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પ્રાકૃતિક ખેતી માટે ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય: નવસારી, મોરબી, ભાવનગર અને છોટાઉદેપુરમાં સ્થપાશે આધુનિક તાલીમ કેન્દ્રો

Gandhinagar News: પ્રાકૃતિક ખેતીને વેગ આપવા ગુજરાતમાં ચાર ‘સૅન્ટર ઑફ ઍક્સેલન્સ’ બનશે. નવસારી, મોરબી, ભાવનગર અને છોટા ઉદેપુરમાં રૂ. 20 કરોડના ખર્ચે કેન્દ્રો ઊભા કરાશે: 100 ખેડૂતોને એક સાથે તાલીમની વ્યવસ્થા.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 11, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:14 AM IST
પ્રાકૃતિક ખેતી માટે ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય: નવસારી, મોરબી, ભાવનગર અને છોટાઉદેપુરમાં સ્થપાશે આધુનિક તાલીમ કેન્દ્રો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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