ઠાકોર સમાજમાં પરિવર્તનનો વાયરો ફૂંકાયો : જૂના રિવાજોને તિલાંજલિ આપી, દારૂ માટે નવો નિયમ લાગુ

Thakor Samaj : સમસ્ત ઠાકોર સેનાનું બેઠકનું આયોજન. ઠાકોર સમાજની પહેલ, દારૂ પીતાં કે વેચતાં પકડાશે તો દંડ, સમાજમાંથી બહાર કરાશે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:59 AM IST

Gadhinagar News : ગુજરાતમાં સામાજિક પરિવર્તનનો વાયરો ફૂંકાયો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી વિવિધ સમાજ કેટલીક જૂની અને ખર્ચાળ પરંપરાઓને તિલાંજલિ આપી રહ્યા છે. સાથે જ સમાજના યુવાનો કોઈ અવળા રસ્તે ન જાય તે માટે નિયમો બનાવી રહ્યા છે. આવામાં અમદાવાદનો ઠાકોર સમાજ આગળ આવ્યો છે. 

ગાંધીનગર ખાતે સમસ્ત ઠાકોર સેનાની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. ઠાકોર સમાજની આ બેઠકમાં 500 થી વધુ આગેવાનો હાજર રહેશે. આ બેઠકમાં ઠાકોર સેનાના પ્રમુખ અલ્પેશ ઠાકોર તેમજ રાજ્યના વિવિધ જગ્યાએથી નિમણૂક કરાયેલા અગ્રણીઓ ભાગ લેશે. જેમાં સમાજમાં પ્રસરેલી બદીઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરાશે. આ સાથે જ સમાજના હિત માટે કેટલાક નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. 

અમદાવાદ જિલ્લામાં ઠાકોર સમાજ નશામુક્તિ માટે 2 નવી પ્રથા અમલમાં મૂકશે. સમાજની કોઈ પણ વ્ક્તિ દારૂ પીતાં કે વેચતાં પકડાશે કે તેની જાણ થશે તો સમાજ દ્વારા તે વ્યક્તિને રૂ.11000નો દંડ કરીને સમાજમાંથી બાકાત પણ કરાશે. આ પહેલથી પરિવારને કોઈ જરૂરિયાત હશે તો સમાજના અગ્રણી ભેગા થઈ નાનો-મોટો વ્યવસાય શરૂ કરવામાં મદદ પણ કરશે.

ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાને સક્રિય કરવા પ્રયાસો તેજ કરાયા છે, તેથી અલ્પેશ ઠાકોરે આજે ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાની બેઠક બોલાવી છે. ગાંધીનગરમાં આજે ઠાકોર સેનાની બેઠક મળી છે. જેમાં ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના 500 થી વધુ હોદેદારો હાજર રહેશે. ઠાકોર સેનાની આગામી દિવસોના કાર્યક્રમો અને રણનીતિ  નક્કી કરાશે. 
 

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
revolutionThakor Samajઠાકોર સમાજNew RulesGujarati News

