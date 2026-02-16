ગાંધીનગરના કાવાદાવા : મહિલા અધિકારીની જાસૂસી સચિવાલયલમાં હોટ ટોપિક બન્યો, સૌના ફેવરિટ ‘ભઈલુ’ આખરે નિવૃત્ત થશે
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
‘ભઈલુ’ આખરે નિવૃત્ત થશે, 21 જેટલા IAS-IPS અધિકારીઓ નિવૃત્તિને આરે...
2026 ના વર્ષે રાજ્ય સરકારની સેવામાંથી સૌથી વધુ અધિકારીઓ નિવૃત્ત થશે. એક જ વર્ષમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ નિવૃત્ત થવાનો રેકોર્ડ 2026 બનાવશે. દિલ્હીથી પરત ભરેલા IPS અધિકારી શમશેરસિંહ પણ પોસ્ટિંગ વગર નિવૃત્ત થશે. ગાંધીનગરના કલેક્ટર મેહુલ દવે આ માસના અંતે નિવૃત્ત થશે. આ અધિકારીની વિશેષતા એ છે કે તેઓ હંમેશા હસતા અને પ્રેમથી સૌને સંબોધતા રહ્યા છે. જેમા ‘ભઈલુ’ શબ્દ સૌથી લોકપ્રિય બન્યો છે. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલના સીએમઓ કાર્યાલયથી માંડીને અનેક જિલ્લાઓ તેમજ એફએસએલ યુનિવર્સિટીના રજીસ્ટર સુધીની સેવાઓ આપી છે. આ જ પ્રકારના 21 જેટલા IAS અધિકારીઓ 2026 માં નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. જેમાં સૌથી વધુ ગેસ કેડરના અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.
આખરે ભાજપે પૂર્ણેશ મોદીને થાળે પાડ્યા, રાજકીય અજ્ઞાતવાસ પૂરો
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ પદે સી. આર. પાટીલના કાર્યકાળમાં અનેક રાજકીય નેતાઓ અજ્ઞાતવાસમાં ધકેલાઈ ગયા હતા. હવે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા આવા નેતાઓનો અજ્ઞાત વાસ પૂરો કરી રહ્યા છે. જેમાં એક નામ ગુજરાત વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ બનેલા પૂર્ણેશ મોદીનું આવે છે. સુરતની પશ્ચિમ વિધાનસભા બેઠકના ત્રણ ટર્મના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી રહેલા પૂર્ણેશ મોદીને પડતા મુકાયા બાદ રાજકીય રીતે અજ્ઞાતવાસ ભોગવતા હતા. રાહુલ ગાંધી સામેના કેસમાં પૂર્ણેશ મોદીને સફળતા મળી ત્યારે તેમનો રાજકીય વનવાસ પૂરો થશે તેવું માનવામાં આવતું હતું. જોકે તેમાં સફળતા ન મળી. હવે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ બદલાયા બાદ સત્તાવાર રીતે વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ પદે ભાજપના ધારાસભ્ય તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી. કોંગ્રેસમાંથી શૈલેષ પરમારે પણ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. જોકે સંખ્યાબળ કારણે વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ પદે પૂર્ણેશ મોદી 2027 ની વિધાનસભા ચૂંટણી સુધી રહેશે. ભાજપ પણ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ઉપયોગ કરશે. મંત્રીમંડળ કે સંગઠનમાં સ્થાન નહીં આપી પૂર્ણેશ મોદીને પણ વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ પદેથી સંતોષ માનવો પડશે.
ગુજરાત વિધાનસભાના બજેટ સત્રનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. 16 ફેબ્રુઆરીથી 25 માર્ચ સુધી બજેટ સત્ર ચાલશે. આ સત્ર દરમિયાન વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી સર્વેસર્વા ગણાશે. વિધાનસભા ગૃહમાં કોઈ પણ કામકાજ અધ્યક્ષની મંજૂરી વગર થઈ શક્તું નથી. કોઈપણ વાત વિવાદમાં અધ્યક્ષનું રુલિંગ આખરી ગણવામાં આવે છે. અધ્યક્ષ દ્વારા અપાયેલા નિર્ણય કે આદેશની ચર્ચા કે ટીકા કરી શકાતી નથી. ધારાસભ્ય, મંત્રી કે મુખ્યમંત્રીએ વિધાનસભા ગૃહમાં કશું પણ બોલવું હોય તો તેની અધ્યક્ષ પાસેથી મંજૂરી લેવી પડે છે. ચોથી જાગીર ગણાતા મીડિયા પણ વિધાનસભાના અધ્યક્ષે વિધાનસભાના રેકોર્ડ ઉપરથી દૂર કરેલા શબ્દો કે વાક્યો લખી શક્તા નથી. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી બન્યા બાદ અનેક વખત મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કે ટકોર કરી સંસદીય પ્રણાલીને નવી દિશા આપી છે. IAS કે IPS અધિકારીઓને દોડતા કર્યા હોવાના દાખલા હાજર છે. એટલે એવું ચોક્કસ કહી શકાય કે આ બજેટ સત્ર દરમિયાન વિધાનસભાના અધ્યક્ષ કે તેમની ખુરશી સર્વેસર્વા બની રહેશે.
મહિલા અધિકારીની જાસૂસી પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચી
ગાંધીનગરમાં રહેતા અને અન્ય જિલ્લામાં તાલુકા વિકાસ અધિકારી સમકક્ષ મહિલા અધિકારીની જાસૂસીનો મુદ્દો અધિકારીઓમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો. આ મહિલા અધિકારીની જાસુસી તેના જ પતિ દ્વારા કરાવવામાં આવતી હતી. પતિ પત્નીમાં મનમેળ નહીં આવતા છેલ્લા એક વર્ષથી અલગ રહે છે. છૂટાછેડાની મેટર પણ કોર્ટમાં ચાલે છે. કદાચ કોર્ટમાં પુરાવા રૂપે રજૂ કરી શકાય તે માટે પતિએ જાસુસ રોક્યા હતા. દિવસ અને રાત્રે આ મહિલા અધિકારીની ગતિવિધિ ઉપર નજર રાખવામાં આવતી. તેનો રિપોર્ટ જાસૂસ દ્વારા મહિલા અધિકારીના પતિને આપવામાં આવતો. જો કે થોડા દિવસ પહેલા મહિલા અધિકારીની ચપળતાથી ભાંડો ફૂટી ગયો. જાસૂસને પકડતા તેના મોબાઈલમાંથી કેટલાક પુરાવા મળ્યા. આથી મહિલા અધિકારીએ આ સમગ્ર મામલામાં પોલીસ ફરિયાદ પણ કરી છે. હવે આ ચર્ચા સચિવાલયના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓમાં હોટ ટોપિક બન્યો છે.
