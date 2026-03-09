ગાંધીનગરના કાવાદાવા : ગુજરાતમાં ચૂંટણીના ઢોલ ગમે ત્યારે વાગશે; IAS કે IPS નહીં, પ્રોટોકોલ માટે રાજ રમત
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
IAS કે IPS નહીં, પ્રોટોકોલ માટે રાજ રમત
રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં ધારાસભ્યો સાંસદોના પ્રોટોકોલ માટે એક પરિપત્ર કરવો પડ્યો. ધારાસભ્યો અને સાંસદોનો પ્રોટોકોલ કે માન સન્માન ન જળવાતો હોવાનો આ પરિપત્રમાં સ્વીકાર કરાયો. સરકારમાં બેઠેલા IAS અધિકારીઓએ આ પરિપત્ર સામે હૈયા વરાળ કાઢી. સરકાર દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 10 થી વધુ વખત આ પ્રકારનો પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો છે. ધારાસભ્ય કે સાંસદના માન સન્માન માટે અધિકારી નહીં, સ્થાનિક રાજકારણ જવાબદાર હોવાનો સૂર વ્યક્ત કર્યો. જિલ્લા વિકાસ અધિકારી કલેક્ટર સહિતની કામગીરી કરી ચૂકેલા આ IAS અધિકારીએ આમંત્રણ પત્રિકામાંથી ધારાસભ્યો કે સાંસદનું નામ કાઢી નાંખવું. સ્ટેજ ઉપર જગ્યા ન આપી આ પ્રકારની હરકત અધિકારી નથી કરતા. જોકે આ હરકત તેમની પાસે સ્થાનિક રાજકીય નેતાઓ દ્વારા કરાવવામાં આવતી હોવાની વાત કરી. જિલ્લા સ્તરના કાર્યક્રમોમાં સ્થાનિક નેતાઓના ઈશારે જ આ પ્રકારની હરકતો કરવી પડે છે. અધિકારીએ ત્યાં સુધી કહી દીધું કે, પરિપત્ર અધિકારીઓ માટે નહીં પણ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ માટે કરશો તો વધારે અસરકારક બનશે.
અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે મંત્રી ન આવ્યા, અને પેન્ડીંગ કામ પૂરા થયા
રાજ્યમાં વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટિંગની રાહ જોતા IPS અધિકારીઓને પોસ્ટિંગ મળ્યું. એકાદ અધિકારીને બાકી રહેલું પ્રમોશન પણ આપવામાં આવ્યું. પોલીસ બેડામાં 37 IPS અધિકારીની બદલીની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનો અમદાવાદમાં કાર્યક્રમ હતો, જોકે મંત્રી અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે કાર્યક્રમમાં હાજર નહીં રહી શકે તે પ્રકારનો મેસેજ આવ્યો. બસ પછી પોલીસ બેડામાં બદલીઓ આવશે તેની ચર્ચા શરૂ થઈ. યોગાનુયોગ એ જ દિવસની મોડી રાત્રે 2:00 વાગે બદલીના ઓર્ડર થયા. પહેલીવાર IPS અધિકારીઓની બદલીમાં ગુપ્તતા જાળવવામાં સફળતા મળી.
ભલે મંત્રી ન માને પણ પ્રદેશ પ્રમુખ મંત્રીની સ્ટાઈલ એ જ કામ કરે
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે તમામ મંત્રીઓને સોમવાર અને મંગળવારે સચિવાલયમાં હાજર રહેવાની સૂચના આપી છે. અનિવાર્ય સંજોગો સિવાય મીટીંગ કે પ્રવાસ ન કરવાની સૂચના આપી છે. જો કે મુખ્યમંત્રીના આદેશનું પાલન બહુ ઓછા મંત્રીઓ કરી રહ્યા છે. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા મંત્રી હતા ત્યારે પણ આ નિયમનું પાલન કરતાં હતા. મોટાભાગના કેસમાં મંત્રી તરીકે સોમવાર અને મંગળવારે અચૂક તેમની ચેમ્બરમાં હાજર રહેતા હતા. આ ટેવ જગદીશ વિશ્વકર્માએ પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા પછી પણ જાળવી રાખી છે. કમલમ કોબા કાર્યાલયમાં જગદીશ વિશ્વકર્મા સોમવારે અને મંગળવારે અચૂક પણે મુલાકાતઓને મળે છે. સિવાય કે ગાંધીનગર અમદાવાદ બહારનો તેમનો પ્રવાસ હોય તો જ એ કમલમ કાર્યાલય પર હાજર નથી હોતા. સોમવારે અને મંગળવારે અગાઉથી મુલાકાત લેનાર ને પૂરતો સમય આપે છે. ચોક્કસ એકાએક આવી ચડેલા મુલાકાતને રાહ જોવડાવી સાંભળે છે. મંત્રી તરીકેની પડેલી ટેવ આજે પણ કારગત સાબિત થઈ રહી છે.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની વિધાનસભાનું ટ્રેલર બનશે
ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માર્ચ મહિનાના અંતે કે એપ્રિલ મહિનાના પ્રથમ અઠવાડિયામાં જાહેર થશે. રાજકીય પક્ષોએ પણ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે કમર કસી લીધી છે. પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા મહાનગર અને જિલ્લા પ્રભારીની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ અને વડોદરામાં મહામંત્રીને જ પ્રભારી ભાજપે બનાવ્યા છે. કોંગ્રેસ દ્વારા જુના જોગીઓના સહારે કમિટીની રચના કરી દીધી છે. તો આમ આદમી પાર્ટીએ પણ ઉમેદવાર પસંદગીનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર કરી દીધું છે. જે બતાવે છે કે, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના ઢોલ નગારા ગમે ત્યારે વાગશે. ગુજરાતના રાજકારણ માટે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી રાજકીય પક્ષો માટે લિટમસ ટેસ્ટ સાબિત થશે. આ ચૂંટણી ન થાય ત્યાં સુધી સરકાર વહીવટદારના ખભાનો ઉપયોગ કરી વિકાસના કામોથી મત એકત્ર કરશે.
ભ્રષ્ટાચારની ફરિયાદ કરનારને મંત્રીએ દરવાજો બતાવ્યો
રાજ્યના મંત્રીઓ સમક્ષ જિલ્લા કક્ષાએ ભ્રષ્ટાચારની અનેક ફરિયાદો આવતી હોય છે. કેટલીક સાચી તો કેટલીક ફરિયાદ સ્થાનિક કક્ષાએ હેરાન પરેશાન કરવા માટે પણ આવતી હોય છે. તાજેતરમાં જ એક મંત્રીના ત્યાં આવી જ ફરિયાદ લઈને એક ફરિયાદી આવ્યો. સ્થાનિક કક્ષાએ વ્યાપક ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાની રજૂઆત કરી. મંત્રીએ તેને શાંતિથી સાંભળ્યો પણ ખરો. મંત્રીએ તેને જે ટેન્ડરમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાની ફરિયાદ કરી તેની વિગતો મેળવી. જોકે મંત્રીને પછી ખબર પડી કે આ ફરિયાદી ભૂતકાળમાં પોતે જ આ પ્રકારનું ટેન્ડર ભરતા હતા અને આ વખતે આ ટેન્ડર તેમને નહીં પણ બીજાને લાગ્યું છે. તેના જ કારણે ફરિયાદી ભ્રષ્ટાચારની બૂમો પાડી રહ્યા છે. આથી મંત્રીએ પણ સંયમ દાખવીને ફરિયાદીને દરવાજો બતાવી દીધો.
