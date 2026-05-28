/ગુજરાત સચિવાલયમાં મોટો વહીવટી ફેરબદલ! 36 સેક્શન અધિકારીઓની બદલી, 81 ડેપ્યુટી સેક્શન અધિકારીઓને બઢતી

Gujarat Admin Reshuffle: ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા સચિવાલયના વહીવટી તંત્રને વધુ ગતિશીલ, પારદર્શી અને કાર્યક્ષમ બનાવવા માટે એક મોટો વહીવટી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (GAD) દ્વારા સચિવાલય કેડરમાં વ્યાપક સ્તરે બદલી અને બઢતીના આદેશો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જેને પગલે સરકારી આલમમાં ભારે સળવળાટ જોવા મળી રહ્યો છે.
Gujarat Admin Reshuffle: રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (GAD) દ્વારા જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર આદેશ અનુસાર સચિવાલયના વિવિધ વિભાગોમાં લાંબા સમયથી ફરજ બજાવતા કુલ 36 સેક્શન અધિકારીઓ (SO)ની આંતરિક બદલી કરવામાં આવી છે, જ્યારે 81 ડેપ્યુટી સેક્શન અધિકારીઓને બઢતી આપવામાં આવી છે. આ ફેરબદલ હેઠળ અનેક મહત્વપૂર્ણ અને સંવેદનશીલ ગણાતા વિભાગોના વડાઓ અને અધિકારીઓની જવાબદારીઓમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. વહીવટી સુધારણાના ભાગરૂપે આ નિર્ણય લેવાયો હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે.
81 નાયબ સેક્શન અધિકારીઓને પ્રોમોશનની ભેટ
આ બદલીઓ ઉપરાંત, સચિવાલય કેડરમાં ફરજ બજાવતા 81 નાયબ સેક્શન અધિકારીઓ (DYSO) માટે આ આદેશ ખુશીના સમાચાર લઈને આવ્યો છે. સરકાર દ્વારા આ તમામ 81 લાયક અધિકારીઓને સેક્શન અધિકારી (SO) તરીકે પ્રમોશન (બઢતી) આપવામાં આવ્યું છે. બઢતી મેળવનારા તમામ અધિકારીઓને સચિવાલયના અલગ-અલગ વિભાગોમાં ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર નવી નિમણૂક આપીને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
વિકાસકાર્યોમાં ગતિ લાવવા લેવાયો મહત્વનો નિર્ણય
27 મે, 2026ના રોજ મોડીસાંજે જાહેર કરાયેલા આ સામૂહિક બદલી અને બઢતીના નિર્ણય પાછળ સરકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વહીવટી પ્રક્રિયાને વધુ વેગવંતી બનાવવાનો છે. સરકારી વહીવટ અને લોકકલ્યાણના વિકાસકાર્યોમાં વધુ ગતિ લાવવી તેમજ વિભાગીય કાર્યક્ષમતામાં (Departmental Efficiency) વધારો કરવો.
ઉચ્ચ સ્તરેથી લેવાયેલા આ નિર્ણય અંતર્ગત બઢતી અને બદલી મેળવનારા તમામ અધિકારીઓને કોઈ પણ પ્રકારના વિલંબ વિના, તાત્કાલિક અસરથી પોતાના નવા નિયુક્ત વિભાગોમાં જઈને ચાર્જ સંભાળી લેવા કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. આગામી સમયમાં આ ફેરબદલને કારણે સરકારી યોજનાઓના અમલીકરણમાં વધુ તેજી આવશે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે.