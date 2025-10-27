ગાંધીનગરના કાવાદાવા : દાદાની નવી સરકાર બનાવવામાં ઉદ્યોગપતિનો મોટો રોલ! ગુરુના અભરખા શિષ્ય પૂરા કરશે
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
ઉદ્યોગપતિની ભૂમિકાથી મંત્રીમંડળમાં લોટરી લાગી
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ અને ફેરબદલ બંને થયા. હવે ચર્ચા કોણ કપાયું અને કોને લોટરી લાગી તેની થઈ રહી છે. ખાતાના ફેરબદલ સહિતના મુદ્દાઓ અત્યારે રાજકીય ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. રાજકીય નિષ્ણાતો મંત્રીમંડળના ફેરબદલ અને વિસ્તરણમાં ગુજરાતના કેટલાક દિગ્ગજ ઉદ્યોગપતિની ભૂમિકા પણ તેમાં જોઈ રહ્યા છે. ઉદ્યોગપતિ દ્વારા લોબિગ કરાવીને કેટલાક વફાદાર ધારાસભ્યોને મંત્રીમંડળમાં એન્ટ્રી કરાવી છે. તો કેટલાક મંત્રીઓને મહત્વના ખાતામાં ભૂમિકા ભજવી હોવાની ચર્ચાએ જોર પકડી છે. સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો, સરકાર બનાવવામાં વર્ષોથી ઉદ્યોગપતિઓની ભૂમિકા રહેતી હોય છે. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાને મુખ્યમંત્રી બનાવવા માટે પણ ઉદ્યોગપતિની ભૂમિકા મહત્વની હોવાનું કહેવાય છે. જોકે આ વખતે કેટલાક મંત્રીઓ પાસેથી મહત્વના પોર્ટફોલિયો લઈ લેવા સુધીની ભૂમિકા ભજવાઈ હોવાની ચર્ચા છે. જે તે વિસ્તારમાં ધારાસભ્યો દ્વારા સ્થાનિક ઉદ્યોગ ગૃહોને મદદરૂપ થતા હોય છે. આવા ઉદ્યોગપતિઓ ધારાસભ્યોને આ પ્રકારે વળતર ચૂકવતા હોય છે. અત્યારે તો મંત્રીમંડળમાં સામેલ ન થઈ શકનાર કે રહી ગયેલા ધારાસભ્યો આ પ્રકારે રાજકીય ચર્ચામાં ઉદ્યોગપતિનું નામ આગળ કરી પોતાનો બળાપો કાઢી રહ્યા છે.
સી. આર. પાટીલના પેગડામાં પગ નાખવો ચેલેન્જ બનશે
પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષ તરીકે જગદીશ વિશ્વકર્મા હવે અનેક ચેલેન્જનો સામનો કરી રહ્યા છે. ગુજરાત ભ્રમણમાં પણ આ ચેલેન્જ તેમને જોવા મળી. દક્ષિણ ગુજરાતના સંમેલન સિવાય બાકીની તમામ જગ્યાએ કાર્યકરોની ઓછી સંખ્યા હોવાની નોંધ ભાજપના વર્તુળમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. હવે પ્રમુખને પોતાની આગવી ટીમ બનાવવાની છે. ભાજપમાં ચર્ચા છે કે ટીમના નામોની યાદી તૈયાર છે. કેન્દ્રીય નેતૃત્વને મોકલી આપી છે. માત્ર લીલી ઝંડી મળવાની રાહ જોવાઇ રહી છે. ભાજપના પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર પાટીલે અનેક નવા સીમા ચિન્હો બનાવ્યા છે. આ સીમા ચિન્હોમાં વિધાનસભાની બેઠકનો રેકોર્ડ તોડવો ખૂબ મુશ્કેલ બનશે. આ સિવાય કામ કરવાની પદ્ધતિ અને જૂના પ્રમુખ સાથેની સરખામણી જગદીશ વિશ્વકર્માને સતત સામનો કરવી પડશે. જગદીશ વિશ્વકર્માનો પ્રથમ લિટમસ ટેસ્ટ સ્થાનિક સ્વરજની ચૂંટણીમાં થશે. સરકાર અને સંગઠનને સાથે રાખીને ચાલવું એ પણ એક મોટી ચેલેન્જ બનશે. સરકારને સાથે રાખીને ચાલવામાં પૂર્વ પ્રમુખ પણ સફળ થઈ શક્યા ન હતા. જોકે જાદુઈ આંકડાઓ મેળવવામાં તેમની આવી નિષ્ફળતાઓ ઢંકાઈ ગઈ હતી.
લીલી પેનથી સહી કરવાના અભરખા ગુરુની જગ્યાએ શિષ્ય પૂરા કરશે
યુવા નેતા અને ઠાકોર સમાજના આગેવાન અલ્પેશ ઠાકોર દ્વારા ભૂતકાળમાં ચૂંટણી પ્રચારમાં લીલી પેનથી સહીની વાત કરી હતી. તે ઈચ્છા આ વખતે મંત્રીમંડળમાં પણ પૂરી ન થઈ. જોકે અલ્પેશ ઠાકોર માટે ગર્વ લઈ શકાય એવી વાત તેમના શિષ્યનો નંબર મંત્રીમંડળમાં લાગ્યો. સ્વરૂપજી ઠાકોરનું સ્થાન મંત્રીમંડળમાં આવતા અલ્પેશ ઠાકોર ખૂબ ખુશ થયા છે. અલ્પેશ ઠાકોર સ્વરૂપજી ઠાકોરના ગુરુ કહી શકાય. સ્વરૂપજી ઠાકોર ઠાકોર સેનાના સૈનિક રહ્યા છે. ભાઈબીજના દિવસે સ્વરૂપજી ઠાકોરે મંત્રી તરીકેની ચેમ્બરમાં ચાર્જ લીધો. આ પ્રસંગે અલ્પેશ ઠાકોર આવતા જ સ્વરૂપજી ઠાકોર પગે લાગ્યા હતા અને આશીર્વાદ મેળવ્યા. સ્વરૂપજી ઠાકોરે જાહેરમાં કહ્યું કે, અલ્પેશ ઠાકોર તેમના ગુરુ છે અને તેમના જ પ્રતાપે આજે હું મંત્રી તરીકે સ્થાન મેળવ્યું છે. કદાચ અલ્પેશ ઠાકોર પણ પોતાને મંત્રી તરીકે સ્થાન ન મળ્યું એનો ગમ ભુલાવીને પોતાના શિષ્ય હવે લીલી પેનથી સહી કરશે તેનો આનંદ લેતા હશે.
દિવાળીના ગિફ્ટના મુદ્દે ઉચ્ચ અધિકારીએ પટાવાળાને આડે હાથે લીધો
દિવાળીના તહેવારોમાં સરકારી બાબુઓને મોંઘી મોંઘી ભેટ સોગાદો મળે છે. સરકારી નિયમ પ્રમાણે આવી ભેટ સોગાદ સ્વીકારી શકાતી નથી. જોકે આ નિયમ માત્ર સરકારી કાગળ ઉપર રહ્યો છે. મંત્રીથી સંત્રી સુધી ભેટસોગાદો પહોંચે છે. જોકે એક ઉચ્ચ અધિકારી દ્વારા ભેટ સોગાદના મુદ્દે ઓફિસ માથે લીધી. કીંમતી ભેટ સાહેબની ગેરહાજરીમાં પટાવાળાને આપીને ભેટ આપનાર નીકળી ગયા. પટાવાળાએ ભેટ સાહેબની ચેમ્બરમાં મૂકવાની જગ્યાએ સીધા જ સાહેબના ઘરે મોકલાવી દીધી. અધિકારીએ ઘરે ફોન કરીને પૂછ્યું તો ઘરેથી કહેવાયું કે આવી કોઈ ભેટ આવી નથી. બસ પછી ન થવાનું થયું. એક ભેટ માટે પટાવાળાને ન બોલવાના શબ્દો સાહેબ બોલ્યા. પટાવાળો પણ સાહેબ સાથે કામ કરે. તેને પણ તરત જ સાહેબના ઘરે જઈને જે ભેટ મળી હતી તે લઈને સાહેબની ચેમ્બરમાં હાથો હાથ આપી. આ ઘટનાથી સાહેબની દયનીય સ્થિતિ થઈ.
