હવે તલાટીઓએ પંચાયતમાં હાજર રહી 10 થી 11માં પૂરવી પડશે ઓનલાઇન હાજરી! જાણો શું છે નવો નિયમ?

ગુજરાતી ન્યૂઝGandhinagarહવે તલાટીઓએ પંચાયતમાં હાજર રહી 10 થી 11માં પૂરવી પડશે ઓનલાઇન હાજરી! જાણો શું છે નવો નિયમ?

Banaskatha News: વાવ-થરાદ વિસ્તારમાં વહીવટી પારદર્શિતા લાવવા માટે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ એક મહત્વપૂર્ણ અને કડક નિર્ણય લીધો છે. હવેથી ગ્રામ પંચાયતના તમામ તલાટી-કમ-મંત્રીઓએ ફરજિયાતપણે સવારે 10:00 થી 11:00 વાગ્યાની વચ્ચે પંચાયત કચેરીએ પહોંચીને પોતાની ઓનલાઇન હાજરી નોંધાવવી પડશે. આટલું જ નહીં, સાંજે ફરજ પૂર્ણ કર્યા બાદ 5:40 થી 6:40 દરમિયાન ફરીથી ઓનલાઇન હાજરી આપીને જ કચેરી છોડી શકાશે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:32 AM IST

Banaskatha News: જિલ્લાના વાવ અને થરાદ તાલુકાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વહીવટી પારદર્શિતા લાવવા અને સરકારી કામગીરીમાં વેગ લાવવા માટે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO) દ્વારા એક અત્યંત કડક અને મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. પંચાયતના કામોમાં થતી બેદરકારી અને તલાટીઓની અનિયમિતતા રોકવા માટે હવે ઓનલાઇન હાજરી ફરજિયાત બનાવવામાં આવી છે.

નિયમોમાં મોટો ફેરફાર: દિવસમાં બે વાર હાજરી
નવા આદેશ મુજબ, ગ્રામ પંચાયતના તલાટી-કમ-મંત્રીઓએ હવે માત્ર ઓફિસ આવવું જ પૂરતું નથી, પરંતુ સ્થળ પર હાજર હોવાનો ડિજિટલ પુરાવો પણ આપવો પડશે. સવારે 10:00 થી 11:00 વાગ્યાની વચ્ચે ગ્રામ પંચાયત કચેરી ખાતે પહોંચીને ઓનલાઇન હાજરી પૂરવી ફરજિયાત છે. સાંજે ફરજ પૂર્ણ કરી પરત ફરતી વખતે, એટલે કે 5:40 થી 6:40 વાગ્યાની વચ્ચે ફરી એકવાર ઓનલાઇન હાજરી નોંધાવવાની રહેશે.

ડિજિટલ ડાયરી અને કામગીરીનું ટ્રેકિંગ
માત્ર હાજરી જ નહીં, પરંતુ આખા દિવસ દરમિયાન કયા કામો કરવામાં આવ્યા તેનો રેકોર્ડ પણ હવે સરકાર પાસે રહેશે. તલાટીઓએ પોતાના મોબાઈલ દ્વારા રોજની કામગીરીની ઓનલાઇન ડાયરી ભરવાની રહેશે. આ પગલાથી ગ્રામજનોના કામ અટવાશે નહીં અને અરજદારોને તલાટીની શોધમાં ભટકવું નહીં પડે.

કડક અમલીકરણ: 'નો વર્ક, નો પે'
જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપી છે કે, “જેટલી હાજરી એટલો જ પગાર.” જો કોઈ તલાટી નિર્ધારિત સમયે ઓનલાઇન હાજરી પૂરાવવામાં નિષ્ફળ જશે, તો તે દિવસની ગેરહાજરી ગણીને પગાર કાપવામાં આવી શકે છે.

શા માટે લેવાયો આ નિર્ણય?
અવારનવાર ગ્રામજનો તરફથી ફરિયાદો મળતી હતી કે તલાટીઓ પંચાયત કચેરીમાં હાજર રહેતા નથી, જેના કારણે દાખલાઓ, યોજનાકીય લાભો અને પંચાયતના અન્ય વહીવટી કામોમાં વિલંબ થતો હતો. આ નવી સિસ્ટમથી વહીવટમાં શિસ્ત આવશે.
 

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

