ગુજરાતમાં શિક્ષકોની ભરતીને લઈ મોટા સમાચાર: 11,000 વિદ્યાસહાયકોની ભરતીની જાહેરાત, કેવી રીતે કરશો અરજી?
Gujarat Recruitment of Teachers: ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા શિક્ષકોની ભરતીને લઈ એક ખૂબ જ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યમાં લાંબા સમયથી પ્રતીક્ષા કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે ખુશીના સમાચાર આપતા, કુલ 11,000 વિદ્યાસહાયકોની ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે. જે ઉમેદવારો આ ભરતીમાં જોડાવા ઈચ્છતા હોય, તેઓ આગામી 15 એપ્રિલથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે. યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા યુવાનો માટે શિક્ષણ ક્ષેત્રે કારકિર્દી બનાવવાની આ એક સુવર્ણ તક છે.
- શિક્ષકોની ભરતી ને લઈ મહત્વના સમાચાર
- 11હજાર જગ્યા પર વિધાસહાયકની ભરતી જાહેર
- શિક્ષણ વિભાગ કરશે ભરતી
- 15 એપ્રિલથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાના રહેશે
Gujarat Recruitment of Teachers: ગુજરાતમાં સરકારી શિક્ષક બનવાનું સપનું જોતા ઉમેદવારો માટે આનંદના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ 1 થી 5 (ગુજરાતી માધ્યમ) માટે 11,000 વિદ્યાસહાયકોની સીધી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ પસંદગી સમિતિ દ્વારા આ અંગેની સત્તાવાર વિગતો જાહેર કરવામાં આવી છે.
ભરતીની મહત્વની વિગતો
ગુજરાતની વિવિધ જિલ્લા અને નગર શિક્ષણ સમિતિની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી પડેલી જગ્યાઓ ભરવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભરતી પ્રક્રિયામાં અંદાજિત 11,000 કુલ જગ્યાઓ છે. ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ પસંદગી સમિતિ દ્વારા ધોરણ 1 થી 5 (ગુજરાતી માધ્યમ) માટે વિદ્યાસહાયકની મોટી ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારો માટે ઓનલાઇન અરજીની તારીખ 15 એપ્રિલ, 2026 (સવારે 12:00 વાગ્યા) થી 24 એપ્રિલ, 2026 (બપોરે 15:00 વાગ્યા) સુધી ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી શકશે.
દિવ્યાંગો માટે અનામત
કુલ જગ્યાઓ પૈકી 4% જગ્યાઓ દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે ખાસ ભરતી ઝુંબેશ અંતર્ગત અનામત રાખવામાં આવી છે.
છેલ્લા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓને તક
D.El.Ed. ના છેલ્લા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા હોય અને TET-1 પરીક્ષા પાસ કરેલી હોય તેવા ઉમેદવારો પણ શરતી ધોરણે આ ભરતીમાં અરજી કરી શકશે.
જિલ્લાવાર જગ્યાની માહિતી
હાલમાં જિલ્લાફેર બદલી કેમ્પની પ્રક્રિયા ચાલુ હોવાથી, આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ વેબસાઇટ પર જિલ્લાવાર ખાલી જગ્યાઓની વિગતો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.
કેવી રીતે અરજી કરવી?
ઉમેદવારોએ સત્તાવાર પોર્ટલ [https://dpegujarat.in](https://dpegujarat.in) પર જઈને ઓનલાઇન નોંધણી કરવાની રહેશે. અરજી કરતા પહેલા ઉમેદવારોએ વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવેલી તમામ સૂચનાઓ અને લાયકાતના ધોરણો ધ્યાનથી વાંચી લેવા વિનંતી છે. શિક્ષણ વિભાગના આ નિર્ણયથી રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ઘટ ઓછી થશે અને હજારો શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનોને રોજગારીની તક મળશે.
