયલ મીડિયામાં રાજકીય નેતાઓ છવાઈ જવાનો પ્રયાસ કરતા હોય છે. પોતાની અલગ અલગ રીલ બનાવી આગવી છાપ ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરતા રહે છે. આ માટે નેતાઓ સોશિયલ મીડિયા ટીમ રાખે છે. જો કે જ્યોતિષી અંબાલાલ પટેલની લોકપ્રિયતા રાજનેતાઓ કરતા વધારે છે. સોશિયલ મીડિયામાં AI નો ઉપયોગ કરી અંબાલાલ પટેલની અનેક રીલ વાયરલ થઈ રહી છે. કોઈપણ જાતના મેનેજમેન્ટ કે રૂપિયા ખર્ચા વગર અંબાલાલ પટેલ સોશિયલ મીડિયામાં છવાઈ ગયા છે.
"હર્ષ" ની હિંમત સુરતમાં કામે લાગી
સુરતમાં 2006 પછી કુદરતી આફત આવી. ગણતરીના કલાકોમાં 15 થી 17 ઇંચ વરસાદ તૂટી પડ્યો. કલ્પી ન શકાય તેવું પાણી ભરાયું. 35 થી વધુ લોકોના મૃત્યુ થયા. ટેક્સટાઇલ માર્કેટથી માંડીને અનેક વેપાર ધંધા પાણીમાં ડૂબ્યા. આવા સંજોગોમાં સુરતીવાસીઓમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો. સ્થાનિક તંત્રની નિષ્ફળતા આ રોષનું મુખ્ય કારણ બની. આવા સંજોગોમાં પોતાના શહેરમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી હિંમત દાખવી લોકોની વચ્ચે ગયા. પાણીમાં પણ ઉતર્યા અને કાદવમાં પણ. લોકોનો રોષ એટલો બધો હતો કે રાજનેતાને આડે હાથે લઈ શકે. સુરતીઓ છે, ટપલી દાવ પણ કરી શકે. જો કે હર્ષ સંઘવીએ દાખવેલી હિંમત ભાજપ માટે ડેમેજ કંટ્રોલ બની. જો કે હજુ સુરતીઓનો રોષ શાંત થયો નથી. પૂરને કારણે થયેલા નુકસાન સંદર્ભે ખાસ પેકેજ જાહેર કરવાની રાજકીય પ્રતિષ્ઠા સુરતના નેતાઓ માટે રાહ જોઈને ઉભી છે.
પાટીદાર અને આદિવાસી સમાજમાં રાજકીય અંડર કરંટ
ગુજરાતના આદિવાસી પટ્ટા ઉપર અત્યારે રાજકીય મોમેન્ટ જોવા મળે છે. ચૈતર વસાવાની ધરપકડ બાદ આ મોમેન્ટને ગતિ મળી છે. આ રાજકીય મુવમેન્ટ પામી ચૂકેલી સરકાર ચૈતર વસાવાનુ ધારાસભ્યપદ રદ કરવાની એટલે જ ઉતાવળ કરતી નથી. આદિવાસી સમાજ બાદ પાટીદાર સમાજમાં પણ ધીમે ધીમે રાજકીય અંડર કરંટ શરૂ થયો હોવાની ચર્ચા સચિવાલય સુધી ચાલી રહી છે. પાટીદાર આંદોલનની તારીખ આવતા થોડી વધુ હવા આ રાજકીય મોમેન્ટને મળી છે. ભાજપના જ નેતા વરૂણ પટેલનું ટ્વીટ અને ભાજપના જ પાટીદાર નેતાઓના નિવેદનોથી આગમાં ઘી હોમવાનો પ્રયાસ થઇ રહ્યો છે. બંને સમાજમાં અંડર કરંટ આગ પ્રગટ થઈ છે.
ભણેલા ધોરણમાં ફરી પ્રવેશ આપી શાળા પ્રવેશોત્સવ
રાજ્ય સરકારે રાજ્યભરમાં જોરશોરથી શાળા પ્રવેશ ઉત્સવની ઉજવણી કરી. જો કે હવે મધ્ય ગુજરાત સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં જે ધોરણમાં વિદ્યાર્થીઓ ભણી ગયા છે ત્યાં જ પુનઃ પ્રવેશ આપીને શાળા પ્રવેશોત્સવની ઉજવણી થઈ હોવાની ઘટના શિક્ષણ વિભાગમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. શિક્ષણ વિભાગના એક ઉચ્ચ અધિકારીએ જણાવ્યું કે મધ્ય ગુજરાતમાં ધોરણ આઠ પાસ કરી ચૂકેલા વિદ્યાર્થીઓને પુનઃ ધોરણ આઠમાં જ પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હોવાની ફરિયાદો આવી રહી છે. જો કે અત્યારે કોઈ અધિકારી સરકારનું આ મુદ્દા ઉપર ધ્યાન દોરવાની હિંમત કરતા નથી. સ્થાનિક શિક્ષક સંઘ દ્વારા ઉચ્ચકક્ષાએ રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાની પણ જાણકારી મળી રહી છે. સરકારનું ખરાબ ન દેખાય એટલા માટે સમગ્ર ઘટના સામે ગુપ્ત રાહે તપાસ ચાલી રહી હોવાની વિગતો જણવા મળે છે.