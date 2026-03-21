કમોસમી વરસાદથી પાકમાં નુકસાન, શું ખેડૂતોને સહાય મળશે? જીતુ વાઘાણીએ આપ્યો જવાબ
ગુજરાતમાં ઉનાળામાં આવેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે. અનેક જિલ્લાઓમાં પવન અને વરસાદને ખેડૂતોએ રડવાનો વારો આવ્યો છે. તો શું પાકમાં નુકસાનને કારણે ખેડૂતોને સહાય મળશે કે નહીં તે અંગે કૃષિમંત્રીની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે.
- ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને નુકસાન
- કૃષિમંત્રીએ કહ્યુ, નુકસાનીનો સર્વે કરવા આદેશ અપાયો
- સર્વે રિપોર્ટ બાદ ખેડૂતોને વળતર આપવા અંગે લેવાશે નિર્ણય
Trending Photos
Gujarati News: ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડાએ વિનાશ વેર્યો છે. સૌરાષ્ટ્ર બાદ હવે દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ કુદરતનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે. ખેડૂતોનો પાક બરબાદ થયો છે, તો શહેરોમાં પણ ભારે નુકસાન થયું છે. તો શું આ નુકસાન બાદ ખેડૂતોને સહાય મળશે કે નહીં, તે અંગે કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણીએ પ્રતિક્રિયા આપી છે.
શું બોલ્યા કૃષિમંત્રી?
રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ નોંધાયો છે. ભારે પવનને કારણે પાકમાં નુકસાન થવાનું સામે આવ્યું છે. આ અંગે કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ કહ્યુ કે ગુજરાતમાં અનેક જગ્યાએ ભારે પવન સાથે વરસાદ પડ્યો છે. આ અંગે પ્રાથમિક રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવ્યો છે. કેટલું નુકસાન થયું તેનો સર્વે કરવાની સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. આ સર્વે બાદ રાજ્ય સરકાર સહાય બાબતે જાહેરાત કરશે.
યુદ્ધને કારણે ખાતરની અછત પર વાઘાણીની પ્રતિક્રિયા
ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધની અસર ખેતીમાં જોવા મળી છે. યુદ્ધને કારણે ખાતરની અછતને જોવા મળી રહી છે, જેથી ખેડૂતો પરેશાન છે. આ મામલે જીતુ વાઘાણીએ કહ્યુ કે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારનું આ મુદ્દે ધ્યાન છે. લાંબો સમય યુદ્ધ ચાલતા તેની અસર અહીં જોવા મળી છે. કેબિનેટ મંત્રીએ કહ્યુ કે થોડી મુશ્કેલી આવી રહી છે. પરિસ્થિતિ પર રાજ્ય સરકારની નજર છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં નુકસાન
દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારે પવન અને વરસાદે તબાહી મચાવી છે...જંગલોમાં મોટા વૃક્ષો ઉખડી ગયા છે...તો આંબા પર લાગેલી કેરી જમીન પર ખાબકી ગઈ છે...ફળફળાદી પાકોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે...ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખેડૂતોને મોટું આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડી રહ્યું છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક જગ્યાએ નુકસાન
સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી માવઠાએ ફરી એકવાર ખેડૂતોની કમર તોડી નાંખી છે...ભારે પવન અને વરસાદે તૈયાર પાકને ખેતરમાં જ નષ્ટ કરી દીધો છે...જે પાક ખેડૂતોના ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ લાવવાનો હતો, એ જ હવે તેમની ચિંતા બની ગયો છે.
જેતપુર તાલુકાના વીરપુર, પીઠડીયા, મેવાસા સહિતના ગામોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસતા ઉભો પાક જમીન પર ઢળી પડ્યો છે...ઘઉં, ચણા, જીરું અને ધાણા જેવા તૈયાર પાકોને ભારે નુકસાન થયું છે...ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે...જે પાકની લણણી બાકી હતી, એ પાક હવે ખેતરમાં જ બરબાદ થઈ ગયો છે.
કમોસમી વરસાદનો સૌથી મોટો ફટકો ચણાના પાકને લાગ્યો છે...ખેડૂતો દ્વારા કાપણી કરીને ખેતરમાં પાથરેલો ચણો વરસાદમાં પલળી ગયો છે...અને વાવાઝોડાના કારણે પાથરા ઉડી જતાં અનેક ખેતરોમાં પાક વિખેરાઈ ગયો છે...એક વિઘા પાછળ 8થી 10 હજારનો ખર્ચ કરનાર ખેડૂત હવે ભારે આર્થિક સંકટમાં મુકાયો છે...
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે