/વૈભવી દુનિયાનો ત્યાગ: હોંગકોંગના હીરાના વેપારી અને ડેટા સાયન્ટિસ્ટ પુત્ર સહિત 3 મુમુક્ષુઓએ ગાંધીનગરમાં લીધી દીક્ષા

Gandhinagar News: આજે વધુ એક પરિવાર મોબાઇલ અને ઇન્ટરનેટ જેવી સુખ સુવિધા અને સગવડો અને સાંસારિક જીવન છોડી ધર્મના જીવનમાં પ્રવેશ કર્યો છે. અને એ પરિવાર છે ધાનેરાનો મહેતા પરિવાર. જે મહેતા પરિવાર ના પિતા અને પુત્ર આજે ગાંધીનગર કોબા ખાતે પ્રેક્ષા વિશ્વ ભારતી ધ્યાન કેન્દ્ર ખાતે દીક્ષા લીધી. જે કાર્યક્રમમાં રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ હાજરી આપી. 58 વર્ષીય ભરત ગિરધરલાલ મહેતા તેમનો પુત્ર 30 વર્ષીય જૈનમ મહેતા અને અન્ય એક પરિવારનો પુત્ર 17 વર્ષીય પ્રેક્ષાલ શાહે આજે સાંસારિક જીવન છોડીને ધર્મના માર્ગમાં પ્રવેશ કર્યો.
ધાનેરાના ભરતભાઈ 30 વર્ષથી હોંગકોંકમાં રહી હીરાનો વેપાર ધંધો કરતા જ્યારે તેમનો પુત્ર જૈનમ જે ડેટા સાયન્ટિસ્ટ છે જેનો પગાર એક કરોડ જેટલો હતો. જેને લઇને પરિવાર સુખ સમૃદ્ધિ વાળો અને અંદાજિત 100 કરોડ જેટલી સંપત્તિ ધરાવવા વાળો આ પરિવાર કહેવાય રહ્યો છે. જે પરિવારે પાંચ દિવસની તેમની દીક્ષા વિધિ દરમિયાન પહેલાથી જ પોતાની સંપત્તિ ધર્મ અને અન્ય માર્ગે વાપરી સંપતિ છોડીને ધર્મના માર્ગમાં પ્રવેશ કર્યો. જે ભરતભાઈના પત્ની હેતલબેન, દીકરી પરિશી અને સાસુ ઇન્દુબેને કોરોના સમયે સાથે દીક્ષા લીધી હતી. જે બાદ આજે પોતે અને તેમના પુત્રે દીક્ષા લેતા હવે આખો પરિવાર ધર્મના માર્ગમાં પ્રવેશી ચૂક્યો છે. જેઓ તેમના સમાજ અને અન્ય લોકોને પણ ધર્મના માર્ગે આગળ વધવા માટે પ્રેરિત કરશે. સાથે જ સાંસારિક જીવનમાં ધર્મ કેટલો જરૂરી છે, ધર્મના ગુણ કેટલા જરૂરી છે તેના પણ સંદેશા આપવાનું કામ આ પરિવાર કરશે
રૂપિયા 100 કરોડની સંપત્તિ અને વાર્ષિક કરોડોનું પેકેજ છોડ્યું
દીક્ષા લેનાર મુમુક્ષુઓમાં 58 વર્ષીય પિતા ભરતભાઈ ગિરધરલાલ મહેતા અને તેમનો ૩૦ વર્ષીય પુત્ર જૈનમ મહેતા સામેલ છે. મૂળ ધાનેરાનો આ મહેતા પરિવાર છેલ્લા ૩૦ વર્ષથી હોંગકોંગમાં સ્થાયી હતો અને ત્યાં હીરાના મોટા વેપાર સાથે સંકળાયેલો હતો. ભરતભાઈ અંદાજે 100 કરોડ રૂપિયાની આસપાસની સ્થાવર-જંગમ સંપત્તિ ધરાવતા હતા, જે તેમણે ધર્મ અને માનવ કલ્યાણના કાર્યો માટે ત્યાગી દીધી છે. બીજી તરફ, તેમનો દીકરો જૈનમ મહેતા કે જે ડેટા સાયન્ટિસ્ટ તરીકે વાર્ષિક અંદાજે એક કરોડ રૂપિયાનું તગડું પેકેજ મેળવતો હતો, તેણે પણ આ ભૌતિક સુખોને લાત મારીને સંયમનો માર્ગ પસંદ કર્યો છે. પિતા-પુત્રની જોડીએ પાંચ દિવસની લાંબી ધાર્મિક વિધિઓ પૂર્ણ કર્યા બાદ આજે વિધિવત રીતે દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી.
પૂરા પરિવારે લીધી 'દીક્ષા': કોરોના કાળમાં પત્ની અને દીકરીએ લીધી હતી દીક્ષા
ભરતભાઈ મહેતાના પરિવારની આધ્યાત્મિક સફર ખૂબ પ્રેરણાદાયી છે. અગાઉ કોરોના મહામારીના સમયે ભરતભાઈના પત્ની હેતલબેન, તેમની દીકરી પરિશી અને સાસુ ઇન્દુબેને દીક્ષા લીધી હતી. પત્ની અને દીકરી બાદ હવે પિતા ભરતભાઈ અને પુત્ર જૈનમે પણ સંયમ માર્ગ અપનાવી લેતા, હવે આ આખો પરિવાર "દીક્ષા વાળો પરિવાર" બની ગયો છે. સંસારના તમામ સુખો અને સંબંધોને તિલાંજલિ આપી આખો પરિવાર હવે પ્રભુ ભક્તિમાં લીન થયો છે.
17 વર્ષના પ્રક્ષાલ શાહે પણ લીધો ભક્તિ માર્ગ
આ દીક્ષા મહોત્સવમાં મહેતા પરિવાર ઉપરાંત અન્ય એક પરિવારના 17 વર્ષીય કિશોર પ્રક્ષાલ જતીનભાઈ શાહે પણ દીક્ષા અંગીકાર કરી છે. પ્રક્ષાલ અભ્યાસમાં ભલે બહુ આગળ નહોતો વધ્યો, પરંતુ નાની ઉંમરથી જ તેનો જીવ ભક્તિ માર્ગમાં પરોવાયેલો હતો. આજના હાઈટેક યુગમાં જ્યાં યુવાનો મોબાઈલ અને સોશિયલ મીડિયા પાછળ ઘેલા થયા છે, ત્યાં પ્રક્ષાલે સંયમનો માર્ગ પસંદ કરીને સૌને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આપી હાજરી
રાજ્યના ડેપ્યૂટી સીએમ હર્ષ સઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, કરોડોની સંપત્તિ અને વૈભવ છોડીને સંયમના માર્ગે ચાલવું એ લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું છે. મહેતા પરિવાર અને પ્રક્ષાલ શાહનો આ ત્યાગ સમાજને નવી પ્રેરણા આપશે. આ દીક્ષા કાર્યક્રમમાં રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વિશેષ ઉપસ્થિત રહીને દીક્ષાર્થીઓના ત્યાગ અને વૈરાગ્ય ભાવનાને બિરદાવી હતી અને તેમના ઉજ્જવળ સંયમ જીવન માટે મંગલકામનાઓ પાઠવી હતી.