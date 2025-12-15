ગાંધીનગરના કાવાદાવા : પોતાના જુના સાથીદારોને જોઈને હાર્દિક પટેલ ચોંક્યા! IAS અધિકારીએ મંત્રીને બોલતા રોક્યા
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
હાર્દિક પટેલે જુના સાથીઓ સાથે કિનારો કર્યો
પાટીદાર આંદોલનમાં હીરો બનેલા હાર્દિક પટેલ હવે સતત આંદોલનના સાથીઓ સાથે અંતર કરી રહ્યા છે. હાર્દિક પટેલ ધારાસભ્ય બની ચૂક્યા છે. જોકે આ ધારાસભ્ય પદ જે સાથીઓના ખભે બેસીને મેળવવામાં સફળતા મળી, એ જ સાથીઓ સાથે કિનારો કરી રહ્યા છે. પાટીદાર આંદોલનમાં હાર્દિક પટેલ સાથે દિનેશ બાંભણિયા, પૂર્વીન પટેલ, વરૂણ પટેલ જેવા અનેક પાટીદાર યુવાનો જોડાયેલા હતા. આ આંદોલનકારી યુવાનો ભાગેડું લગ્નમાં માતાપિતાની સંમતિ મુદ્દે તાજેતરમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને રાજ્ય કક્ષાના કાયદા મંત્રી કૌશિક વેકરીયાને મળવા આવ્યા. સ્વર્ણિમ સંકુલ-1 માં આ પાટીદાર નેતાઓ નીચે ઊભા હતા, ત્યારે જ એકાએક વિરમગામના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલ આવી પહોંચ્યા હતા. પોતાના જુના સાથીદારોને જોઈને હાર્દિક પટેલ ચોંક્યા. ધીમે રહીને હાર્દિક પટેલે સ્થળ છોડવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે જુના સાથીદારોએ હાર્દિક પટેલને બૂમ પાડી સામેથી બોલાવ્યા. જાણે ના છૂટકે હાર્દિક પટેલને આવવું પડ્યું હોય અને જુના સાથીદારોને મળવું પડ્યું. એક સમયે આંદોલનમાં હાર્દિક પટેલ સાથે ખભાથી ખભા મિલાવીને ઉભેલા આ નેતાઓ હાર્દિકના વર્તનથી નારાજ થયા. પણ હાર્દિક પટેલ કોઈની દરકાર કર્યા વગર સામાન્ય હાથ મિલાવી હાસ્ય સાથે ત્યાંથી રવાના થયા. આ સમગ્ર ઘટના મીડિયાની હાજરીમાં બની. હાર્દિક ગયા પછી તેના જુના સાથીદારોએ હાર્દિકના બદલાયેલા વર્તનની પણ નોંધ લીધી. એક નેતા તો બોલ્યા પણ ખરા કે, હવે ધારાસભ્ય થયા છે એટલે આમ જ કરે. જોકે ત્યાં હાજર અન્ય લોકોમાંથી પણ એક કોમેન્ટ પસાર થઈ કે હાર્દિક ધારાસભ્ય થયો છે, હવે આ પાટીદાર નેતાઓમાંથી પણ કોઈને ધારાસભ્ય બનાવી દો એટલે તે પણ આમ જ કરશે.
IAS અધિકારીએ મંત્રીને બોલતા રોક્યા
રાજ્ય સરકારમાં મંત્રીઓ કરતાં અધિકારીઓનો પાવર વધારે હોય છે. તે સાબિત કરતી એક ઘટના તાજેતરમાં બની. ગાંધીનગર ટાઉનહોલમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમ બાદ કેબિનેટ મંત્રી પોતાના વિભાગની કામગીરીની માહિતી મીડિયાને આપતા હતા. તે દરમિયાન વિભાગના સિનિયર IAS અધિકારી હાજર હતા. મંત્રી સરકારની સારી કામગીરી અને ઉભા થયેલા પ્રશ્ન સંદર્ભે સરકારે લીધેલા પગલા વિશે કશું વધારે કહે એ પહેલાં જ IAS અધિકારીએ જાણે જોર જબરજસ્તીથી મંત્રીને હાથ ખેંચીને ગાડીમાં બેસાડ્યા. આ ઘટના મીડિયાની સામે બની હોવાના કારણે મંત્રીએ પાછળથી કહ્યું કે, મારે તો સરકારનો પક્ષ રાખવો હતો પણ અધિકારીએ જાણે પોતાની પુલ ખુલ્લી જતી હોય કેવું વર્તન કર્યું.
નાયબ મુખ્યમંત્રી આમને આમ કરતા રહેશે તો નવા કપડા માટે દરજીને ઓર્ડર આપવો પડશે?
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સતત કોઈને કોઈ કારણે ચર્ચામાં રહે છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ કામનું ભારણ પણ સતત રહે છે. તેના કારણે માનસિક થાક લાગે તે સ્વાભાવિક છે. શારીરિક અને માનસિક રીતે ફીટ રહેવા માટે હર્ષ સંઘવીએ છેલ્લા દોઢ મહિનાથી સુગર લેવાનું બિલકુલ બંધ કર્યું છે. સતત શારીરિક રીતે ફીટ રહેવાના પ્રયાસો કરે છે. નિયમિત યોગ અને રનીંગ પણ કરે છે. આ બધાના કારણે હર્ષ સંઘવીના વજનમાં પણ ઘટાડો થયો છે. ચોક્કસ તેનો લાભ પણ થયો છે કે ઘણી બધી વખત પોતાની ઓફિસમાં રાત્રે 10:30 11:00 વાગ્યા સુધી કામ કરતા જોવા મળે છે. જોકે તેના કારણે તેમના કાર્યાલયમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને વહેલા આવીને મોડી રાત સુધી રોકાવવું પડે છે. નાયબ મુખ્યમંત્રીના કાર્યાલયમાં જ હવે ચર્ચા શરૂ થઈ છે કે જો સાહેબ આમને આમ કરતા રહેશે તો બહુ જલદી જુના કપડા ઢીલા પડશે અને નવા કપડાનો ઓર્ડર દરજીને આપવો પડશે.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા મહિલા મંત્રીની બાદબાકી શા માટે ?
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ ની સરકારે ગત કેબિનેટ બેઠકમાં પરામર્શ સમિતિની રચના કરી. આ સમિતિ સરકાર સામે આવતા મહત્વના પ્રશ્નો ની ચર્ચા વિચારણા કરી યોગ્ય નિર્ણય લેશે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ સમિતિના અધ્યક્ષ રહેશે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણી, ઋષિકેશ પટેલ, અર્જુન મોઢવાડિયા, નરેશ પટેલ, પ્રદ્યુમન વાજા અને રાજ્યકક્ષામાં સ્વતંત્ર હવાલો ધરાવતા ઈશ્વર પટેલનો સમાવેશ કરાયો. જોકે પરામર્શ સમિતિની રચના બાદ એક પણ મહિલા મંત્રી કેમ નહીં આ પ્રશ્ન ની ચર્ચા શરૂ થઈ છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં પહેલી વખત એક સાથે ત્રણ મહિલા મંત્રીઓ રાખવામાં આવ્યા છે. મહિલાઓને યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ સરકારે આપ્યું છે. જોકે આ સમિતિમાં કોઈપણ એક મહિલા મંત્રી નો સમાવેશ કર્યો હોત તો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં તેની સારી છાપ પડે. તેવી ચર્ચા મંત્રીમંડળના સભ્યોમાં જ શરૂ થઈ છે.
સરકાર અને સંગઠનની દિલ્હી મુલાકાતમાં શું રંધાયું ?
સામાન્ય રીતે સરકાર અને સંગઠન સાથે દિલ્હી જવાની ઓછી ઘટના બને છે. ભૂતકાળમાં મહત્વના કોઈ નિર્ણય કે ચૂંટણી આવતી હોય ત્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ બનતી હોય છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું માર્ગદર્શન સરકાર અને સંગઠન લેતી હોય છે. જોકે શનિવારે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર દિલ્હી ગયા. પ્રધાનમંત્રી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી સાથે બેઠક થઈ. જેના કારણે રાજકીય ચર્ચાએ જોર પકડ્યું. સરકાર અને સંગઠન વચ્ચે યોગ્ય સમન્વયનો મુદ્દો ચર્ચાઓ હોવાની શક્યતા જોવાય છે. રાજકીય રીતે પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની ટીમની રચના સંદર્ભે દિલ્હી મુલાકાત મહત્વની બનશે. કહેવાય છે કે પ્રદેશ પ્રમુખે પોતાની ટીમની યાદી બનાવી દીધી છે. તેના ઉપર જ ચર્ચા વિચારણા કરવા અને આખરી ઓપ આપવા માટે સરકાર અને સંગઠનને દિલ્હીનું તેડું આવ્યું. લાંબા સમયથી સંગઠનની રચના બાકી છે. દિલ્હીના સુત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે એક સપ્તાહમાં જગદીશ વિશ્વકર્માની ટીમ જાહેર થશે. ગત સપ્તાહ દરમિયાન સરકાર અને સંગઠન બંને ખોડલધામમાં હતું તેની અસર પણ નવી ટીમ જોવા મળી શકે છે.
