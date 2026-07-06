/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : શું ગુજરાતના રાજકારણમાં નવાજૂનીના એંધાણ છે? સુરત પોલીસ કમિશનર કોણ?

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
દાદાએ મુખ્ય સચિવને જાહેરમાં આડે હાથે લીધા
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ મૃદુ અને મક્કમ હોવાની છાપ છે. જો કે કેટલીક વાર આકરા પાણીએ જોવા મળે છે. રાજ્યના મુખ્ય સચિવ મનોજ દાસને આ અનુભવ તાજેતરમાં થયો. સરકારી નોકરીમાં ઉમેદવારોને નિમણૂંક પત્ર આપતા પહેલા તેમના ડોક્યુમેન્ટનું વેરિફિકેશન થાય છે. જોકે આ વેરિફિકેશનમાં ખૂબ વિલંબ થતો હોવાની ફરિયાદો વખતોવખત ઉઠી રહી છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે જાહેર કાર્યક્રમમાં મુખ્ય સચિવને નામ સાથે સંબોધી વેરિફિકેશનમાં થઈ રહેલા વિલંબ સંદર્ભે નારાજગી વ્યક્ત કરી. મુખ્યમંત્રીએ ડિજિટલ યુગમાં આ પ્રકારનો વિલંબ ન ચાલે અને એ માટેની જરૂરી વ્યવસ્થા કરવાનો આદેશ પણ મુખ્ય સચિવને આપ્યો. આ ઘટના બનતા જ હાજર અધિકારીઓના ચહેરા ઉપર મુખ્યમંત્રીની નારાજગી સ્પષ્ટ જોઈ શકાતી હતી. હા, આ ઘટના વખતે હાજર ઉમેદવારોએ મુખ્યમંત્રીની આ સ્ટાઇલ પર તાડીઓ પાડીને વધાવી લીધી હતી.
સરકાર ધારે તો શું ન કરી શકે તેની ચર્ચા શરૂ થઈ
રાજ્યમાં ખેડૂતોનું ચાલી રહેલું આંદોલન ઉગ્ર બન્યું. વીજપોલ અને પસાર થતાં વાયર મુદ્દે વળતર આપવા રાજ્ય સરકારે કવાયત હાથ ધરી. ગણતરીના દિવસોમાં સરકારે જમીનના બજાર ભાવના ડબલ રૂપિયા આપવાની પણ જાહેરાત કરી. સામાન્ય રીતે સરકાર જાહેરાત કરે બાદ નિરાંતે તેનો પરિપત્ર થતો હોય છે. જોકે, ખેડૂતોનો મિજાજ પામી ગયેલી સરકારે 24 જ કલાકમાં તેનો પરિપત્ર પણ કરી દીધો. સામાન્ય રીતે આ પ્રકારનો પરિપત્ર કરવો હોય તો અનેક વિભાગો સાથે સંકલન કરીને કરવો પડતો હોય છે. એટલે વિલંબ થાય તે સ્વાભાવિક છે. પ્રધાનમંત્રી ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા એ જ દિવસે આ પરિપત્ર પણ કરવી દેવામાં આવ્યો. આ જ બતાવે છે કે સરકાર ધારે તો શું ન કરી શકે. આ પરિપત્ર થયા બાદ રાજકીય નિષ્ણાતો અને અધિકારીઓમાં પણ ચર્ચા શરૂ થઈ. ખેડૂતો કે અન્ય કોઈ આંદોલન કરે અને નાછૂટકે સરકાર દ્વારા નિર્ણય લેવાય તેના કરતાં પ્રજાલક્ષી કામ માટે આ પ્રકારની સરકાર તત્પરતા દાખવે તો ગુજરાત સાચા અર્થમાં રામરાજ્ય બની શકે.
બોલો.. અધિક મુખ્ય સચિવ તલાટી બનશે
સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો ગ્રામજનો કે સામાન્ય લોકો માટે મહેસુલી કામોમાં તલાટીની ભૂમિકા ખૂબ મહત્વની છે. આ જ ભૂમિકા સમજાવવા માટે મહેસૂલ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ જંયતિ રવિએ એક સત્ય ઘટના વર્ણવી. IAS અધિકારી તરીકે પોતાના પ્રોબેશન સમયમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં જમીનનો સાતબારનો દાખલો લેવા આવેલ વૃદ્ધ મહિલાને તેઓ મદદરૂપ થયા હતા. તે સમયે આ મહિલા દ્વારા જમીનના દલાલો અને વચેટીયાઓને કારણે ન મળી શક્તો પોતાની જમીનનો 7/12 નો દાખલો જયંતિ રવિએ અપાવ્યો. તેના કારણે આ વૃદ્ધ મહિલાએ આંખમાં આંસુ સાથે જંયતિ રવિ મેડમને આગલા જન્મમાં તલાટી થવાના આશીર્વાદ આપ્યા હતા. આ મહિલાના મનમાં આઈએએસ કરતા પણ તલાટીની પોસ્ટ ઉપર હતી. આમ પણ કહેવાય છે કે આપણને કામ આવે એ જ આપણો ભગવાન.
સુરત પોલીસ કમિશનર કોણ?
સુરત પોલીસ કમિશનર અશોક ગેહલોતને અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર બનાવી દેવામાં આવ્યા છે. ગેહલોત ખૂબ કાબેલ અને પરિસ્થિતિને અનુરૂપ વર્તે તેવા IPS ઓફિસર છે. તેના જ કારણે તેઓને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી વખતે રાજકોટ, ત્યારબાદ ક્રમશઃ વડોદરા અને સુરત મુખ્ય ચારેય મહાનગરપાલિકામાં પોલીસ કમિશનર તરીકે રહેવાનો જશ મળ્યો. આ અગાઉ સુધીર સિન્હા પણ રહી ચૂક્યા છે. જોકે અત્યારે સમગ્ર પોલીસ બેડામાં સુરતના પોલીસ કમિશનર કોણ તે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. કારણ કે સુરત પોલીસ કમિશનર બનવા માટે અનેક આઇપીએસ અધિકારીઓ લોબીંગમાં લાગ્યા છે. ગુજરાતી પિયુષ પટેલનું નામ અત્યારે મોખરે ચર્ચાઈ રહ્યું છે. પણ પોલીસ ભવનમાં બેઠેલા કેટલાક ઉચ્ચ આઈપીએસ અધિકારીઓ પણ પોતાનો હક્ક દાવો કરી રહ્યા હોવાની ચર્ચા છે. જેમાં થોડા સમય અગાઉ વિવાદોમાં આવેલા IPS અધિકારીનું નામ મોખરે છે.
શું ગુજરાતના રાજકારણમાં નવાજૂનીના એંધાણ છે?
ગુજરાતના રાજકારણમાં 2027 ની વિધાનસભા ચૂંટણી જેમ નજીક આવશે તેમ નવાજૂનીની અફવાઓ વધારે જોર પકડશે. આમ તો મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર કર્યા બાદ હાલના તબક્કે કોઈ નવાજૂની થાય તેવું લાગતું નથી. પણ સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર મહિનામાં નવાજૂની થશે તે પ્રકારની અફવાઓ જોરશોરથી ભાજપના જ રાજકીય વર્તુળોમાં શરૂ થઈ છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની ગુજરાત મુલાકાતો પણ સતત વધી રહી છે. તેના કારણે પણ આવી અફવાઓને વધારે જોર મળી રહ્યું છે. સરકારના પણ કેટલાક મંત્રીઓ ચૂપચાપ દિલ્હીની મુલાકાતે પણ જઈને આવે છે. ભૂતકાળમાં પણ ભાજપની એક સ્ટાઇલ રહી છે કે પહેલા અફવાઓ જોર પકડે પછી તેનું ખંડન થાય અને પછી નવાજૂની થતી રહેતી હોય છે.
જગદીશ વિશ્વકર્માનો વિવાદો અને ભ્રષ્ટાચારીઓથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા છેલ્લા કેટલાય વખતથી સાયલન્ટ રીતે કામ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેવો સતત ગુજરાતનું પરિભ્રમણ કરી કાર્યકર્તાઓને મળે છે. જો કે આ પરિભ્રમણ દરમિયાન કોઈ વિવાદ ન ઊભો થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખી રહ્યા છે. અને એટલા જ માટે જે તે વિસ્તારમાં જો કોઈ ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ હોય તો તેવા નેતાઓને પોતાનાથી દૂર રાખવા નીચ સુચના આપી છે. આવા નેતાઓ કાર્યક્રમમાં આવે તો તેનાથી અંતર રાખવાનો પ્રયત્ન પણ જગદીશ વિશ્વકર્માનો રહ્યો છે. તાજેતરમાં જ એક પૂર્વ મંત્રીએ પોતાના વિસ્તારમાં પ્રદેશ પ્રમુખની મુલાકાત દરમિયાન મળવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો. પ્રદેશ પ્રમુખે સ્થાનિક આગેવાનોને ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપવાળા નેતાઓને કે કાર્યકર્તાઓને પોતાની નજીક નહીં આવવા દેવાની પણ સૂચના આપી હોવાની જાણકારી મળી રહી છે.