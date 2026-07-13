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ગાંધીનગરના કાવાદાવા : આદિવાસી સમાજ બાદ પાટીદાર સમાજમાં પણ રાજકીય અંડર કરંટ શરૂ થયો, મોડા ઉઠનાર મંત્રી વહેલા ઉઠતા થયા

Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’

Written ByDipti Savant
Published: Jul 13, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:00 AM IST
ગાંધીનગરના કાવાદાવા : આદિવાસી સમાજ બાદ પાટીદાર સમાજમાં પણ રાજકીય અંડર કરંટ શરૂ થયો, મોડા ઉઠનાર મંત્રી વહેલા ઉઠતા થયા
Source: Bureau

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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