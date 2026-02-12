Prev
બજેટ સત્રના પ્રથમ દિવસે વિધાનસભામાં કૂચ કરશે કોંગ્રેસ, સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે જાહેર સભા યોજાશે

16 ફેબ્રુઆરીથી ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર શરૂ થવાનું છે. આ દિવસે કોંગ્રેસ દ્વારા વિધાનસભા કૂચ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 12, 2026, 03:41 PM IST

આગામી 16 ફેબ્રુઆરીથી ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર શરૂ થશે અને18 ફેબ્રુઆરીના રોજ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ  રાજ્યનું વર્ષ 2026-27નું બજેટ ગૃહમાં રજૂ કરશે....ત્યારે બજેટ સત્રના પ્રથમ દિવસે કોંગ્રેસ વિધાનસભામાં કૂચ કરશે...સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે કોંગ્રેસ જાહેર સભા યોજ્શે....અને SIRની કામગીરી, ખેડૂતોની દેવા માફી સહિતના મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન કરશે.... બેરોજગારી, ડ્રગ્સના દૂષણ મુદ્દે તંત્ર પર વાર કરશે...રાજ્યભરમાંથી કોંગ્રેસના કાર્યકરો ગાંધીનગર આવશે.,,, યુથ કોંગ્રેસ, NSUI પણ વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાશે.

Dhaval Gokani

