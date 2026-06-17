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વૈભવી દુનિયાનો ત્યાગ: હોંગકોંગના હીરાના વેપારી અને ડેટા સાયન્ટિસ્ટ પુત્ર સહિત 3 મુમુક્ષુઓએ ગાંધીનગરમાં લીધી દીક્ષા

Gandhinagar News: લોભ, મોહ અને દંભથી ભરેલી આ ભૌતિક દુનિયાને છોડીને આધ્યાત્મિકતાના માર્ગે પ્રયાણ કરવાનો એક અનોખો કિસ્સો ગાંધીનગરથી સામે આવ્યો છે. ગાંધીનગરના કોબા સ્થિત 'પ્રેક્ષા વિશ્વ ભારતી કેન્દ્ર' ખાતે યોજાયેલા એક ભવ્ય દીક્ષા મહોત્સવમાં, મૂળ બનાસકાંઠાના ધાનેરાના એક જ પરિવારના પિતા-પુત્ર અને અન્ય એક ૧૭ વર્ષીય કિશોરે કરોડોની સંપત્તિ અને વૈભવી લાઈફસ્ટાઈલનો ત્યાગ કરીને જૈન દીક્ષા અંગીકાર કરી છે. આ પવિત્ર પ્રસંગે રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ખાસ હાજરી આપીને દીક્ષાર્થીઓને વંદન કર્યા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 17, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:27 PM IST
વૈભવી દુનિયાનો ત્યાગ: હોંગકોંગના હીરાના વેપારી અને ડેટા સાયન્ટિસ્ટ પુત્ર સહિત 3 મુમુક્ષુઓએ ગાંધીનગરમાં લીધી દીક્ષા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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વૈભવી દુનિયાનો ત્યાગ: હોંગકોંગના હીરાના વેપારી અને ડેટા સાયન્ટિસ્ટ પુત્ર સહિત 3 મુમુ
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