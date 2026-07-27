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ગુજરાતમાં મેઘમહેર: રાજ્યના 207 જળાશયોમાં 54 ટકાથી વધુ પાણી, 13 ડેમ 100 ટકા ભરાયા; 21 ડેમ 'હાઈ એલર્ટ' પર

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસું વિલંબથી બેઠું પરંતુ ત્યારબાદ સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે. રાજ્યના જળાશયો અને ડેમની સ્થિતિ સારી જોવા મળી રહી છે. સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ ૬૯.૨૫ ટકા ભરાયો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 27, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:34 PM IST
ગુજરાતમાં મેઘમહેર: રાજ્યના 207 જળાશયોમાં 54 ટકાથી વધુ પાણી, 13 ડેમ 100 ટકા ભરાયા; 21 ડેમ 'હાઈ એલર્ટ' પર
Image Credit: file photos with Ai Generated image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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