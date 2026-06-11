/ખેડૂતો સાથે છેતરપિંડી કરનારાઓની હવે ખેર નથી; કૃષિમંત્રીની કડક ચીમકી, ગેરરીતિ કરનારા સીધા જેલના સળિયા પાછળ જશે!

Gandhinagar News: રાજ્ય સરકાર દ્વારા જગતના તાત સાથે છેતરપિંડી કરનારા તત્વો સામે 'ઝીરો ટોલરન્સ' નીતિ અપનાવવામાં આવી છે. કૃષિ મંત્રીએ કડક ચેતવણી આપતા જણાવ્યું છે કે, બિયારણ કે ખાતરમાં ગેરરીતિ કરનારા, સંગ્રહખોરી કરનારા કે ડુપ્લિકેટ માલ વેચનારાઓ હવે સીધા જેલ ભેગા થશે. ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ આચરતા વિક્રેતાઓ કે સંસ્થાઓ સામે PBM એક્ટ હેઠળ કડક એક્શન લેવામાં આવશે, જેમાં લાયસન્સ રદ થવા ઉપરાંત ૬ મહિનાની જેલ અને દંડની જોગવાઈ છે.
આ ઝુંબેશ અંતર્ગત કૃષિ વિભાગે માત્ર ૩ મહિનામાં ૫૪ લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યા છે અને ૨ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધી છે, જ્યારે ગત વર્ષે ૨૪૬ લાયસન્સ રદ કરી ૨૬ વ્યક્તિઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. સરકારનો આદેશ સ્પષ્ટ છે કે રાજ્યના ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં અને ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળું ખાતર, બિયારણ તેમજ જંતુનાશક દવાઓ મળી રહેવી જ જોઈએ. કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ ગેરરીતિ આચરતા તત્વોને ચેતવણી આપી છે કે, ખેડૂતોના હિત-શત્રુઓ, ગેરકાયદેસર, પ્રતિબંધિત કે ઓછી ગુણવત્તાવાળી કૃષિ સામગ્રી વેચનારા કે સંગ્રહખોરી કરનારા તત્વોને રાજ્ય સરકાર સાંખી નહીં લે. મંત્રીએ આવા ગેરકાનૂની કામ કરતાં તત્વો સામે કાયદાનું શસ્ત્ર ઉગામીને કડક કાનૂની પગલાં ભરવા માટે કૃષિ વિભાગને સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યા છે.
મંત્રીએ કહ્યું કે, રાજ્ય સરકાર ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં ગુણવત્તાયુક્ત બિયારણ અને ખાતર મળે તે માટે સરકાર કટિબદ્ધ છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિનિયમ, ૧૯૫૫ હેઠળ ખાતર અને બિયારણની ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત કરતા કેન્દ્ર સરકારના ચોક્કસ હુકમો અમલમાં છે. આ કાયદા હેઠળ જો કોઈ પણ સંસ્થા કે વિક્રેતા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કે અનિયમિતતા આચરતા પકડાશે, તો ગુનાની ગંભીરતા જોઈને માત્ર લાયસન્સ જ રદ નહીં થાય, પણ તેમની સામે સીધી પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવશે.
મંત્રીએ જણાવ્યું હતુ કે આવી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા તત્વો અને ઇસમો સામે “ધ પ્રિવેન્શન ઑફ બ્લેક માર્કેટિંગ એન્ડ મેઈન્ટેનન્સ ઓફ સપ્લાઇ ઓફ એસેન્શિયલ કોમોડિટી (પીબીએમ) એક્ટ- ૧૯૮૦ હેઠળ જેલની સજા અને દંડ થાય તેવા કડક આદેશો આપી દેવાયા છે. આ ઉપરાંત જંતુનાશક દવામાં ગેરરીતિ બદલ “જંતુનાશક દવા અધિનિયમ-૧૯૬૮” હેઠળ ફોજદારી કાર્યવાહી થશે. સબસિડાઇઝ ખાતરની સંગ્રહખોરી, પુનઃ વેચાણ અને અન્ય ગેરરીતિ કરનાર સામે પણ PBM એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ખેડૂતોના હિતોના રક્ષણ માટે કૃષિ વિભાગ હસ્તકનું ગુણવત્તા નિયંત્રણ તંત્ર રાત-દિવસ એક કરીને સતત સતર્કતા સાથે કામ કરી રહ્યું છે. ચાલુ વર્ષે માત્ર ત્રણ જ મહિનામાં ૮૫ વિજીલન્સ ટીમોએ બિયારણ, ખાતર અને જંતુનાશક દવાના કુલ ૩,૫૨૬ ઉત્પાદકો અથવા વિક્રેતાઓ તેમજ ટેકનિકલ ગ્રેડ યુરિયા વાપરતા ૭૪ એકમોની સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી. જે દરમિયાન ગુણવત્તાની ચકાસણી માટે કુલ ૧,૦૬૦ નમૂનાઓ લેવામાં આવ્યા છે.
ગુજરાતમાં સ્થપાશે ભારતનું પહેલું Meta AI ડેટા સેન્ટર, રિલાયન્સ સાથે મળીને આ શહેર થશે તૈયાર
તપાસ દરમિયાન અનિયમિતતા જણાતા અત્યાર સુધીમાં ૭૫૨ વિક્રેતાઓને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. જ્યારે, નિયમોના ઉલ્લંઘન કરતા પકડાયેલા ખાતરના ૪૨, બિયારણના ૦૬ અને જંતુનાશક દવાના ૦૬ મળીને કુલ ૫૪ લાયસન્સ તાત્કાલિક અસરથી સ્થગિત કરી દેવાયા છે. આટલું જ નહીં, ગંભીર બેદરકારી બદલ ખાતરના એક અને જંતુનાશક દવાના એક મળી કુલ બે ઇસમો સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ટેકનિકલ ગ્રેડ યુરિયા વાપરતા ૨૨ એકમોની પણ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, તેમ કૃષિ મંત્રીએ ઉમેર્યું હતું. કૃષિ વિભાગ દ્વારા સબસિડીવાળા ખાતર પર પણ કડક વૉચ રાખવામાં આવી રહી છે, તેમ કહી મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, સરકારી સબસીડાઈઝ ખાતરનું વેચાણ કરતી તમામ પેઢીઓના POS મશીન, ભૌતિક જથ્થો, રેકોર્ડ અને બિલોની નિયમિત ચકાસણી થઈ રહી છે, જેથી કાળાબજારી અટકાવી શકાય. ચાલુ વર્ષમાં આજ-દિન સુધી કુલ ૪૬૭૪ ખાતર વિક્રેતાઓ અને ઉત્પાદકોની સ્થળ મુલાકાત લઈને, તેમાં રાસાયણીક ખાતરના વેચાણમાં નિયંત્રણ રહે અને કોઈ અનિયમિતતા ન થાય તે માટેના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે.
મંત્રીએ વધુ વિગતો આપતા કહ્યું કે, ગત વર્ષે કૃષિ વિભાગની 276 ટીમો દ્વારા આખા વર્ષમાં વિજીલન્સ સ્કવોર્ડ દ્વારા કુલ 6,380 ઉત્પાદકો, વિક્રેતાઓ અને શંકાસ્પદ એકમોની ચકાસણી કરાઈ હતી. જેમાં, ખાતર, દવા અને બિયારણના કુલ 246 લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કે રદકરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત કાયદાનો ભંગ કરનારા કુલ 26 તત્વો સામે પોલીસ ફરિયાદ (FIR) દાખલ કરી હતી. કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ રાજ્યના ખેડૂતોને આશ્વસ્ત કર્યા છે કે જગતના તાતને કોઈ પણ પ્રકારે આર્થિક નુકસાન ન થાય અને તેમને શ્રેષ્ઠ કૃષિ ઉત્પાદનો મળે તે માટે સરકાર રાત-દિવસ કાર્યરત છે અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરનારાઓ સામે ભવિષ્યમાં પણ આ જ પ્રકારે કડક પગલાં ચાલુ રહેશે.