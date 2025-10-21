Prev
RTO કચેરી આઠ દિવસ સુધી રહેશે બંધ, ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ માટે વેઈટિંગમાં થશે વધારો!

Gandhinagar News: 27 ઓક્ટોબરે કચેરી ખૂલતા જ અરજદારોનો ધસારો જોવા મળશે. RTO કચેરી આઠ દિવસ સુધી બંધ રહેશે ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ માટે વેઈટિંગમાં વધારો થશે

Last Updated: Oct 21, 2025, 11:22 AM IST

RTO કચેરી આઠ દિવસ સુધી રહેશે બંધ, ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ માટે વેઈટિંગમાં થશે વધારો!

Gandhinagar News: દિવાળીના પર્વને લઈને સરકારી કચેરીઓમાં આઠ દિવસની રજા જાહેર કરવામાં આવી છે, ત્યારે ગાંધીનગર આરટીઓ (RTO) કચેરી પણ આઠ દિવસ સુધી બંધ રહેશે અને સીધી 27 ઓક્ટોબરના રોજ ખુલશે. જાહેર રજાઓની વચ્ચે આવતા બે દિવસો પણ રજા આપી દેવાઈ હોવાથી આરટીઓ કચેરી આઠ દિવસ સુધી બંધ રહેશે.

કચેરી બંધ હોવાથી સ્વાભાવિક છે કે આ આઠ દિવસ દરમિયાન ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટની કામગીરી પણ સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. જેને કારણે કચેરી ખૂલતા જ ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ માટે અરજદારોનો મોટો ધસારો જોવા મળશે. આ પરિસ્થિતિને પગલે થોડા દિવસો માટે ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટના વેઈટિંગમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.

ગાંધીનગર આરટીઓમાં દૈનિક ટુ-વ્હીલર અને ફોર વ્હીલર મળીને અંદાજે 300થી 400 જેટલા ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે. આઠ દિવસ સુધી ટેસ્ટની કામગીરી બંધ રહેવાના કારણે, દિવાળી બાદ 27 ઓક્ટોબરે કચેરી ખુલશે ત્યારે અંદાજે ૨ હજારથી વધુ લોકો ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ માટે દોડી આવે તેવો અંદાજ છે. 

આટલી મોટી સંખ્યામાં અરજદારો એકસાથે આવવાના કારણે આગામી દિવસોમાં ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ માટે લાંબુ વેઈટિંગ જોવા મળી શકે છે. આરટીઓ તંત્રએ પણ આ સંભવિત ધસારાને પહોંચી વળવા માટેની તૈયારીઓ કરવી પડશે.
 

