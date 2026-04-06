ગાંધીનગરના કાવાદાવા : મહિલા IAS અધિકારીઓને ગુજરાતમાં નથી ફાવતું! પક્ષ વિરુદ્ધ કામ કરનારને ટિકિટ
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
- ચૂંટણીમા સરકાર-સંગઠનની અગ્નિ પરીક્ષા
- કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે બીજા નંબરે આવવાની સ્પર્ધા
- પક્ષ વિરુદ્ધ કામ કરનારને ટિકિટ
- મહિલા અધિકારીઓને ગુજરાતમાં નથી ફાવતું
- સરકારે એક જ અઠવાડિયામાં બદલી બઢતી અને વધારાના ચાર્જનો રેકોર્ડ કર્યો
Trending Photos
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
ચૂંટણીમા સરકાર-સંગઠનની અગ્નિ પરીક્ષા
ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર થઈ ચૂકી છે. ગત ચૂંટણીમાં ભાજપનો ભગવો છવાઈ ગયો હતો. સરકાર અને સંગઠન બંને માટે અગ્નિ પરીક્ષા સમાન બનશે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની ટીમ અને સંગઠનમાં ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની ટીમ માટે અગ્નિ પરીક્ષા સમાન બનશે. ભાજપનો ભવ્ય વિજય થશે તે નિશ્ચિત છે. જોકે ગત ચૂંટણી કરતા કેવા પરિણામ આવે છે તેની પર સૌની નજર રહેશે. પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને મળેલા પદ બાદ આ સૌથી મોટી ચૂંટણી આવી છે. સ્વાભાવિક છે તેના કારણે આ બંને નેતાઓ પર પર્ફોમન્સનું દબાણ રહેશે. ગુજરાતની રાજનીતિનો આ રોડ મેપ 2027 વિધાનસભા સુધી જાય છે. ઉમેદવારોની પસંદગીના ધારાધોરણ જુના જ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. જીત નિશ્ચિત હોવાના કારણે ભાજપમાં ટિકિટ માંગનારાઓની સંખ્યા વધે તે સ્વાભાવિક છે. ટિકિટની જાહેરાત પછી અસંતોષ કે નારાજગી પક્ષ વિરોધી ન બને તે જોવાની જવાબદારી ચૂંટણીનું પ્રથમ ચરણ બનશે. ચૂંટણીનું બીજું ચરણ સ્થાનિક નાગરિકોના લાંબા સમયથી પડતર રહેલા પ્રશ્નો એકાએક સામે આવશે. ચૂંટણીનો સમયગાળો ઓછો હોવાના કારણે લાંબા સમયની માંગણીઓ એક સાથે સામે આવતા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન રાજકીય વાતાવરણ બગડશે. જ્યારે ત્રીજું ચરણ પ્રજા અને પક્ષના આંતરિક અસંતોષને ઠારવાનુ બનશે. ચોથા ચરણમાં સૌથી વધુ મતદાન પોતાની તરફેણમાં થાય તે બની રહેશે. પાંચમું ચરણ જે જગ્યાએ પણ સત્તા મેળવવા ઓછી બેઠકો આવી છે ત્યાં તોડજોડની રાજનીતિ કરવી પડશે. આ તમામ ચરણોમાં સરકાર અને સંગઠનની આ વખતે અગ્નિ પરીક્ષા થશે.
કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે બીજા નંબરે આવવાની સ્પર્ધા
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પ્રથમ નંબરે ભાજપ રહેશે પણ હવે સાચો જંગ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે જામશે. બીજા નંબરે કોંગ્રેસ કે આમ આદમી પાર્ટી રહેશે એ રસપદ બનશે. ગુજરાતમાં હજુ સ્થાનિક કક્ષાએ મૂળભૂત કોંગ્રેસની વોટબેંક મજબૂત છે. જોકે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા પહેલીવાર સ્થાનિક કક્ષાએ નવી વોટબેંક ઊભી કરવાના પ્રયાસો આક્રમકતાથી થઈ રહ્યાં છે. અનેક સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં પ્રથમ વખત આમ આદમી પાર્ટીનુ ઝાડું ખાતું ખોલાવશે. કેટલીક જગ્યાએ સત્તાની નજીક પણ પહોંચી શકે છે. આપ પર્ફોર્મન્સ સુધારશે તો કોંગ્રેસનો સફાયો ગુજરાતમાં થઈ શકે. ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાતા પહેલા આપ દ્વારા ઉમેદવારોના લિસ્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે. કોંગ્રેસમાં આ વખતે હજુ કોઈ જાતનો કકળાટ સામે આવ્યો નથી. હવે જોવાનું એ રહે છે કે કોંગ્રેસ તેની મૂળભૂત વોટબેક થતી બીજા નંબરે રહે છે કે આમ આદમી પાર્ટી બીજા નંબરે આવે છે. પણ એટલું ચોક્કસ છે કે કોંગ્રેસ અને આપ પાર્ટીના વોટ ધ્રુવીકરણને કારણે ભાજપને આશ્ચર્યજનક લાભ મળશે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી તેનું આદર્શ ઉદાહરણ સાબિત થઈ હતી.
પક્ષ વિરુદ્ધ કામ કરનારને ટિકિટ
ઉમરેઠની પેટાચૂંટણીમાં ભાજપે સ્વર્ગસ્થ ગોવિંદ પરમારના પુત્ર હર્ષદ પરમારને ટિકિટ આપી છે. મુખ્યમંત્રીની હાજરીમાં હર્ષદ પરમારે વિજય મુહૂર્તમાં ફોર્મ ભર્યું. ભાજપે પિતાની જગ્યાએ હવે પુત્રને ટિકિટ આપી. હર્ષદ પરમાર પર ભૂતકાળમાં પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનારનું પણ લેબલ વાગેલું છે. સામાન્ય રીતે પક્ષ વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરનારને ટિકિટ આપવામાં આવે એટલે સ્થાનિક કક્ષાએ વિરોધ થતો હોય છે. પક્ષ પણ આવા વ્યક્તિઓથી અંતર જાળવતી હોય છે. જોકે વોટ બેંકની રાજનીતિમાં હર્ષદ પરમાર ફાવી ગયા છે. પિતાના મૃત્યુ બાદ ખાલી પડેલી બેઠક પર પુત્રને ટિકિટ આપી ભાજપે મતદારોના ઈમોશનલ કાર્ડ ખેલ્યું છે અને લાભ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો. મોટાભાગના કેસમાં આ રણનીતિ દરેક રાજકીય પક્ષની રહેતી હોય છે. જોકે હર્ષદ પરમારને ટિકિટ આપીને પેટા ચૂંટણી ભાજપે પોતાના તરફ કરી લીધી છે.
મહિલા અધિકારીઓને ગુજરાતમાં નથી ફાવતું
ગુજરાત કેડરના બે મહિલા IAS અધિકારીઓ પુનઃ દિલ્હી ડેપ્યુટેશન પર જવાના ઓર્ડર થયા. 1996 બેચના IAS અધિકારી મોના ખંધાર અગ્ર સચિવ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી તેમજ સિવિલ સપ્લાયમાં ફરજ બજાવતા હતા. મૂળ મુંબઈમાં જન્મેલા મોના ખંધાર હવે પુનઃ દિલ્હી ડેપ્યુટેશન પર જશે. દિલ્હીમાં અધિક સચિવ સામાજિક ન્યાય વિભાગમાં ફરજ બજાવશે. આ જ રીતે 2001 બેચના મહિલા IAS અધિકારી આરતી કંવરને પણ દિલ્હી ડેપ્યુટેશન પર જવાનો ઓર્ડર થયો છે. દિલ્હીમાં ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયમાં ફરજ બજાવશે. આ બંને મહિલા અધિકારીઓ થોડા વર્ષો પહેલા જ દિલ્હી ડેપ્યુટેશનથી ગુજરાત ફર્યા હતા. હવે પુનઃ દિલ્હી ડેપ્યુટીશન પર જઈ રહ્યા છે. તેના કારણે કેટલાક IAS અધિકારીઓમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. કેટલાક અધિકારીઓએ કોમેન્ટ પણ કરી કે આ બંને મહિલા અધિકારીઓને ગુજરાતમાં નથી ફાવતું.
સરકારે એક જ અઠવાડિયામાં બદલી બઢતી અને વધારાના ચાર્જનો રેકોર્ડ કર્યો
સામાન્ય રીતે અધિકારીઓની બદલી અને બઢતી કે ખાલી જગ્યાઓ ઉપર ચાર્જ સોંપવો તે વહીવટી પ્રક્રિયા છે. વર્ષ દરમિયાન તે નિયમિત રીતે થતી રહેતી હોય છે. જોકે છેલ્લા એક જ અઠવાડિયામાં 700 થી વધુ અધિકારીઓના ઓર્ડર કરીને સરકારે રેકોર્ડ તોડ્યો છે. IAS કે IPS હોય કે પછી વર્ગ-1 થી માંડી વર્ગ-3 સુધીના અધિકારીઓની મોટા પાયે બદલી બઢતી કે વધારાનો ચાર્જ સોંપવાના રાતોરાત ઓર્ડર થયા. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર થાય તે પહેલા ઓર્ડર કરીને સરકારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી થશે જાહેર તેની આગાહી કરી દીધી હતી. 35 થી વધુ DYSP ને એસડીપીઓનો ચાર્જ સોંપી દીધો. ચૂંટણીમાં જગ્યા ખાલી ન રખાય તે માટે ચાર્જ સોંપવાનો નવતર પ્રયોગ સરકારે કર્યો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે