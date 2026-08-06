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ગાંધીનગરમાં પિતા-પુત્રીના સંબંધોને કલંકિત કરતી શર્મનાક ઘટના: 4 વર્ષની માસૂમ દીકરી પર સગા પિતાએ આચર્યું દુષ્કર્મ

Gandhinagar News: ગાંધીનગરમાં એક અત્યંત શર્મનાક અને કાળજું કંપાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક સગા પિતાએ જ પોતાની 4 વર્ષની માસૂમ દીકરી પર દુષ્કર્મ આચર્યું છે. માતા-પિતા વચ્ચે ચાલી રહેલા મનદુઃખના કારણે માતાના ઘરેથી પિતા બાળકીને ઉઠાવી ગયો હતો અને ત્યારબાદ આ નરાધમે પોતાની જ માસૂમ દીકરીને હવસનો શિકાર બનાવી હતી. આ અમાનવીય કૃત્ય બાદ પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને દુષ્કર્મી પિતાની અટકાયત કરી લીધી છે અને ગુનો નોંધીને આગળની કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 06, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:18 AM IST
ગાંધીનગરમાં પિતા-પુત્રીના સંબંધોને કલંકિત કરતી શર્મનાક ઘટના: 4 વર્ષની માસૂમ દીકરી પર સગા પિતાએ આચર્યું દુષ્કર્મ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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