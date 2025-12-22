ગાંધીનગરના કાવાદાવા : પોલીસના ‘વિકાસ’ માટે ત્રણ મહિનાની વધુ ‘સહાય’ કે નવો ચહેરો, મોઢવાડિયા પ્રવક્તા બને તો નવાઈ નહિ!
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ 'ગાંધીનગરના કાવાદાવા'
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ 'ગાંધીનગરના કાવાદાવા.'
ગુનેગારો માટે ગુજરાત પોલીસનો સ્પષ્ટ સંકેત : કાયદામાં રહેશો તો ફાયદામાં રહેશો, નહિ તો ગુજરાત પોલીસની ગોળીનો ભોગ બનશો
ગુજરાતમાં છેલ્લા દોઢથી બે મહિનામાં પોલીસ દ્વારા આરોપીઓ ઉપર છ વખત ફાયરિંગ કરવાની ઘટના બની. એન્કાઉન્ટરના મુદ્દે ભૂતકાળમાં ગુજરાત પોલીસે કાઠું કાઢ્યું હતું. ભૂતકાળના અનેક એન્કાઉન્ટર પોલીસ ચોપડે નોંધાયા છે. જોકે એ સમય મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો હતો. પણ હવે ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનો સમય આવ્યો છે. ગુજરાતમાં એક સમયે પોલીસ ફાયરિંગમાં આરોપી કે ગુનેગારના મૃત્યુ પછી કોર્ટ કેસ કે અન્ય કારણોસર વિવાદ થતો હતો. જેમાં પોલીસના મોરલને અસર થઈ. જેનાથી પોલીસની જોખમ લેવાની તાકાત સતત ઘટી હતી. તેના કારણે પોલીસની ઈમેજમાં પણ અસર થઈ. ગુનેગારોમાં પોલીસ માટેનો ભય ઘટ્યો પણ ખરો.
જોકે ફરી પાછો એક વખત ગુજરાતમાં પોલીસનો રોલ બદલાઈ રહ્યો છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી જાહેરમાં પોલીસને અનેક પ્રકારની છૂટછાટો આપી મોરલ સપોર્ટ આપી રહ્યા છે. હવે એ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે કે ગુજરાતમાં એન્કાઉન્ટર સ્પેશિયાલિસ્ટ પોલીસ બની છે. કાયદાની ભાષામાં અને મર્યાદામાં એન્કાઉન્ટર થવા લાગ્યા. છેલ્લા બે માસની અંદર છ ઘટના બની. ગાંધીનગરમાં સાયકો કિલરનું એન્કાઉન્ટર કરાયું. પ્રજાનો આક્રોશ પણ શાંત થયો અને પોલીસનું મોરલ પણ વધ્યું. ગાંધીનગરથી શરૂ કરીને સુરત, નવસારી, અમદાવાદ અને રાજકોટમાં ગંભીર ગુનેગાર સામે પગમાં ગોળી મારી પોલીસે સ્પષ્ટ સંદેશો આપ્યો. હાલ પગમાં જ ગોળી વાગી છે, નહીં તો છાતીમાં કે લમણે પણ પોલીસની ગોળી વાગી શકે છે. હર્ષ સંઘવીનો ગુનેગારોને ‘કાયદામાં રહેશો તો ફાયદામાં રહેશો નહીં તો ગુજરાત પોલીસની ગોળીના ભોગ બનશો’ સંદેશો સ્પષ્ટ છે. અગાઉ ગુજરાતમાં એન્કાઉન્ટર માટે જાણીતા પોલીસ અધિકારીઓ નિવૃત્ત થયા છે. હવે પોલીસની નવી પેઢી રણ મેદાન સંભાળી રહી છે. છેલ્લે ગાંધીનગરમાં નિર્દોષ પાંચ વર્ષની બાળકી પર રેપ કરનાર આરોપી પર મહિલા પોલીસ અધિકારીએ ફાયરિંગ કર્યું. પોલીસે ફાયરિંગ કરીને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને ગુજરાત પોલીસનો ગુનેગારો માટેનો અભિગમ સ્પષ્ટ કર્યો.
પોલીસના વિકાસ માટે ત્રણ મહિનાની વધુ સહાય કે નવો ચહેરો
ગુજરાત પોલીસમાં અત્યારે સૌથી વધુ ચર્ચા રાજ્યના પોલીસવડા કોણ તેની થઈ રહી છે. પોલીસવડા વિકાસ સહાયને નિવૃત્ત બાદ છ માસનું એક્સટેન્શન ડિસેમ્બરના અંતમાં પૂર્ણ થાય છે. સરકાર પાસે વિકાસ સહાયને વધુ ત્રણ થી છ મહિના એક્સટેન્શન આપવાનો વિકલ્પ ખુલ્લો છે. જો એક્સટેન્શન આપવામાં આવે તો ગુજરાત પોલીસમાં વિકાસ સહાયનું મોડલ ચાલુ રહેશે. અને ન આપવામાં આવે તો સૌથી સિનિયર પોલીસ અધિકારી કે. એન. એલ. રાવ અને ત્યાર પછી અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિક પોલીસના કેપ્ટન બની શકે. વર્તમાન સ્થિતિમાં સરકાર ગમે ત્યારે ગમે તે નિર્ણય લઈ શકે છે. જોકે પોલીસ વિભાગમાં એસીબીની ટ્રેપ કે અન્ય ઘટનાઓ આંતરિક રાજકારણ માટે જવાબદાર ગણાય છે. તાજેતરમાં જ એસીબીની રૂપિયા 30 લાખની ટ્રેપ પણ નવા પોલીસવડા સંદર્ભમાં જ થઈ હોવાની પોલીસ અધિકારીઓમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. કે. એન. એલ. રાવને સરકાર સાથે બહુ જામતું નથી. જ્યારે અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરની શાંત કે ઢીલી નીતિની છાપ સરકારને નવા પોલીસ વડા માટે મૂંઝવણમાં મૂકી રહી છે.
આઈએએસ અધિકારી માથે વાળ ઉગાડશે
રાજ્યના બહુચર્ચિત એવા એક આઈએએસ અધિકારી આજકાલ પોતાના માથા ઉપર ટાલ પડવાથી ચિંતિત છે. સરકારમાં એક સમયે દબદબો ભોગવતા આ અધિકારી અત્યારે સાઈડ પોસ્ટિંગ ભોગવી રહ્યા છે. આ અધિકારીએ તાજેતરમાં જ પોતાની ટાલ પડવાના મુદ્દા પર અનેક નિષ્ણાત તબીબોની સલાહ લીધી. આખરે આ તબીબોની શાળાના આધારે જ તેઓએ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવાનો નિર્ણય કર્યો. હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે ચાર પાંચ સીટિંગ પણ કરી લીધા છે. હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવી લીધા છે. માથે કોથળી બાંધી ફાઈલો સાથે ફરતા પણ દેખાય છે. યુવા દેખાવાના આ પ્રયત્ન અત્યારે આઇએએસ અધિકારીઓમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. કેટલાક અધિકારીઓ એવી પણ કોમેન્ટ કરી રહ્યા છે કે અત્યાર સુધી દબદબાવાળી જગ્યાઓ ભોગવેલા આ અધિકારીને હવે સાઈડ પોસ્ટિંગ હોવાના કારણે પોતાની પર્સનાલીટી પર ધ્યાન આપવાનો સમય મળ્યો છે.
લો બોલો.. સરકારની ઉલટી ગંગા.. કામ વગરનાને મફત પગાર અને કામ કરનાર પગારથી વંચિત
સરકારી તંત્રમાં નિયમો અને પરિપત્રોને કારણે વિચિત્ર સ્થિતિનું નિર્માણ થતું હોય છે. મંત્રી મંડળમાં કામ કરતા અધિકારી કર્મચારીઓ માટેના વિચિત્ર નિયમો છે. જુના મંત્રીમંડળના પીએ-પીએસનું દોઢ બે મહિને ઠેકાણું પડ્યું. આખરે તેઓને અલગ અલગ વિભાગોમાં નિમણૂકો અપાઈ. જુના પીએ-પીએસને કામ વગર પણ સરકારી તિજોરીમાંથી પગાર મળતો રહ્યો. તેનાથી બિલકુલ ઉલટું મંત્રીમંડળના સભ્યો પાસે ઓફિસ બોય તરીકે કામ કરતા કર્મચારીઓને છેલ્લા બે મહિનાથી પગારથી વંચિત રહેવું પડ્યું છે. વર્ગ-4 ના આ કર્મચારીઓ કરાર આધારિત હોવાને કારણે તેઓને નિમણૂંક આપવામાં આવી નથી. પણ જે-તે મંત્રીઓ પાસે તેઓ કામ કરી રહ્યાં છે. કાગળ પર નિમણૂંક ન આપી હોવાના કારણે બે મહિનાથી પગારથી વંચિત રહ્યા છે. નાનો કર્મચારી છે એટલે તેની આર્થિક સ્થિતિ પણ નબળી હોય. મંત્રી કે સરકારને તેની ચિંતા ક્યાં છે. હા ચોક્કસ કેટલાક મંત્રીઓ દ્વારા આવા પગારથી વંચિત વર્ગ-4 ના કર્મચારીને આર્થિક સંકળામણ ન અનુભવી પડે તેના લીધે મુઠ્ઠીમાં રૂપિયા પણ આપ્યા છે. જોકે આ તમામ મંત્રીઓને ત્યાં નથી થયું. કેટલાક વર્ગ-4ના કર્મચારી માટે ઘર ચલાવવું પણ મુશ્કેલ બન્યું છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે હવે ધીરે ધીરે કરાર આધારિત વર્ગ-4ના કર્મચારીને મંત્રીના ભલામણ પર નિમણૂંક મળી રહી છે એટલે તેમનો પગાર મળતો થશે. જે પગાર નહીં મળ્યો હોય તે પણ મળશે. જોકે સવાલ એ છે કે આવા કર્મચારીઓ માટે મંત્રીએ કે સરકારે અગાઉથી વિચાર કરવો જોઈતો હતો.
અર્જુન મોઢવાડિયા પ્રવક્તા બને તો નવાઈ નહિ
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં સત્તાવાર રીતે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી પ્રવક્તાની ભૂમિકામાં છે. જોકે તાજેતરમાં ખેડૂતો સહિતના મુદ્દા ઉપર મીડિયાને ખૂબ સારી રીતે અર્જુન મોઢવાડિયાએ પ્રેસ સંબોધન કર્યું. અર્જુન મોઢવાડિયા અને મીડિયા સામે તેમના વિભાગ સિવાય આવતા નવી ચર્ચા શરૂ થઈ, કે શું અર્જુન મોઢવાડિયા સરકારના પ્રવક્તા બનશે. આમ તો ખેડૂતોના મુદ્દા ઉપર કોંગ્રેસે સરકારને ઘેરવાનો પ્રયત્ન કર્યો એટલે કદાચ સરકારે કોંગ્રેસમાંથી જ આવેલા અર્જુન મોઢવાડિય ને મીડિયા સામે ઉભા કર્યા. જોકે અર્જુન મોઢવાડિયા હોશિયાર અને બોલવામાં ચતુર પણ છે. વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે હતા. ત્યારે સરકાર સામેની ચતુરાઈ અને શબ્દો ઉપરની પકડથી સરકાર સારી રીતે વાકેફ છે. એટલે કોંગ્રેસ સામે કોંગ્રેસનું જ હથિયાર મીડિયામાં વાપરવા સરકાર વિચારી શકે છે.
