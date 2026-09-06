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મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલનો સપાટો! જમીન મહેસૂલ વિભાગમાં ભ્રષ્ટાચારને ડામવા બે ઉચ્ચ અધિકારીઓને પાણીચું પકડાયું!

Gandhinagar News: રાજ્યમાં વહીવટી તંત્ર વધુ પારદર્શક અને જવાબદાર બને તે માટે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા સતત કડક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. જમીન મહેસૂલ વિભાગમાં લાંબા સમયથી ચાલતી ગેરરીતિઓ અને ભ્રષ્ટાચારને ડામવા માટે મુખ્યમંત્રીએ લાલ આંખ કરી છે, જેના ભાગરૂપે ગેરરીતિ આચરનાર બે જવાબદાર અધિકારીઓને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 06, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:38 PM IST
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલનો સપાટો! જમીન મહેસૂલ વિભાગમાં ભ્રષ્ટાચારને ડામવા બે ઉચ્ચ અધિકારીઓને પાણીચું પકડાયું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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