/કોણ છે મહેસાણા અને ગાંધીનગરના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ? જાણો કેટલી છે સંપત્તિ

તાજેતરમાં ક્રિસિલ ઈન્ટેલિજન્સની સાથે 360 ONE દ્વારા વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ-2026 જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ લિસ્ટમાં દેશભરમાં સૌથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા લોકોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. આ વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટમાં ગુજરાતના અનેક શહેરના ધનીકો પણ સામેલ છે. આજે અમે તમને મહેસાણા અને ગાંધીનગરના સૌથી વધુ ધનવાન લોકો વિશે માહિતી આપીશું.
360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ-2026
વન 360 વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટમાં મહેસાણાના કુલ બે વ્યક્તિઓ સામેલ છે. એકની સંપત્તિ 1 હજાર કરોડથી વધુ છે, જ્યારે બીજા વ્યક્તિને ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સના લિસ્ટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જેની સંપત્તિ 1 હજાર કરોડથી ઓછી છે.
મહેસાણાના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવે તો Smiti Somany મહેસાણાના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ છે. Smiti Somany સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડના મુખ્ય વ્યક્તિગત શેરહોલ્ડર અને પ્રમોટર ગ્રુપ સભ્ય છે, જે કંપનીમાં લગભગ 10.30% (1.32 મિલિયનથી વધુ શેર) નો નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવે છે. તેમની કુલ સંપત્તિ 1372 કરોડ રૂપિયા છે.
આ સિવાય મહેસાણાના બીજા સૌથી ધનવાન વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવે તો સેરા સેનિટરીવેરના ચેરમેન અને MD ડો. વિક્રમ સોમાનીનું નામ આવે છે. તેઓ 851 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ સાથે મહેસાણાના બીજા સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ છે.
કોણ છે ગાંધીનગરના સૌથી વધુ ધનવાન વ્યક્તિ?
360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ-2026 માં ગાંધીનગરના એક વ્યક્તિને ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સના લિસ્ટમાં સ્થાન મળ્યું છે. વિશાલ અજીતભાઈ મહેતા 480 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ સાથે ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સના લિસ્ટમાં સામેલ છે. વિશાલ મહેતા ઇન્ફીબીમ એવન્યુ સાથે જોડાયેલા છે. તેમની કંપની ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ સાથે જોડાયેલી છે. વિશાલ મહેતા ઇન્ફીબીમ એવેન્યુમાં ચેરમેન અને MD તરીકે કાર્ય કરે છે.