ગુજરાતી ન્યૂઝGandhinagarગુજરાતમાં શિક્ષકોની ભરતીને લઈ મોટા સમાચાર: 11,000 વિદ્યાસહાયકોની ભરતીની જાહેરાત, કેવી રીતે કરશો અરજી?

ગુજરાતમાં શિક્ષકોની ભરતીને લઈ મોટા સમાચાર: 11,000 વિદ્યાસહાયકોની ભરતીની જાહેરાત, કેવી રીતે કરશો અરજી?

 Gujarat Recruitment of Teachers: ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા શિક્ષકોની ભરતીને લઈ એક ખૂબ જ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યમાં લાંબા સમયથી પ્રતીક્ષા કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે ખુશીના સમાચાર આપતા, કુલ 11,000 વિદ્યાસહાયકોની ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે. જે ઉમેદવારો આ ભરતીમાં જોડાવા ઈચ્છતા હોય, તેઓ આગામી 15 એપ્રિલથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે. યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા યુવાનો માટે શિક્ષણ ક્ષેત્રે કારકિર્દી બનાવવાની આ એક સુવર્ણ તક છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 01, 2026, 10:26 AM IST
  • શિક્ષકોની ભરતી ને લઈ મહત્વના સમાચાર
  • 11હજાર જગ્યા પર વિધાસહાયકની ભરતી જાહેર 
  • શિક્ષણ વિભાગ કરશે ભરતી 
  • 15 એપ્રિલથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાના રહેશે

ગુજરાતમાં શિક્ષકોની ભરતીને લઈ મોટા સમાચાર: 11,000 વિદ્યાસહાયકોની ભરતીની જાહેરાત, કેવી રીતે કરશો અરજી?

Gujarat Recruitment of Teachers: ગુજરાતમાં સરકારી શિક્ષક બનવાનું સપનું જોતા ઉમેદવારો માટે આનંદના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ 1 થી 5 (ગુજરાતી માધ્યમ) માટે 11,000 વિદ્યાસહાયકોની સીધી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ પસંદગી સમિતિ દ્વારા આ અંગેની સત્તાવાર વિગતો જાહેર કરવામાં આવી છે.

ભરતીની મહત્વની વિગતો
ગુજરાતની વિવિધ જિલ્લા અને નગર શિક્ષણ સમિતિની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી પડેલી જગ્યાઓ ભરવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભરતી પ્રક્રિયામાં અંદાજિત 11,000 કુલ જગ્યાઓ છે. ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ પસંદગી સમિતિ દ્વારા ધોરણ 1 થી 5 (ગુજરાતી માધ્યમ) માટે વિદ્યાસહાયકની મોટી ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારો માટે ઓનલાઇન અરજીની તારીખ 15 એપ્રિલ, 2026 (સવારે 12:00 વાગ્યા) થી 24 એપ્રિલ, 2026 (બપોરે 15:00 વાગ્યા) સુધી ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી શકશે.

દિવ્યાંગો માટે અનામત
કુલ જગ્યાઓ પૈકી 4% જગ્યાઓ દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે ખાસ ભરતી ઝુંબેશ અંતર્ગત અનામત રાખવામાં આવી છે.

છેલ્લા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓને તક
D.El.Ed. ના છેલ્લા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા હોય અને TET-1 પરીક્ષા પાસ કરેલી હોય તેવા ઉમેદવારો પણ શરતી ધોરણે આ ભરતીમાં અરજી કરી શકશે.

જિલ્લાવાર જગ્યાની માહિતી
હાલમાં જિલ્લાફેર બદલી કેમ્પની પ્રક્રિયા ચાલુ હોવાથી, આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ વેબસાઇટ પર જિલ્લાવાર ખાલી જગ્યાઓની વિગતો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?
ઉમેદવારોએ સત્તાવાર પોર્ટલ [https://dpegujarat.in](https://dpegujarat.in) પર જઈને ઓનલાઇન નોંધણી કરવાની રહેશે. અરજી કરતા પહેલા ઉમેદવારોએ વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવેલી તમામ સૂચનાઓ અને લાયકાતના ધોરણો ધ્યાનથી વાંચી લેવા વિનંતી છે. શિક્ષણ વિભાગના આ નિર્ણયથી રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ઘટ ઓછી થશે અને હજારો શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનોને રોજગારીની તક મળશે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

