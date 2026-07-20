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ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, રોકાણ નિયમોમાં ફેરફાર, તાબડતોબ આવ્યા અમલમાં

Gujarat Government Employees: ગુજરાત સરકારના  કર્મચારીઓ માટે એક મોટા સમાચાર આવ્યા છે. નવી પેન્શન યોજનામાં રોકાણના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કરાયો છે. જાણો આ ફેરફારો વિશે અને ફેરફાર ક્યારથી અમલમાં આવે છે તે પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 20, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:40 AM IST
ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, રોકાણ નિયમોમાં ફેરફાર, તાબડતોબ આવ્યા અમલમાં
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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