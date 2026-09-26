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ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026 માટે કોંગ્રેસે વધુ 16 ઉમેદવારો જાહેર કર્યા, કુલ 35 ઉમેદવારો જાહેર

Gandhinagar Municipal Corporation Election: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026 માટે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026 માટેના પક્ષના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાની સૂચના અનુસાર આ યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી હોવાનું ઉપપ્રમુખ વિજય દવે દ્વારા જણાવ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 26, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 01:51 PM IST
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026 માટે કોંગ્રેસે વધુ 16 ઉમેદવારો જાહેર કર્યા, કુલ 35 ઉમેદવારો જાહેર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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