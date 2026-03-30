ગાંધીનગરના કાવાદાવા : ગુજરાતમાં કંઈ પણ થાય તો ઉંદર પર ઢોળી દો! PSI એક વર્ષ ચૂં કે ચા કરવાની હિંમત ન કરી શક્યા!
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
- સરકારના અધિકારીઓ સાથે ઉંદરની ગાઢ દોસ્તી
- રણભૂમિમાં હવે ભાજપ પાસે બ્રહ્માસ્ત્ર આવ્યું
- ‘ન સહેવાય, કે ન કહેવાય’ એવા પોલીસ અધિકારીઓને ન્યાય મળ્યો
- ગોપાલ ઈટલિયા સફળ, પણ પાર્ટીમાં હજુ રાહ જોવી પડશે
Trending Photos
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
સરકારના અધિકારીઓ સાથે ઉંદરની ગાઢ દોસ્તી
સરકારી અધિકારીઓ માટે ઉંદર તારણહાર બનતો જોવા મળી રહ્યો છે. કેગના રિપોર્ટમાં પોલીસ અધિકારીઓએ ડ્રગ્સનું વ્યસન ઉંદરને પણ હોય તે પ્રકારનો જવાબ આપ્યો. પોલીસ કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવેલા ડ્રગ્સનો જથ્થો ઓછો થતાં ઉંદરના માથે બધુ ઢોળી દેવામાં આવ્યું છે. આ મુદ્દે હવે IAS અને IPS સમાં પણ ચર્ચા શરૂ થઈ છે. કેગના રિપોર્ટ બાદ એક સિનિયર આઈએએસ અધિકારીએ પોતાના ખાસ મિત્ર એવા આઇપીએસ અધિકારીને કોમેન્ટ કરી કે મુદ્દામાલ સગેવગે થાય તો ઉંદર પર ઢોળી દેવું. આ IAS અધિકારીએ ત્યાં સુધી કહી દીધું કે, ધ્યાન રાખજો ડ્રગ્સનું વ્યસન કરીને ઉંદર પણ વ્યસનની બની ગયો હશે. એટલે ગમે તે ભોગે ડ્રગ્સ વગર ઉંદર નહીં જીવી શકે. આ સાંભળી સમસમી ગયેલા મિત્ર અધિકારીએ વળતો જવાબ આપી દીધો કે, ભૂતકાળમાં કેનાલના ગામડા માટે IAS અધિકારીઓએ ઉંદરને જ જવાબદાર ઠેરવ્યો હતો. ભૂતકાળમાં કેગના રિપોર્ટમાં કેનાલના ગાબડામાં ભ્રષ્ટાચારનો મુદ્દો ઉઠ્યો હતો. જો કે તે વખતે પણ સરકારી અધિકારીઓએ ભ્રષ્ટાચાર નહીં પણ ઉંદર કેનાલ કોતરી ગયો હોય તે પ્રકારનો ખુલાસો કેગના રિપોર્ટમાં કર્યો હતો.
રણભૂમિમાં હવે ભાજપ પાસે બ્રહ્માસ્ત્ર આવ્યું
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી એપ્રિલના પ્રથમ અઠવાડિયામાં જાહેર થઈ શકે છે. ભાજપ હવે વધારે નિશ્ચિત બની છે. ભાજપ દ્વારા સંગઠનની નિમણૂંકથી માંડીને ચૂંટણી સમિતિ સુધી બનાવી દીધી છે. સરકારે પણ સંગઠનને મદદરૂપ વિધાનસભામાં UCC બિલ પસાર કરી દીધું છે. ભાજપના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં જ આ વચન આપ્યું હતું. પાટીદાર મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ પાસે વિધાનસભામાં આ બિલ મૂકાવી આગવી રણનીતિ બતાવી. સ્થાનિક સ્વરાજ્યમાં UCC બ્રહ્માસ્ત્ર તરીકે ભાજપ ઉપયોગ કરશે. ચૂંટણી પ્રચાર સાહિત્ય અને મોટાગજાના નેતાઓ આ નવા કાયદાના મુદ્દાઓ ટાંકીને ચૂંટણી સભાઓ ગજવશે.
આ પણ વાંચો :
ગાંધીનગરના કાવાદાવા : દિલ્હીથી પરત ફરેલા IAS અધિકારી ગોથે ચઢ્યા, દાદાએ કેમ કરી આવી કોમેન્ટ!
‘ન સહેવાય, કે ન કહેવાય’ એવા પોલીસ અધિકારીઓને ન્યાય મળ્યો
રાજ્યના પોલીસવડાએ 250 થી વધુ પીઆઈને પોસ્ટિંગ આપતા ખુશીની લહેર જોવા મળી છે. ગુજરાતના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત આ પ્રકારની ઘટના બની. 250 થી વધુ PSI (પીએસઆઈ) ને એક વર્ષ પહેલા પ્રમોશન આપવામાં આવ્યા હતા. જો કે ગમે તે કારણોસર એક વર્ષ સુધી પોતાના જ પોલીસ સ્ટેશનમાં PSI તરીકે જ આ તમામને ફરજ બજાવવાની ફરજ પડી. એક વર્ષ સુધી પીએસઆઇ નો જ પગાર મળ્યો. પોલીસની નોકરી શિસ્તબદ્ધ સૈનિક જેવી હોવાના કારણે કોઈ પોલીસ કર્મચારી ચૂં કે ચા કરવાની હિંમત કરી નહીં. દબાતા સ્વરે પોતાની હૈયાવરાળ ઠાલવતા હતા. હવે તમામને પીઆઇ તરીકે પોસ્ટિંગ આપી દેવામાં આવતા આ પોલીસ અધિકારીઓ અને તેમનો પરિવાર ખૂબ ખુશ થયો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણ પીઆઈ તરીકેની એક વર્ષની પગારની તફાવતની રકમ પણ ગૃહ વિભાગ ચૂકવશે. હજુ પણ કેટલાક ઉચ્ચઅધિકારીઓ આ પ્રકારના ગૃહ વિભાગના ઓર્ડરની રાહ જોઈને બેઠા છે. ગૃહ વિભાગમાં આઈપીએસ અધિકારીઓની બદલીઓ પણ થવાની તૈયારીઓમાં છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા નાના પાયે બદલીના આદેશ થશે.
ગોપાલ ઈટલિયા સફળ, પણ પાર્ટીમાં હજુ રાહ જોવી પડશે
ગુજરાત વિધાનસભામાં સૌથી જુનિયર ધારાસભ્ય તરીકે વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ બજેટ સત્ર પૂરું કર્યું. આ બજેટ સત્ર દરમિયાન ગૃહમાં તૈયારી કરીને આવવાના મુદ્દા પર તેને કમર કસી અને સફળતા પણ મેળવી. ભાજપના જ નેતાઓ અને ધારાસભ્યો ગોપાલ ઈટાલિયાની સ્ટાઇલથી પ્રભાવિત થયા. ચર્ચામાં ભાગ લેવો અને મહત્વના મુદ્દાઓ સરકાર સમક્ષ રજૂ કરવા તે ગોપાલ ઈટાલિયાની આગવી સ્ટાઇલ રહી. ચોક્કસ ઉત્સાહમાં કેટલીક જગ્યાએ અતિરેક પણ થયો. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની સામે ગોપાલ ઈટાલિયાએ બાંયો તો ચઢાવી, પણ આખરે માફી પણ માંગવી પડી. વિધાનસભામાં ધારાસભ્યએ માફી માંગી હોય તેવી આ સત્રમાં એકમાત્ર ઘટના બની રહી. ભાજપના ધારાસભ્યો અને નેતાઓએ ગોપાલ ઈટાલિયાની સ્ટાઇલથી ચોક્કસ પ્રભાવિત થયા, પણ હજુ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ગોપાલ ઈટાલિયાની ધારાસભ્ય તરીકેની કામગીરીની પ્રશંસા થઈ નથી એટલે ગોપાલભાઈને પોતાની જ પાર્ટીમાં પોતાનો આગવો પ્રભાવ ઊભો કરવામાં હજુ રાહ જોવી પડશે તેવી રાજકીય ચર્ચા પણ શરૂ થઈ છે.
મુખ્યમંત્રી એટલે કે દાદા ચિંતિત
રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ ઉર્ફે દાદાને એક ચિંતા સતાવી રહી છે. હવે આ ચિંતા જાહેર કાર્યક્રમમાં પણ વ્યક્ત કરતા થયા છે. સોશિયલ મીડિયા કે મોબાઈલ પર સમય પસાર કરતી બાળ અવસ્થાની દાદાને ચિંતા છે. તાજેતરમાં જ વિદ્યાર્થીઓના એક કાર્યક્રમમાં દાદાએ આ ચિંતા વ્યક્ત કરી. આમ તો મુખ્યમંત્રીએ ભૂતકાળમાં પણ પોતાના જ પૌત્રનું ઉદાહરણ આપીને મોબાઈલના બાળકોમાં વધતા ઉપયોગની ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. એક તબક્કે રાજ્ય સરકારે પણ બાળકોમાં મોબાઈલના ઉપયોગ સામેની ગાઇડલાઇન તૈયારના આદેશ આપ્યા હતા. તે સમયના શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરીયાએ વ્યક્તિગત રસ લઈને વિદ્યાર્થીઓમાં મોબાઈલના ઉપયોગની સરકાર ગાઈડલાઈન જાહેર કરશે તેવી જાહેરાત પણ કરી હતી. જોકે હવે પ્રફુલ પાનસેરીયા આરોગ્ય મંત્રી બની ગયા છે અને કદાચ તેમની સાથે મોબાઈલ માટે સરકાર ગાઈડલાઈનની શિક્ષણ વિભાગે માળિયામાં ચઢાવી દીધી છે. મુખ્યમંત્રીની ચિંતા શિક્ષણ વિભાગને કદાચ દેખાતી નથી.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે