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હવે કેમ કરીને ખાવું ઘી! છત્રાલ GIDCમાં નકલી ઘી બનાવતી ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ: કરોડોનો શંકાસ્પદ જથ્થો જપ્ત

Gandhinagar News: ગાંધીનગર રેન્જ પોલીસે છત્રાલ GIDCમાં નકલી ઘી બનાવતી ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ કર્યો. હેપી ઓઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી રૂ.1.67 કરોડનો શંકાસ્પદ પામ ઓઈલ અને કેમિકલ ઝડપાયું. 30 હજાર લીટર તૈયાર પ્રોડક્ટ વિવિધ ટ્રેડિંગ કંપનીઓને સપ્લાય થતું હોવાનું સામે આવ્યું. RM Enhancer અને BT Negative કેમિકલ ભેળવી પામ ઓઈલ તૈયાર કરવામાં આવતું. વેપારીઓ બ્રાન્ડ લગાવી આ પ્રોડક્ટને દેશી ઘી તરીકે બજારમાં વહેચવામાં આવતું. FSL અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે નમૂનાઓ લઈને તપાસ શરૂ કરી. આરોપી જનકકુમાર ભાવસાર સામે કલોલ તાલુકા પોલીસમાં ગુનો નોંધાયો

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 06, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:34 AM IST
હવે કેમ કરીને ખાવું ઘી! છત્રાલ GIDCમાં નકલી ઘી બનાવતી ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ: કરોડોનો શંકાસ્પદ જથ્થો જપ્ત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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