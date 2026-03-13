Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGandhinagarગાંધીનગરના આ તાલુકામાં દૂધના ભાવ મુદ્દે જંગ જેવી સ્થિતિ! આ રસ્તાઓ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયા

ગાંધીનગરના આ તાલુકામાં દૂધના ભાવ મુદ્દે 'જંગ' જેવી સ્થિતિ! આ રસ્તાઓ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયા

Gandhinagar News: ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામમાં દૂધના ભાવ મુદ્દે જંગ: પશુપાલકો અને અમદાવાદ જિલ્લા ડેરી સંઘ સામસામે. મધુર ડેરીમાં દૂધ લેવાની મનાઈ કરતા પશુપાલકો આજે વહેલી સવારે વિધાનસભા ઘેરાવો કરવા પહોંચવાના સમાચાર મળતા પોલીસતંત્ર એલર્ટ મોડ પર. દહેગામ શહેરના અનેક રસ્તા પર નાકાબંધી, પોલીસ ધ્વારા વાહન ચેકીંગ તેમજ નહેરુ ચોકડી, હરસોલી ચોકડી, બાયડ ચોકડી તેમજ ગાંધીનગર જવાના રસ્તા પર નાકાબંધી ગોઠવવામાં આવી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:43 AM IST
  • દહેગામમાં 'દૂધ યુદ્ધ'
  • મધુર અને ઉત્તમ ડેરીના વિવાદમાં પશુપાલકો રસ્તા પર
  • ગાંધીનગર કૂચ પૂર્વે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત
  • પશુપાલકો અને અમદાવાદ જિલ્લા ડેરી સંઘ સામસામે!

ગાંધીનગરના આ તાલુકામાં દૂધના ભાવ મુદ્દે 'જંગ' જેવી સ્થિતિ! આ રસ્તાઓ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયા

Gandhinagar News: ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ તાલુકામાં દૂધના ભાવ મુદ્દે પશુપાલકો અને અમદાવાદ જિલ્લા ડેરી સંઘ (ઉત્તમ ડેરી) વચ્ચેનો વિવાદ હવે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. છેલ્લા બે દિવસથી ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શન બાદ આજે પશુપાલકોએ ગાંધીનગર વિધાનસભા ઘેરાવો કરવાની ચીમકી આપતા સમગ્ર પંથકમાં પોલીસતંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે..

શું છે સમગ્ર વિવાદ?
આ વિવાદના પાયામાં ભૌગોલિક સીમાંકન અને દૂધના ભાવ રહેલા છે. વર્ષો પહેલા દહેગામ તાલુકો અમદાવાદ જિલ્લામાંથી છૂટો પડી ગાંધીનગર જિલ્લામાં ભળ્યો હતો. જોકે, દૂધ સહકારી મંડળીઓના નિયમ મુજબ દહેગામના ગામડાઓ હજુ પણ અમદાવાદ જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ (ઉત્તમ ડેરી)ના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે. પશુપાલકોનો આક્ષેપ છે કે ઉત્તમ ડેરીમાં તેમને દૂધનો પૂરતો ભાવ મળતો નથી. 

આથી, વધુ સારા વળતરની આશાએ પશુપાલકોએ દિવાળી બાદ ગાંધીનગરની મધુર ડેરીમાં દૂધ ભરવાનું શરૂ કર્યું હતું. ઉત્તમ ડેરીના ચેરમેન મોહનભાઈ ભરવાડે આ બાબતે રજિસ્ટ્રારના નોમિનીઝમાં રજૂઆત કરી હતી. જેના પગલે બોર્ડે દહેગામના ગામડાઓનું કાર્યક્ષેત્ર અમદાવાદ સંઘનું ગણીને મધુર ડેરીને દૂધ લેવા સામે કામચલાઉ મનાઈ હુકમ (Stay) આપ્યો છે.

પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયું દહેગામ
આજે વહેલી સવારે પશુપાલકો ગાંધીનગર કૂચ કરે તે પહેલા જ પોલીસ પ્રશાસન એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. દહેગામ શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર નાકાબંધી કરવામાં આવી છે. જેમાં નેહરુ ચોકડી, હરસોલી ચોકડી, બાયડ ચોકડી અને ગાંધીનગર તરફ જતા તમામ માર્ગો પર પોલીસનો પહેરો ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. હાલ પોલીસ દ્વારા સઘન વાહન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે અને આંદોલનકારી પશુપાલકોની અટકાયત થાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

પશુપાલકોની માંગણીઓ
પશુપાલકો જણાવી રહ્યા છે કે અમે ગાંધીનગર જિલ્લાના રહેવાસી હોવા છતાં અમને અમારી મરજી મુજબની ડેરીમાં દૂધ ભરવા દેવામાં આવતું નથી. અમને અન્યાય થઈ રહ્યો છે. જેથી અમારી ત્રણ મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ કરી રહ્યા છે. જેમાં બોર્ડ ઓફ નોમિનીઝ દ્વારા આપવામાં આવેલ કામચલાઉ મનાઈ હુકમ તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવે. પશુપાલકોને સ્વેચ્છાએ મધુર ડેરીમાં દૂધ ભરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે અને જો સત્વરે આ સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવે, તો આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવાની ચીમકી પશુપાલકોએ ઉચ્ચારી છે.

