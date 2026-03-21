GPSC ઉમેદવારો માટે મોટા સમાચાર: વર્ગ 1-2ની ભરતીના ઇન્ટરવ્યૂની તારીખો જાહેર, જાણો ક્યારથી શરૂ થશે પ્રક્રિયા
Gandhinagar News: GPSC વર્ગ 1-2ની ભરતીની રાહ જોઈ રહેલા ઉમેદવારો માટે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. વર્ષ 2023-24ની ભરતી પ્રક્રિયા, જે લાંબા સમયથી અટકી પડી હતી, તેમાં હવે ગતિ જોવા મળી રહી છે. આ ભરતી માટેના ઈન્ટરવ્યૂની તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. સત્તાવાર વિગતો મુજબ, આ અટકેલી ભરતી પ્રક્રિયાના ઈન્ટરવ્યૂ 25 એપ્રિલની આસપાસ શરૂ થવાની શક્યતા છે. આ જાહેરાતથી લાંબા સમયથી તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
Gandhinagar News: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) ની પરીક્ષા આપીને પરિણામની રાહ જોતા ઉમેદવારો માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. વર્ષ 2023-24 ની GPSC વર્ગ 1 અને 2 ની ભરતી પ્રક્રિયા, જે લાંબા સમયથી કોઈને કોઈ કારણસર અટકેલી હતી, તે હવે વેગ પકડવા જઈ રહી છે. આયોગ દ્વારા ઇન્ટરવ્યૂ (રૂબરૂ મુલાકાત) કાર્યક્રમ અંગે મહત્વની વિગતો જાહેર કરવામાં આવી છે.
લાંબા સમયનો ઈંતેજાર હવે આવશે અંત
GPSC વર્ગ 1 અને 2 ની આ ભરતી પ્રક્રિયા ઘણા સમયથી પડતર હોવાને કારણે ઉમેદવારોમાં ચિંતા અને ઉત્સુકતા બંને જોવા મળતી હતી. વહીવટી કારણોસર અટકેલી આ પ્રક્રિયા હવે ફાઈનલ સ્ટેજ પર પહોંચી છે. આયોગના જણાવ્યા અનુસાર, લેખિત પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલા ઉમેદવારો માટે હવે ઇન્ટરવ્યૂ રાઉન્ડનું આયોજન કરવામાં આવશે.
ક્યારે શરૂ થશે ઇન્ટરવ્યૂ?
તાજા અહેવાલો મુજબ, GPSC વર્ગ 1-2 ની ભરતી માટેના ઇન્ટરવ્યૂ 25 એપ્રિલની આસપાસ શરૂ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. ઉમેદવારોએ હવે તેમની તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવાનું શરૂ કરી દેવું જોઈએ.
ઉમેદવારો માટે સૂચના
ઉમેદવારોને વિનંતી છે કે તેઓ ચોક્કસ તારીખ, સમય અને જરૂરી દસ્તાવેજોની માહિતી માટે GPSCની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર નજર રાખતા રહે. ઇન્ટરવ્યૂ કોલ લેટર પણ ટૂંક સમયમાં ઓનલાઇન પોર્ટલ પર ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપલબ્ધ કરાશે. આ સમાચાર આવતા જ રાજ્યના હજારો શિક્ષિત યુવાનોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે આ ભરતી દ્વારા રાજ્યના વહીવટી તંત્રમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓની ખાલી જગ્યાઓ ભરાશે.
