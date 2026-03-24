"આજનો દિવસ ઇતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરોમાં યાદ રખાશે", UCC મુદ્દે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનું મોટું નિવેદન
Gandhinagar News: UCC મુદ્દે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. આજનો દિવસ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરોમાં યાદ રાખવામાં આવશે. આજે ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી ગુજરાતની સૌ બહેન, દીકરી અને માતાઓ માટે એક સમાન નિયમ UCC ગૃહમાં મૂકવા જઈ રહ્યા છે
- આજનો દિવસ ઐતિહાસિક દિવસ છે
- આજે યુસીસી બિલ વિધાનસભા ગૃહમાં રજૂ થશે
- ગુજરાત દેશમાં બીજું રાજ્ય બનશે તેની અમલ માટે
- ગુજરાતની માતા દીકરીઓને ન્યાય મળશે
Gandhinagar News: ગુજરાતના ઇતિહાસમાં આજે એક નવો અધ્યાય લખાવા જઈ રહ્યો છે. ઉત્તરાખંડ બાદ ગુજરાત દેશનું બીજું એવું રાજ્ય બનવા જઈ રહ્યું છે જે સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) અમલમાં લાવવાની દિશામાં મક્કમ ડગલું માંડી રહ્યું છે. આજે વિધાનસભા ગૃહમાં આ મહત્વનું બિલ રજૂ કરવામાં આવશે, જેને લઈને સમગ્ર રાજ્યમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
હર્ષ સંઘવીનું નિવેદન: "આ સોનેરી અક્ષરે લખાનારો દિવસ છે"
આ ઐતિહાસિક અવસરે ગૃહ રાજ્યમંત્રી અને ડેપ્યૂટી સીએમ હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, આજનો દિવસ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરોમાં અંકિત થશે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે આઝાદીના આટલા વર્ષો બાદ પણ આપણા દેશમાં નિયમો જ્ઞાતિ અને સમાજ આધારિત રહ્યા છે, જેનું સૌથી મોટું નુકસાન આપણી માતાઓ અને બહેનોએ ભોગવ્યું છે. આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની તમામ મહિલાઓ માટે 'એક સમાન નિયમ' લાવવા તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ."
UCC શા માટે જરૂરી છે?
UCC એટલે કે સમાન નાગરિક સંહિતા કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાયની વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ તે સામાજિક ન્યાયનું એક સબળ માધ્યમ છે. આ બિલ આવવાથી લગ્ન, છૂટાછેડા અને મિલકતમાં વારસા હક જેવા દીવાની કેસોમાં તમામ ધર્મની મહિલાઓને સમાન અધિકાર મળશે. હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું તેમ UCC મહિલાઓ માટે એક મોટું શસ્ત્ર સાબિત થશે, જે તેમને સામાજિક શોષણ સામે રક્ષણ આપશે. જ્ઞાતિ-જાતિના પૂર્વગ્રહોથી ઉપર ઉઠીને તમામ નાગરિકો માટે એકસમાન કાયદાકીય માળખું તૈયાર થશે.
ગુજરાત બનશે દેશનું બીજું રાજ્ય
ઉત્તરાખંડમાં UCC લાગુ થયા બાદ ગુજરાત આ દિશામાં આગળ વધનાર દેશનું બીજું રાજ્ય બનશે. સરકારને વિશ્વાસ છે કે તમામ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પક્ષપાત ભૂલીને પોતાના મતવિસ્તારની માતાઓ અને બહેનોના હિત માટે આ બિલને સમર્થન આપશે. આ બિલ માત્ર કાયદો નથી, પરંતુ ગુજરાતની લાખો દીકરીઓને ન્યાય અપાવવાની એક મક્કમ શપથ છે. આગામી દિવસોમાં આ કાયદો અમલી બનતા જ ગુજરાત સામાજિક સમાનતાના ક્ષેત્રમાં દેશ માટે પથદર્શક બનશે.
