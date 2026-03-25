કેગના રિપોર્ટમાં મોટો ખુલાસો; ગુજરાત સરકારના માથે કેટલા કરોડનું છે દેવું? આંકડો જાણીને ચોંકી જશો
Gujarat CAR Report: ગુજરાત વિધાનસભાના બજેટ સત્રના અંતિમ દિવસે કેગ(CAG)નો રિપોર્ટ ગૃહમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં ગુજરાતનું જાહેર દેવું ૩.૮૦ લાખ કરોડ હોવાનું જાહેર થયું છે. ગત વર્ષ કરતા જાહેર દેવામાં 22 હજાર કરોડનો વધારો નોંધાયો છે. જ્યારે રાજ્ય સરકારની બજાર લોન 3.11 લાખ કરોડ જે ગત વર્ષ કરતા 16 હજાર કરોડ વધુ થયું છે.
Gujarat CAR Report: ગુજરાત વિધાનસભાના બજેટ સત્ર દરમિયાન આજે કેગનો રિપોર્ટ જાહેર કરાયો છે. વર્ષ 2024-25નો મહત્વનો CAGનો રિપોર્ટ ગૃહના ટેબલ પર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ અહેવાલમાં રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિ અને વધતા જતા દેવા અંગે કેટલાક ચોંકાવનારા આંકડાઓ સામે આવ્યા છે. રિપોર્ટ અનુસાર ગુજરાતના જાહેર દેવામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જે રાજ્યની તિજોરી પરના ભારણને સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે.
જાહેર દેવામાં 22 હજાર કરોડનો તોતિંગ વધારો
વિકાસશીલ ગુજરાતના ગાણાં વચ્ચે એક વરવી વાસ્તવિકતા સામે આવી છે. ગુજરાત વિધાનસભામાં રજૂ કરાયેલા કેગ રિપોર્ટના અહેવાલ મુજબ, ગુજરાતનું કુલ જાહેર દેવું હવે 3.80 લાખ કરોડ પર પહોંચી ગયું છે. સૌથી ચિંતાજનક બાબત એ છે કે ગત વર્ષની સરખામણીએ જાહેર દેવામાં 22 હજાર કરોડ રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે. આ આંકડાઓ રાજ્યની વધતી જતી નાણાકીય જવાબદારીઓ તરફ ઈશારો કરે છે. 2024-25માં ગુજરાતનું જાહેર દેવું આશરે 3.80 કરોડ પર પહોંચ્યું છે. એટલે કે ગત વર્ષ કરતા જાહેર દેવામાં 22 હજાર કરોડનો વધારો જોવા મળ્યો છે. હાલ દરેક ગુજરાતીના માથે આશરે ₹66,000નું દેવું છે.
બજાર લોનનું વધતું ભારણ
રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવતી બજાર લોનમાં પણ મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જી હા.. સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલી કુલ બજાર લોનનો આંકડો 3.11 લાખ કરોડને પાર પહોંચી ગયો છે. જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં બજાર લોનમાં પણ 16 હજાર કરોડ રૂપિયાનો તોતિંગ વધારો નોંધાયો છે. રાજ્ય સરકાર પોતાની વિકાસ યોજનાઓ અને ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે બજારમાંથી વધુ ધિરાણ લઈ રહી હોવાનો કેગના રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે.
બજેટ વધવાની સાથે દેવું પણ વધ્યું
2020-21માં રાજ્યનું દેવું 2,98,810 કરોડ હતું જે 2025-26માં વધીને 3,99,000 કરોડ પર પહોંચ્યું હતું. 2021-22મં 3,08,302 કરોડ, 2022-23માં 3,39,683 કરોડ, 2023-24માં 3,89,381 કરોડ હતું. 2024-25માં દેવું ઘટીને 3.80 કરોડ થયું હતું.
કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળતી સહાયમાં નોંઘાયો છે ઘટાડો
ગૃહમાં રજૂ કરાયેલા કેગના રિપોર્ટમાં ગુજરાતમાં માત્ર દેવું જ નહીં, પરંતુ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળતી ગ્રાન્ટ અને સહાયમાં થયેલા ઘટાડા પર પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે. જી હા...વિવિધ મહત્વની યોજનાઓ માટે કેન્દ્ર તરફથી મળતા નાણાંમાં મોટી કપાત જોવા મળી છે, જેના કારણે રાજ્ય સરકાર બજાર લોન લઈ રહી છે.
આદિજાતિ પેટા વિભાગ (Tribal Sub-Plan)
કેગના રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે આદિજાતિ વિસ્તારોના વિકાસ માટે કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજનાઓમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. વર્ષ 2023-24માં ₹1,590.17 કરોડ મળ્યા હતા. જ્યારે વર્ષ 2024-25માં ઘટીને માત્ર 1,363 કરોડ રૂપિયા થયા. આ બન્ને વર્ષમાં મોટો તફાવત જોવા મળ્યા છે અને ફલિત થાય છે કે ગત વર્ષ કરતા ₹226.56 કરોડ રૂપિયા ઓછા મળ્યા છે.
કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજનાઓ (Centrally Sponsored Schemes)
કેગના રિપોર્ટમાં કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજનાઓ માટે વર્ષ 2023-24માં 7,540 કરોડની ફાળવણી થઈ હતી. જ્યારે વર્ષ 2024-25માં તે ઘટીને 6,712.86 કરોડ થઈ ગઈ છે. કેગનો આ અહેવાલ સૂચવે છે કે એક તરફ રાજ્યના દેવામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે અને બીજી તરફ કેન્દ્રીય યોજનાઓ હેઠળ મળતી આર્થિક સહાયમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.
મહેસુલી ખર્ચમાં 10,326 કરોડનો વધારો અને આવકમાં 4,208 કરોડનો ઘટાડો
વર્ષ 2024-25 દરમિયાન ગુજરાતની આર્થિક અને સામાજિક સ્થિતિના આંકડા અનેક મહત્વના પાસાઓ તરફ ધ્યાન દોરે છે. રાજ્યમાં મહેસુલી ખર્ચમાં 10,326 કરોડનો વધારો અને આવકમાં 4,208 કરોડનો ઘટાડો થતા મહેસુલી પુરાંતમાં 43.41 ટકાનો મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. વસ્તીના માળખાની વાત કરીએ તો, ગુજરાતમાં શહેરીકરણનું પ્રમાણ વધુ છે; અહીં 50.29 ટકા શહેરી વસ્તી છે જે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ (35.70 ટકા) કરતા વધારે છે, જ્યારે ગ્રામ્ય વસ્તી 49.71 ટકા છે. રાજ્યની વસ્તી ગીચતા 373 અને સ્ત્રી-પુરુષનું પ્રમાણ 904 છે, જે બંને રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતા નીચું સ્તર દર્શાવે છે. જોકે, આરોગ્ય ક્ષેત્રે બાળ મરણ દર દેશની સરેરાશ ૨૫ કરતા ઓછો હોવો એ એક હકારાત્મક બાબત છે.
સામાજિક સ્તરે રાજ્યમાં સાક્ષરતા દર 84.6 ટકા છે, પરંતુ હજુ પણ 11.66 ટકા વસ્તી ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે. બીજી તરફ, વહીવટી મોરચે સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના બજેટમાં ઉદાસીનતા જોવા મળી છે. કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય અમિત ચાવડાના પ્રશ્નના જવાબમાં સરકારે સ્વીકાર્યું કે છેલ્લા બે વર્ષમાં ફાળવવામાં આવેલી 549.93 કરોડની ગ્રાન્ટમાંથી 218.28 કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ વણવપરાયેલી રહી છે.
સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના બજેટ અંગે સરકારનો ખુલાસો
રાજ્યમાં સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના વિકાસ માટે ફાળવવામાં આવેલ બજેટનો મોટો હિસ્સો વણવપરાયેલ રહ્યો હોવાની માહિતી સામે આવી છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમિત ચાવડા દ્વારા વિધાનસભામાં પૂછવામાં આવેલા એક સવાલના જવાબમાં સરકારે લેખિતમાં જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા બે વર્ષમાં આ પ્રભાગ માટે કુલ ₹549.93 કરોડની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી હતી. જોકે, આ ફાળવેલી રકમમાંથી ₹218.28 કરોડ જેટલી માતબર રકમ વપરાયા વિનાની પડી રહી છે. સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ અને કલા-વારસાના જતન માટે ફાળવેલ નાણાંનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ ન થતા વિપક્ષ દ્વારા આ બાબતે સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે.
આ પરિસ્થિતિમાં રાજ્ય સરકારે આગામી સમયમાં નાણાકીય શિસ્ત અને આવકના નવા સ્ત્રોતો ઊભા કરવા પર વધુ ધ્યાન આપવું પડી શકે છે. ખાસ કરીને બજાર લોનનું વધતું પ્રમાણ લાંબા ગાળે વ્યાજના બોજમાં વધારો કરી શકે છે.
