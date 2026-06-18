/અલ નીનોના ડાકલા વચ્ચે ભૂપેન્દ્ર દાદાનો મોટો નિર્ણય; નર્મદાથી હવે 7 કિ.મી સુધીના 300 તળાવો ભરવા આદેશ

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અલ નીનોના ડાકલા વચ્ચે 'ભૂપેન્દ્ર દાદા'નો મોટો નિર્ણય; નર્મદાથી હવે 7 કિ.મી સુધીના 300 તળાવો ભરવા આદેશ

Gandhinagar News: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ અલ-નીનોના સંભવિત પડકારો સામે ગુજરાતનું સમગ્ર વહીવટી તંત્ર સજ્જ. નર્મદા પાઇપલાઈનથી ૩ કિ.મી વિસ્તારના તળાવો ભરવાની મર્યાદાને વધારીને 7 કિ.મી કરવાનો મુખ્યમંત્રીનો નિર્ણય; પીવાના પાણી માટે રાજ્યના ૩૦૦ તળાવો અને સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ ડેમ ભરવા આદેશ અપાયા છે. અલ-નીનોના પડકાર સામે કૃષિ, સિંચાઈ, પાણી પુરવઠો, નર્મદા અને મહેસૂલ વિભાગનું સંકલિત માઇક્રો-પ્લાનિંગ. પશુઓ માટે પૂરતા ઘાસચારાની વ્યવસ્થા કરવા આદેશ; હાલમાં ૨ વર્ષ સુધી ચાલે એટલો ઘાસચારાનો સ્ટોક રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 18, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:13 PM IST
અલ નીનોના ડાકલા વચ્ચે 'ભૂપેન્દ્ર દાદા'નો મોટો નિર્ણય; નર્મદાથી હવે 7 કિ.મી સુધીના 300 તળાવો ભરવા આદેશ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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