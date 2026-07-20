/ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, રોકાણ નિયમોમાં ફેરફાર, તાબડતોબ આવ્યા અમલમાં

હિતલ પારેખ, ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે નવી પેન્શન યોજનાના રોકાણ નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ નવી સૂચના મુજબ આક્રમક લાઈફ સાયકલ ફંડમાં હવે ઈક્વિટી રોકાણની મહત્મ મર્યાદા 75 ટકા સુધીની રહેશે. 45 વર્ષની ઉંમર સુધી 75 ટકા ઈક્વિટી રોકાણની મંજૂરી મળશે. ગુજરાત સિવિલ સર્વિસિસ ન્યૂ કોન્ટ્રિબ્યુટરી પેન્શન સ્કીમ નિયમોમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. સરકારે જાહેરનામું બહાર પાડીને સુધારેલા નિયમો અમલમાં મૂક્યા છે.
નાણા વિભાગ દ્વારા જાહેરાત
ગુજરાત સરકારના નાણા વિભાગ દ્વારા ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે નવી પેન્શન યોજનાના રોકાણ નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત સરકારે ગુજરાત સિવિલ સર્વિસિસ (નવી અંશદાન પેન્શન યોજના) નિયમો 2024માં સુધારો કરીને નવા રોકાણ વિકલ્પો ઉમેર્યા છે.
શું આવ્યો ફેરફાર?
નિયમ 28(2)(B)(iii) હેઠળ હાલ જે વિકલ્પો છે તે ઉપરાંત નવા બે લાઈફ સાયકલ ફંડ ઉમેરવામાં આવ્યા છે.
1. એગ્રેસિવ લાઈફ સાયકલ ફંડ (Aggressive Life Cycle Fund - LC-75) માં ઈક્વિટી (શેર બજાર)મા મહત્તમ રોકાણની મર્યાદા 75% સુધીની રહેશે.
2. બેલેન્સ્ડ લાઈફ સાયકલ ફંડ (Balanced Life Cycle Fund - BLC)માં ઈક્વિટીમાં મહત્તમ રોકાણની મર્યાદા 50% રહેશે અને કર્મચારીની ઉંમર 45 વર્ષ થાય ત્યારથી ઈક્વિટીનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે ઘટતું જશે.
નિયમોના નવા નામ
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