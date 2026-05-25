/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : જરૂર હોય ત્યાં રાજકીય ઘા કેવી રીતે મારવો તે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ કોની પાસેથી શીખ્યા, આખરે ખોલ્યું નામનું સિક્રેટ

Gandhinagar Na Kavadava
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના અંગત સ્ટાફને પગારના ફાંફાં
રાજકારણમાં સમય બદલાતા વાર નથી લાગતી. ગુજરાત ભાજપનો પાયો નાંખવામાં સૌથી મોટું નામ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલનું જ આવે. જોકે સ્વર્ગસ્થ કેશુભાઈ પટેલનો દબદબો કે યુગ પૂરો થયો. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સાથે અંગત સ્ટાફ તરીકે જોડાયેલા કર્મચારીઓની સ્થિતિ આજે કફોડી બની છે. જે-તે વખતે પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના અંગત સ્ટાફને જે-તે બોર્ડ નિગમમાં કાયમી નોકરી આપી હતી. ભલે તેવો મુખ્યમંત્રી સાથે કામ કરતા હતા, પણ તેમનો પગાર જે-તે બોર્ડ નિગમમાં પડતો હતો. જોકે હવે સમય બદલાયો છે. સરકારી કાયમી કર્મચારી હોવા છતાં છેલ્લા આઠ મહિનાથી આવા અંગત સ્ટાફને પગાર પણ ન મળ્યો હોવાની વાત મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય સુધી પહોંચી છે. આ પૂર્વ મુખ્યમંત્રીનો સ્ટાફ અવારનવાર સરકારમાં રજૂઆત કરી ચૂક્યો છે, પણ હજુ સુધી કોઈએ તેમને સાંભળવાની દરકાર રાખી નથી. આઠ મહિનાથી પગાર આપવાનું બંધ કર્યું છે. પગાર કેમ નથી થતો તેનું કારણ પણ કોઈ આપતું નથી. સરકારના પેરોલ ઉપર હોવા છતાં પગાર ન થતો હોવાની વાતે સચિવાલયમાં ચર્ચા જગાવી છે.
દાદા પણ રાજકીય કાવા દાવા શીખ્યા. મુખ્યમંત્રીએ રહસ્ય ખોલ્યું
મૃદુ અને મક્કમ ગણાતા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ નિર્વિવાદ રહ્યા છે. રાજકીય કાવા દાવામાં તેમનું ક્યાંય નામ ન આવે. જોકે તાજેતરમાં જ જાહેર કાર્યક્રમમાં તેઓએ સ્વીકાર કર્યો કે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ પાસેથી તેઓ ઘણું શીખ્યા છે. જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં રાજકીય ઘા કેવી રીતે મારવો તે શીખ્યા. કોઈપણ સ્થિતિમાં ધીરજ અને હકારાત્મકતા મોટા સાહેબ પાસેથી શીખ્યા સાથે સમય આવે રાજકીય ઘા મારવાનું પણ તેઓ શીખ્યા. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના જ કાર્યકાળમાં ગુજરાત વિધાનસભા અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થામાં ભાજપે રેકોર્ડ બ્રેક વિજય મેળવ્યો. કદાચ આ રાજકીય કાવાદાવાનું પરિણામ હોઈ શકે.
જેપીસીમાં મુખ્ય સચિવ છવાઈ ગયા, જોકે માસ્ટર માઈન્ડ કોઈ અલગ?
‘વન નેશન વન ઈલેક્શન’ના સંદર્ભમાં ત્રણ દિવસ માટે જોઈન્ટ પાર્લામેન્ટ્રી કમિટીએ ગુજરાતનો પ્રવાસ કર્યો. આ પ્રવાસ દરમિયાન ગિફ્ટ સિટીમાં મુખ્ય સચિવ એમ. કે. દાસ દ્વારા ‘વન નેશન વન ઈલેક્શન’ના ફાયદા ઉપર પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરાયું. આ પ્રેઝન્ટેશન ખૂબ અદભુત હોવાનું જેપીસીના ચેરમેન પી. પી. ચૌધરીએ મીડિયા સમક્ષ સ્વીકાર કર્યો. તેના જ આધારે દેશના તમામ રાજ્યોના મુખ્ય સચિવને ગુજરાતના મુખ્ય સચિવની જેમ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાનો પણ આદેશ થયો. મુખ્ય સચિવ એમ. કે. દાસના ચારેતરફ વખાણ થઈ રહ્યા છે. જોકે પડદા પાછળ એક મંત્રીની મહત્વની ભૂમિકા આ પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કરવામાં હોવાની ચર્ચા છે. એમ કે દાસના પ્રેઝન્ટેશન પાછળ કેબિનેટના જ સિનિયર મંત્રીની મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. મુખ્ય સચિવે જેપીસી સમક્ષ પ્રેઝન્ટેશન કર્યું તે પહેલા સરકારમાં ઉચ્ચ લેવલની બેઠકમાં આ પ્રેઝન્ટેશન કરાયું હતું. આ પ્રેઝન્ટેશન જોઈને સિનિયર મંત્રીએ તેમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ફેરફાર કરાવ્યા. આ ફેરફાર બાદ જ પ્રેઝન્ટેશનના ખૂબ વખાણ થઈ રહ્યા છે. ભલે નામ મુખ્ય સચિવનું હોય, પણ પાછળનો માસ્ટર માઈન્ડ કોઈ અલગ છે.
સત્તા ભાજપની આવી, પણ પ્રમુખ કોંગ્રેસી રહેશે
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભારે બહુમતીથી ભાજપ જીત્યું છે. જો કે આણંદ અને મોરબીમાં ભાજપના વિજય બાદ પણ પ્રમુખ કોંગ્રેસી બન્યા. અત્યારે રાજ્યભરમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ સહિતના હોદ્દેદારોની વરણી થઈ રહી છે. રોટેશન પદ્ધતિના કારણે પ્રમુખપદ એસસી અનામત હોવાના લીધે આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. મોરબી અને આણંદ જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપ પાસે એસસી કેટેગરીમાં વિજેતા ઉમેદવાર ન મળ્યા આથી કોંગ્રેસના એસસી કેટેગરીના ઉમેદવારને ફરજિયાત પ્રમુખ તરીકે સ્વીકારવાનો વખત આવ્યો છે. આણંદ જિલ્લા પંચાયતમાં પરિણામ બાદ જ કોંગ્રેસે કવાયત હાથ ધરી હતી. કોંગ્રેસના નેતા ભરતસિંહ સોલંકીએ ચૂંટણી પંચ સમક્ષ પણ ભાજપ પાસે એસસી કેટેગરીના મહિલા ઉમેદવાર ન હોવાની અને ખોટું પ્રમાણપત્ર રજૂઆત કરી હતી. ભાજપના મહિલા ઉમેદવારે જાતિનો દાખલો રજૂ ન કરી શક્તા તેમનું ફોર્મ રદ થયું અને આખરે પ્રમુખ પદે કોંગ્રેસના ઉમેદવારનો વિજય થયો. ભાજપના રાજકીય મેનેજમેન્ટે ચૂંટણી અગાઉ આ સમસ્યા સંદર્ભે અનેક જગ્યાએ ઉકેલ શોધ્યો હતો. ઘણી જગ્યાએ સામાન્ય બેઠક ઉપર પણ એસસી કેટેગરીના ઉમેદવારને ઊભા રાખી વિજય બનાવ્યા હતા. જોકે મોરબી અને આણંદમાં ભાજપનું મેનેજમેન્ટ ખોટું સાબિત થયું.
રાજકીય જ નહીં પણ ખેલના મેદાનમાં બે મંત્રી મહારથી
રવિવારના દિવસે ભાજપના બે મંત્રીઓએ સાબિત કર્યું કે, તેઓ રાજકારણમાં જ નહીં પણ ખેલના મેદાનમાં પણ મહારથી છે. કેન્દ્રીય રમત ગમત મંત્રી મનસુખ માંડવીયાએ ગાંધીનગરમાં કબડ્ડીના મેદાનમાં ઉતરી હાથ અજમાવ્યો. તો ગુજરાતના રમત ગમત મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ અમદાવાદમાં યોજાયેલી ‘સન્ડે ઓન સાયકલ’ માં હેલ્મેટ પહેરી સાયકલિંગ કરી પોતે ફીટ હોવાની સાબિતી આપી. જોગાનુજોગ બંને મંત્રીઓ રમતગમત મંત્રાલય સાથે જોડાયેલા છે અને બંનેએ રવિવારે માત્ર રાજકીય જ નહીં પણ ખેલના મેદાનમાં પણ શારીરિક રીતે ફીટ હોવાની સાબિતી આપી.