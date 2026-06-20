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ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મોટા ખુશખબર; 51 લાખ ખેડૂતોના ખાતામાં આજે જમા થશે 1025 કરોડની રકમ

PM Kisan 23rd Installment: આજે દેશભરના ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર એ છે કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પશ્ચિમ બંગાળના તારકેશ્વર ખાતેથી દેશના કરોડો ખેડૂતોના ખાતામાં પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાનો ૨૩મો હપ્તો ડીબીટી (DBT) ના માધ્યમથી સત્તાવાર રીતે જમા થશે. ગુજરાતમાં ગાંધીનગરના ટાઉનહોલ (સેક્ટર-૧૭) ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલની ઉપસ્થિતિમાં આયોજિત રાજ્ય કક્ષાના કાર્યક્રમમાં રાજ્યના લાખો ખેડૂતો ડિજિટલ માધ્યમથી આ વિતરણના સાક્ષી બન્યા છે. રાજ્યના 51 લાખ ખેડૂતોના ખાતામાં આજે 1025 કરોડ રૂપિયાની રકમ જમા થશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 20, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:44 PM IST
ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મોટા ખુશખબર; 51 લાખ ખેડૂતોના ખાતામાં આજે જમા થશે 1025 કરોડની રકમ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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