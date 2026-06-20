/ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મોટા ખુશખબર; 51 લાખ ખેડૂતોના ખાતામાં આજે જમા થશે 1025 કરોડની રકમ

Gujarat Farmers: ગુજરાતમાં ખરીફ સિઝનની શરૂઆતથી છે. રાજ્યમાં આ સૌથી મોટી સિઝન ગણાવાની સાથે 85 લાખ હેક્ટરની આસપાસ વાવણી થતી હોય છે. રાજ્યના ખેડૂતો આર્થિક રીતે સદ્ધર બને અને વાવણી માટે શાહુકારો કે બેન્કો પાસેથી વ્યાજ ન લેવું પડે એ ઉદાત્ત હેતુથી સરકાર ખેડૂતોના ખાતમાં 2000 રૂપિયાનો હપતો જમા કરાવે છે. દેશમાં અત્યાર સુધીમાં 9.44 કરોડ ખેડૂતોને આ લાભ મળી રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM-KISAN) યોજનાની શરૂઆતથી લઈને ૨૩મા હપ્તા સુધીમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દેશભરના ખેડૂતોના ખાતામાં કુલ ₹૩ લાખ કરોડથી વધુની માતબર રકમ સીધી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી ચૂકી છે. જ્યારે ગુજરાતના ખેડૂતોના ખાતમાં 23 હજાર કરોડ રૂપિયા આવી ચૂક્યા છે.
૧. દેશમાં લાભ લેનાર ખેડૂતોની સ્થિતિ
2. ગુજરાતમાં લાભ લેનાર ખેડૂતોની સ્થિતિ
લાભ મેળવેલા પરિવારો
ગુજરાતમાં યોજનાની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં કુલ ૬૯ લાખ ખેડૂત પરિવારો આ યોજનાના ડાયરેક્ટ બેનિફિટ નેટવર્ક હેઠળ આવી ચૂક્યા છે.
કુલ ચૂકવાયેલી રકમ
૨૩મા હપ્તાની રકમને ઉમેરતા, ગુજરાતના ખેડૂતોને અત્યાર સુધીમાં કુલ ₹૨૩,૦૮૩ કરોડની માતબર સહાય સીધી બેંક ખાતામાં મળી ચૂકી છે.
સરકાર ખેડૂતો મામલે સતત સક્રીય છે. કોઈ ખોટા ખેડૂતને લાભ ના મળે એ માટે સરકારે ૧૦૦% પારદર્શિતા જાળવી રાખી છે. વચેટિયાઓ કે કમિશન પ્રથા નાબૂદ કરીને પૂરેપૂરી રકમ સીધી આરબીઆઈ (RBI) ના માધ્યમથી ખેડૂતોના ખાતામાં જમા થાય છે.
ઇ-કેવાયસી (e-KYC) ની અસર
પચાસ લાખથી વધુ ખેડૂતોના ડેટા ફિલ્ટર થયા છે. આધાર લિંકિંગ અને ઇ-કેવાયસી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરનારા ૫૧.૨૮ લાખ ખેડૂતોને જ આ હપ્તો ચૂકવાયો છે, જેનાથી બોગસ લાભાર્થીઓ અટકાવી શકાયા છે. આ પહેલાં આ આંક 69 લાખ સુધી પહોંચ્યો હતો.
ઓર્ગેનિક અને પ્રાકૃતિક ખેતીને બૂસ્ટ
આ હપ્તાની જાહેરાત સાથે સરકારનો ઉદ્દેશ્ય ખરીફ પાકની વાવણી પહેલાં ખેડૂતોને બિયારણ અને ખાતર માટે આર્થિક ટેકો આપવાનો છે, જે 'ઓર્ગેનિક ગુજરાત' ના વિઝનને વધુ મજબૂત કરશે. ખેડૂતો માટે ખરીફ સિઝન પહેલાં 2000નો હપતો અતિ અગત્યનો છે.