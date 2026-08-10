/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : પાટનગરમાં નવી ગોસિપ શરૂ, કયા મહિલા અધિકારી હવે પછીના મુખ્ય સચિવ બનશે?

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
પનીર પર પ્રફુલ પાનસરિયાનો પ્રતિબંધ - સાઉથના ફિલ્મી હીરોનો અંદાજ
આરોગ્ય વિભાગમાં સ્વતંત્ર હવાલો ધરાવતા મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયા થોડા સમયથી એક્શન હીરોની ભૂમિકામાં છે. સાઉથ ફિલ્મના હીરો હોય એ પ્રકારે તેમના વિભાગમાં કામગીરી કરી રહ્યાં છે. ભાવનગરમાં અધિકારીઓની સાફ-સફાઈ કરી દાખલો બેસાડ્યો. એનાલોગ પનીર બટર પરના પ્રતિબંધમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. મહારાષ્ટ્ર બાદ ગુજરાત એનાલોગ ડેરી પ્રોડક્ટ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ પાસે તાત્કાલિક એક્શન લેવડાવી રાજ્યભરમાં રેડ કરી ભેળસેળ યુક્ત ખાદ્ય પદાર્થો હવે ગુજરાતમા નહીં ચાલે તે સંદેશો પાનસેરીયાએ આપ્યો. પોલીસનો સહયોગ મેળવી એનાલોગ ડેરી પ્રોડક્ટ બનાવતી ફેક્ટરીઓ સામે લાલ આંખ કરી. ચાંદીપુરા વાયરસ કે જેની કોઈ દવા નથી તેમાં પણ લાચારી વ્યક્ત કરવાની જગ્યાએ એક્શન લીધા. ચાંદીપુરા વાયરસ થી 23 ના મૃત્યુ થયા છે. જો કે જ્યાં એક મૃત્યુ છે ત્યાં બીજું મૃત્યુ ન થાય તેવી કામગીરી મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરીયાની ટીમે કરી.
કેબિનેટ અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓની નોખી જોડી
દર વખતે મંત્રીમંડળમાં કેબિનેટ અને રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીઓની જોડી બનતી હોય છે. ગત કેબિનેટમાં ઋષિકેશ પટેલ અને હાલના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની જોડી હતી. આ વખતે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી કૌશિક વેંકરીયા, કેબિનેટ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પ્રવીણ માળીની જોડી બની છે. સામાન્ય સંજોગોમાં કેબિનેટ અને રાજ્યકક્ષાનો એક જ વિભાગ આવતો હોય એટલે આ લોકો સાથે હોય છે. જો કે બુધવારની કેબિનેટ બેઠકમાં હાજરી આપવા એક જ ગાડીમાં આવે છે. કૌશિક વેંકરીયા હર્ષ સંઘવીની ગાડીમાં અને અર્જુન મોઢવાડિયા પ્રવીણ માળીની ગાડીમાં સાથે આવે છે. ભૂતકાળમાં કેબિનેટ મંત્રી સાથે રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીને બનતું ન હોવાના પણ દાખલા છે. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓને કેબિનેટ મંત્રી ફાઈલ મોકલતા ન હોય કે નિર્ણયમાં સહભાગી ન બનાવતા હોય તેવા પણ દાખલા હતા.
મહિલા IAS અધિકારીઓમાં હોડ લાગી
ગુજરાતમાં મુખ્ય સચિવ એમ. કે. દાસ ડિસેમ્બરના અંતમાં વય મર્યાદાના કારણે નિવૃત્ત થશે. જોકે વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત જાન્યુઆરીમાં હોવાના કારણે ત્રણ મહિનાથી છ મહિના સુધીનું એક્સટેન્શન મળશે તેવી સંભાવના વધુ છે. જો કે ગુજરાતમાં એ પછી મુખ્ય સચિવ કોણ તેની ચર્ચા અત્યારથી શરૂ થઈ ગઈ છે. સિનિયર IAS અધિકારીઓ મહિલા આઈએએસ અધિકારીઓની જ લાઈન છે. અંજુ શર્મા, ડી. થારા અને જયંતિ રવિના નામો મોખરે છે. ડી.થારા દિલ્હી ડેપ્યુટેશન ઉપર છે. એટલે અત્યારે તો અધિકારીઓ ખાનગીમાં કયા મહિલા અધિકારી હવે પછીના મુખ્ય સચિવ બનશે તેની ગોસિપમાં રસ લઈ રહ્યા છે.
ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાની નોખી પહેલ
આપ પક્ષના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાની આ ધારાસભ્ય તરીકે ની પ્રથમ ટર્મ છે. જો કે બોલવાની વાકછટા અને વિરોધ કરવાની રીત ધ્યાન ખેંચે તેવી છે. વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર ત્રણ દિવસનું મળવાનું છે. આ સત્ર માટે વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. ટેકનોલોજીના જમાનામાં પોતાના સોશિયલ મીડિયાના તમામ પ્લેટફોર્મ ઉપર વિધાનસભામાં કયા કયા પ્રશ્નો ઉઠાવવા જોઈએ તેના સૂચનો આમ પ્રજા પાસે માંગ્યા છે. વિસાવદરના ખેડૂતો કે સામાન્ય વેપારી કે નાગરિક પોતાના પ્રશ્ન ગોપાલ ઈટાલિયાને મોકલી રહ્યા છે. ત્રણ દિવસના સત્રમાં ગોપાલ ઈટાલિયાના ભાગે કેટલા પ્રશ્ન પૂછવાના આવશે તેનો અંદાજ લગાવી શકાય. પણ પ્રજા સાથે ધારાસભ્ય કેવી રીતે જોડાઈ શકે તેનું આ આદર્શ ઉદાહરણ બની શકે.
ભાજપમાં શિસ્ત નહિ, અશિસ્તતા સપાટી પર આવી
ભાજપ શિસ્તબદ્ધ પાર્ટી તરીકે જાણીતી છે. પણ હમણાં થોડા દિવસોથી જાહેર જીવનની અશિસ્ત સામે આવી રહી છે. આદિવાસી ખેડૂતોના પ્રશ્ને સાંસદ મનસુખ વસાવા ધરણા પર બેસવાની વાત કરે. અપશબ્દો બોલતો સાંસદ અને ધારાસભ્યોના વીડિયો વાયરલ થાય. મહિલા કાર્યકર્તાઓને શોષણની ફરિયાદ કરતા કાગળ લખવા પડે. સુરતમાં મારામારી અને હુમલા સુધીની ઘટનાઓ બને. આ તમામ ભાજપ માટે લાલબત્તી સમાન ગણાશે.