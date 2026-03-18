'રિવોલ્વર અને દારૂની પરમિટ મળે તો ગાંજો વાવવાની કેમ નહીં?' સોશિયલ મીડિયામાં ખેડૂતનો પત્ર વાયરલ
Gandhinagar News: કૃષી મંત્રીને રજૂઆત કરતો અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતનો પત્ર સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. આ ખેડૂતે તેના પત્રમાં લખ્યું છે કે, ‘હું જ્યારે 2012માં ખેતી કરતો ત્યારે ડીએપી ખાતરનો ભાવ 650 હતો અને તે હવે વધીને 1500, ડીઝલનો ભાવ 32થી વધીને 100, મજૂરી 100થી વધીને 500 થઈ ગઈ છે. ખેતીમાં વળતર નથી કે મોંઘવારીનો માર? અમરેલીના ખેડૂતે 'ગાંજો' વાવવાની પરમિટ માંગી!
Gandhinagar News: ગુજરાત જે ખેતી અને પશુપાલન માટે જાણીતું છે, ત્યાં અત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર એક પત્ર વાયરલ થયો છે જેણે સરકાર અને સમાજ બંનેને વિચારતા કરી દીધા છે. અમરેલી જિલ્લાના એક ખેડૂતે કૃષિ મંત્રીને પત્ર લખીને અનાજ કે કઠોળને બદલે 'ગાંજો' (Cannabis) વાવવાની મંજૂરી માંગી છે.
પત્ર પાછળનું મુખ્ય કારણ: આસમાને પહોંચેલી મોંઘવારી
ખેડૂતે પોતાના પત્રમાં 2012 અને 2026 વચ્ચેના ખેતીના ખર્ચની સરખામણી કરીને આર્થિક સંકડામણ વ્યક્ત કરી છે. પત્રમાં ટાંકવામાં આવેલા આંકડા ખેતીના વ્યવસાયમાં રહેલા જોખમો તરફ ઈશારો કરે છે. 2012માં DAP ખાતરની થેલી જે 650 રૂપિયામાં મળતી હતી, તેનો ભાવ હવે 1500 રૂપિયાની આસપાસ પહોંચી ગયો છે. ડીઝલનો ભાવ 32 રૂપિયાથી વધીને 100ની નજીક પહોંચ્યો છે, જ્યારે મજૂરી 100 રૂપિયાથી વધીને 500 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.
બિયારણ, જંતુનાશક દવાઓ અને ખેતીના ઓજારોમાં ભાવ બેથી ત્રણ ગણો વધી ગયો છે. ખેડૂતનું કહેવું છે કે આટલા ખર્ચ સામે ખેતપેદાશોના ભાવ ન મળતા હોવાથી હવે ખેતી કરવી મુશ્કેલ બની છે અને ખેડૂતોએ હિજરત કરવી પડે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
દારૂની પરમિટ હોય તો ગાંજાની કેમ નહીં?
આ પત્રમાં ખેડૂતે ધારદાર સવાલ કર્યો છે કે, "જો રાજ્યમાં દારૂ પીવા-વેચવાની પરમિટ મળતી હોય અને સ્વરક્ષણ માટે રિવોલ્વરની પરમિટ મળતી હોય, તો ખેડૂતોને આર્થિક ફાયદા માટે ગાંજો વાવવાની પરમિટ કેમ નહીં?" ખેડૂતે ખાતરી પણ આપી છે કે જો સરકાર પરમિટ આપે, તો તેઓ આગામી ચોમાસાની સિઝનથી સરકારના તમામ ધારાધોરણો અને કાયદાનું પાલન કરીને વાવેતરથી વેચાણ સુધીની પ્રક્રિયા કરવા તૈયાર છે.
નિષ્ણાતોનો મત અને કાયદાકીય સ્થિતિ
ભારતમાં NDPS Act (Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act) હેઠળ ગાંજાની ખેતી પર પ્રતિબંધ છે. જોકે, ઉત્તરાખંડ અને અન્ય કેટલાક રાજ્યોમાં ઔદ્યોગિક હેતુ (Industrial Hemp) માટે મર્યાદિત મંજૂરી આપવામાં આવે છે, પરંતુ નશાના હેતુ માટે તે ગુનો બને છે. આ પત્ર માત્ર એક માંગણી નથી, પરંતુ ખેતીમાં વધી રહેલા ખર્ચ અને અપૂરતા ટેકાના ભાવ (MSP) સામે ખેડૂતનો આક્રોશ છે."
અમરેલીના ખેડૂતનો આ પત્ર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં લોકોમાં મિશ્ર પ્રતિસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. કેટલાક લોકો તેને ખેડૂતોની મજાક માની રહ્યા છે, તો વળી ઘણા લોકો તેને ખેતીના વ્યવસાયની ગંભીર વાસ્તવિકતા તરીકે જોઈ રહ્યા છે. આ પત્રથી એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે ખેતીના ખર્ચ અને આવક વચ્ચેની ખાઈ ખેડૂતોને હતાશા તરફ ધકેલી રહી છે.
