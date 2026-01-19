ગાંધીનગરના કાવાદાવા : ગુજરાતમાં ‘જૂતા ફેંક તમાશા દેખ’ રાજનીતિ તેજ બની, IAS-IPS બદલીમાં હજી કમુરતા
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Trending Photos
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
મુખ્યમંત્રી ઉર્ફે ‘દાદા’નું વજન ઘટ્યું..
રાજકીય રીતે વજન વધે અને શારીરિક રીતે મજબૂત બાંધા માટે વજન ઘટે તો સારું ગણાય. આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ ઉર્ફે દાદાનું રાજકીય વજન ઘટાડવાની હજુ કોઈની હિંમત નથી. પણ શારીરિક રીતે દાદાનું વજન ઘટ્યું છે. દિવાળી પહેલાથી દાદાએ ડાયટ પ્લાન શરૂ કર્યો છે. એક અંદાજ મુજબ થોડાક જ સમયમાં ચારથી પાંચ કિલો વજનમાં ઘટાડો નોંધાયો. મુખ્યમંત્રીના ડાયટ પ્લાનની સામાન્ય રીતે ચર્ચા નથી થતી. વિગતો મુજબ, છેલ્લા લાંબા સમયથી મુખ્યમંત્રી સાંજે ખીચડી ખાવાનું જ પસંદ કરે છે. થોડા સમય અગાઉ હોટલ તાજમાં સાંજનું ભોજનમાં મહેમાનો સાથે મુખ્યમંત્રીએ પોતાના માટે ખીચડી મંગાવી. મહેમાનોને સ્વાદિષ્ટ ભોજન કરાવ્યું, પણ પોતે ખીચડી ખાધી. મુખ્યમંત્રી નિવાસ્થાને પણ મોટાભાગે સાંજે ખીચડી મુખ્યમંત્રીને પીરસવામાં આવે છે. આમ તો ખીચડીનો ખોરાક પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પણ ખૂબ પ્રિય છે. મોટાભાગે સાંજે ભોજનમાં હળવું એટલે ખીચડી જ તેઓ લે છે. મુખ્યમંત્રીનું જ વજન ઘટ્યું છે તેવું નથી, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સુગર બંધ કરતાં તેમના વજનમાં પણ છ થી સાત કિલો ઘટાડો નોંધાયો છે. રાજનેતાઓમાં ભોજન લેવાની એક પેટર્ન પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની પણ છે, તેઓ સામાન્ય રીતે સાંજે 7:00 વાગ્યા પછી ભોજન લેતા નથી.
‘જૂતા ફેંક તમાશા દેખ’ની રાજનીતિ
રાજકારણમાં જૂતા મારવાની કોઈ વાત આવે તો સ્વાભાવિક રીતે ગોપાલ ઈટાલિયા યાદ આવે. કારણ કે પૂર્વ ગૃહમંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજા ઉપર જૂતુ ફેંકી તેમનો રાજકીય ઉદય થયો. ધારાસભ્ય પણ બન્યા. જોકે અત્યારે તેમની ઉપર જૂતા ફેંકવાની રાજનીતિ તેજ બની છે. તાજેતરમાં બીજી વખત જૂતું ફેંકવામાં આવ્યું. ગોપાલ ઈટાલિયા પર જૂતું ફેંકનારે દારૂ અને રૂપિયા આપી જૂતું ફેંકાવ્યું હોવાનું આક્ષેપ કરતાં રાજકીય ગરમાવો આવ્યો છે. આ આક્ષેપ સીધો ભાજપ ઉપર લગાવવામાં આવ્યો છે. ભાજપ દ્વારા આ સમગ્ર ઘટના કે આક્ષેપને આપ પાર્ટીનો જ પબ્લિસિટી સ્ટંટ ગણાવી હાથ ખંખેરી લીધા છે. સ્વ. મનમોહન સિંઘ દેશના પ્રધાનમંત્રી હતા ત્યારે પણ તેમની ઉપર જૂતું ફેંકવાની ઘટના બની હતી. દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ પર શાહી ફેંકવાની ઘટના બની હતી. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રીને લાફો મારવાના પ્રયાસની પણ રાજનીતિ થઈ હતી. આ બધી ઘટનાઓમાં ક્યાંકને ક્યાંક ગુજરાત કનેક્શન પણ ખૂલતા રહ્યાં છે. એટલે ગુજરાતમાં આવી ઘટનાઓ બને તો કોઈ નવાઈની વાત નથી. રાજકીય સ્તર નીચું આવ્યું છે તે એક વાસ્તવિકતા છે.
IAS અને IPSની બદલી, પોસ્ટીંગ જેવા અનેક નિર્ણયો માટે હજુ કમુરતા ચાલે છે
રાજ્ય સરકારમાં લાંબા સમયથી IAS અધિકારીઓની બદલીઓની રાહ જોવામાં આવી રહી છે. અનેક વિભાગો ચાર્જમાં ચાલે છે. થોડા સમય અગાઉ બદલી કરવામાં આવી ત્યારે હતું કે હવે ઝડપથી બીજી બદલીનું લિસ્ટ પણ આવશે. જોકે એવું થયું નથી. આ જ પ્રકારે ગૃહ વિભાગમાં પણ લાંબા સમયથી બદલીઓ તો બાજુ પર રાખો, પણ પોસ્ટિંગની પણ રાહ જોવામાં આવી રહી છે. આ તો વહીવટી પ્રક્રિયા છે પણ કેટલાક અધિકારીઓ કોમેન્ટ કરે છે કે હજુ કમુરતા પૂરા થયા નથી. સરકાર શુભ મુહૂર્તની રાહ જુએ છે.
ભાજપના કાર્યકર અને નેતાઓને JV નું ગીતાજ્ઞાન: બધી જગ્યાએ મહાભારત થઈ શકે
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ તાજેતરમાં મહાભારત ઉપર આપેલા ગીતા જ્ઞાનની સમજ ચર્ચાનો વિષય બની છે. અમદાવાદમાં "ગીતા વંદના" કાર્યક્રમમાં ભાગ લેતા ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખે મહાભારત માટે જવાબદાર કોણ તે પ્રશ્ન પૂછ્યો. આ પ્રશ્નના જવાબમાં જગદીશ વિશ્વકર્માએ કહ્યું કે, કૌરવોની દ્રષ્ટિએ પાંડવો, પાંડવોની દ્રેષ્ટિએ કૌરવ, ભગવાન કૃષ્ણની દ્રષ્ટિએ કર્મનો સિદ્ધાંત મહાભારત માટે કોઈ જવાબદાર નથી, જેને જે કર્મ કરવાનું હતું તે કર્મ કર્યું. કૌરવોનો નાશ થવાનો હતો એટલે નાશ થયો. જોકે ગાંધારીની દ્રષ્ટિએ મહાભારત માટે કૃષ્ણ જ જવાબદાર છે. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખે આ દ્રષ્ટાંત આપીને દ્રષ્ટિકોણનું મહત્વ સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. સામાન્ય રીતે આપણે કોઈપણ વાતમાં સામેવાળાને દોષ આપીએ છે પણ તેની જગ્યાએ આપણે સમજી કે સમજાવી શક્તા નથી તે વાતનો સ્વીકાર કરવાની વાત પણ જગદીશ વિશ્વકર્માએ કરી. જોકે આ પ્રદેશ પ્રમુખનું આ ગીતાજ્ઞાન અત્યારે ભાજપના કાર્યકરો અને નેતાઓમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. જે નેતાઓ અને કાર્યકરો નવા પ્રદેશ પ્રમુખ પછી સાઈડલાઈનમાં ગયા તેઓ કહી રહ્યા છે કે અમારા દ્રષ્ટિકોણનું શું?, ભાજપમાં કોઈ જૂથમાં નથી માત્ર ભાજપ માટે કામ કરે છે તેવા પણ કહી રહ્યાં છે કે, અમારા દ્રષ્ટિકોણનું શું? કદાચ અહીં પણ ભગવાન કૃષ્ણના દ્રષ્ટિકોણની જેમ કર્મનો સિદ્ધાંત જ કામ કરતો હોઈ શકે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે