ગાંધીનગરમાં ગંદા પાણીથી રોગચાળો ફાટ્યો : સિવિલમાં 104 બાળકો એડમિટ, આરોગ્ય વિભાગ દોડતું થયું

Indore Water Contamination Tragedy : ગાંધીનગરમાં પાણીજન્ય રોગચાળાના કેસોમાં વધારો... ટાઈફોડના 67થી વધુ કેસ નોંધાતા આરોગ્ય તંત્ર થયું દોડતું... આરોગ્ય તંત્રની ટીમ દ્વારા હાથ ધરાયો ડોર ટુ ડોર સર્વે...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 03, 2026, 01:31 PM IST

Gandhinagar News ; ગાંધીનગરમાં પાણીજન્ય રોગચાળાના કેસોમાં વધારો થતા આરોગ્ય વિભાગ એકાએક દોડતું થયું છે. આ સાથે જ ચોંકાવનારો આંકડો સામે આવ્યો છે કે, ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલના પીડિયાટ્રિક વોર્ડમાં એકસ્થા 104 બાળકો એડમિટ કરાયા છે.

ગાંધીનગરમાં ઈન્દોરવાળી થવાનો ડર 
દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેર તરીકે ઓળખાતા ઈન્દોરના ભાગીરથપુરા વિસ્તારમાં નર્મદા જળ સપ્લાયના નામે નાગરિકોને માનવ મળમૂત્ર મિશ્રિત પાણી પીવડાવવામાં આવતા 14 લોકોના મોત થયા છે, જેણે સમગ્ર તંત્ર સામે ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે. ત્યારે આવી ભયાનક સ્થિતિ ગુજરાતના પાટનગરમાં પણ ઉભી થાય તેવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે. કારણ કે, ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડના કેસોમાં અચાનક ઉછાળો આવ્યો છે. 

67 ટાઈફોઈડના કેસ આવતા તંત્ર દોડતું થયું 
રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં ટાઇફોઇડનો રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે. છેલ્લાં કેટલાક દિવસોમાં ટાઇફોઇડના કેસોમાં અચાનક ઉછાળો આવ્યો છે. છેલ્લાં અઠવાડિયાથી અત્યાર સુધીમાં ગાંધીનગરમાં 67 ટાઇફોઇડના કેસ નોંધાયા છે. ગાંધીનગરના સેક્ટર 24, 26, 28 અને આદિવાળા, GIDC વિસ્તારમાં શંકાસ્પદ ટાઈફોઈડના કેસ નોંધાયા છે. 

ડોર ટુ ડોર સરવે શરૂ કરાવવો પડ્યો 
અચાનક વધેલા ટાઈફોઇડના કેસોના કારણે આરોગ્ય તંત્ર દોડતું થયું છે. ગાંધીનગર મનપાના આરોગ્ય વિભાગે 40 અલગ અલગ ટીમો બનાવીને કામ શરૂ કર્યું છે. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં આરોગ્ય વિભાગની ટીમે સર્વેલન્સ શરૂ કર્યું છે. ટાઈફોઇડ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમા આરોગ્ય વિભાગની ટીમે હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વે પણ શરૂ કરાયો છે. આ વિશે મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય અધિકારી કલ્પેશ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું કે, પીવાના પાણીમાં લીકેજ શોધવા પણ ગાંધીનગર મનપા કામે લાગ્યું છે. સેક્ટર 24, 26 અને 28 માં કેસો સામે આવ્યા છે. 31 જેટલા લોકોને સારવાર માટે દાખલ કરાયા છે. 

પીડિયાટ્રીક વોર્ડમાં 104 બાળકો એડમિટ 
પાટનગર ગાંધીનગરમાં પણ ઇન્દોર જેવી સ્થિતિ સર્જાય તેવું લાગી રહ્યું છે. ટાઈફોડના 67 કરતાં વધુ કેસ નોંધાતા હવે શહેરીજનોમાં ડર ભરાઈ ગયો છે. તો બીજી તરફ, ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલના સુપરીટેન્ડન્ટ મિતા પરીખે ટાઈફોઈડના કેસોને લઈને કહ્યું કે, હાલ 104 પીડિયાટ્રિક વોર્ડમાં બાળકો એડમિટ કરાયા છે. E-2 અને F-2 માં બાળકો એડમિટ અને એક નવું વોર્ડ શરૂ કરાયો છે. તમામ બાળકો 1 થી 16 વર્ષની વચ્ચેના છે. હાલ તમામ બાળકોની કન્ડિશન સારી છે. તેઓને ઝાડા અને ઉલટી જેવી બીમારી સામે આવી છે. હાલ વોર્ડ 24, 28 અને અદિવાડા જેવા વિસ્તારમાં સેમ્પલ લેવાની કામગીરી ચાલુ છે. જેમાં પાણી પીવાલાયક નથી તેવું પણ રિપાર્ટમાં સામે આવ્યું છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં આવા કેસો વધ્યા છે. 

ઈન્દોર ઘટનામાં 14 ના મોત, 2800 લોકો બીમાર
ઈન્દોરની ઘટનામાં પાણીની ગુણવત્તાનું સત્ય ગુરુવારે એમજીએમ મેડિકલ કોલેજ અને નગર નિગમની લેબમાં થયેલી સેમ્પલ તપાસના રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું હતું. પાણીના નમૂનામાં ઈ-કોલાઈ (E. coli) અને શિગેલા (Shigella) જેવા ઘાતક બેક્ટેરિયા મળી આવ્યા હતા, જે સીધા માનવ મળમાં જોવા મળે છે. આ વાતની પુષ્ટિ ખુદ જિલ્લા કલેક્ટર શિવમ વર્માએ કરી છે. દરમિયાન, ગુરુવારે વધુ એક દર્દીના મોત સાથે મૃત્યુઆંક વધીને 14 પર પહોંચી ગયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગત સોમવારે આ વિસ્તારમાં દૂષિત પાણી પીવાથી 100થી વધુ લોકો બીમાર પડ્યા બાદ હાહાકાર મચી ગયો હતો. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 2800 દર્દીઓ નોંધાયા છે, જેમાંથી 201 લોકોની વિવિધ હોસ્પિટલોમાં સારવાર ચાલી રહી છે. તેમાંથી 32 દર્દીઓ ICUમાં દાખલ છે, જેમની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે.

